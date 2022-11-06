Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – "Думская". ФОТОрепортаж
В городском совете Одессы объяснили, что памятник Екатерине II обнесли забором и накрыли черным полиэтиленом в рамках подготовки к демонтажу.
Об этом сообщает одесское издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.
"Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе обнесли забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции. Об этом сообщила одесская мэрия", - говорится в публикации.
Как передает корреспондент "Думской", высота забора вокруг памятника российской императрице уже достигла семи метров. Судя по всему, коммунальщики намерены полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДИН.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что памятник оцепили забором и накрыли черным полиэтиленом.
Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.
Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство одесситов высказались за то, чтобы демонтировать памятник.
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Скільки ж, за 30 років відновлення Незалежності України, лайна пробилося до влади і гадить Україні!!
Як важко вони від мухосранську відриваються з такими катьками!!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам при владі, що жирують на крові УКРАІЦІВ !!!
Ці "пам"ятники" треба знищити, розтовкти на щебінь і пустити для відбудови наших міст і сіл , понівечених кацапськими окупантами! Хоч якась користь буде...
Мабуть таки кідалово. А памятник курів Катерині другій треба знищити, ії зображень вистачає і на папері.