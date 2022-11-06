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Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – "Думская". ФОТОрепортаж

В городском совете Одессы объяснили, что памятник Екатерине II обнесли забором и накрыли черным полиэтиленом в рамках подготовки к демонтажу.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", передает Цензор.НЕТ.

"Памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе обнесли забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции. Об этом сообщила одесская мэрия", - говорится в публикации.

Как передает корреспондент "Думской", высота забора вокруг памятника российской императрице уже достигла семи метров. Судя по всему, коммунальщики намерены полностью закрыть скульптурную композицию плитами ДИН.

Ранее Цензор.НЕТ сообщил, что памятник оцепили забором и накрыли черным полиэтиленом.

Напомним, 2 ноября неизвестные надели на голову памятника колпак палача, а в руки Екатерине дали петлю.

Одесский горсовет провел среди горожан опрос о том, что делать с монументом. Большинство одесситов высказались за то, чтобы демонтировать памятник.

Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 01
Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 02
Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 03
Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 04
Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 05
Горсовет Одессы готовит памятник Екатерине II к демонтажу, – Думская 06

Автор: 

демонтаж (202) Екатерина II (57) Одесса (7898) памятник (2240)


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Топ комментарии
+34
Ця кацапська шльондра має бути викинута з Одеси щоб не смерділа у цьому чудовому українському місті...
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06.11.2022 18:13
+18
А что привязать тросом за голову и дернуть трактором нельзя? Еще пару десятков миллионов на демонтаж выделят?
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06.11.2022 18:17
+18
Кусок этого говна отправить в Берлин на историческую родину этой Шлюхи всем времён и народов...за 1 евро...
Также Украине следует избавится от трупа Петра Столыпина валяющегося в Киевской Лавре....хай везут в Мавзолей чЛенина...там ему уютно...с немецким шпионом и вождём мирового дерьма краснопузого...
Слава ЗСУ ♥️🖤 та генералу Залужному ♥️🖤🔱🔱
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06.11.2022 18:34
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А ще є вулиця Катєрінінська.
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06.11.2022 19:58 Ответить
Памятник слід відправити у Ватікан понтифіку, щоб йому легше думалося про велику рюцку душу
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07.11.2022 01:05 Ответить
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08.11.2022 07:33 Ответить
Pamjatnik nado postavit na mwzdunarodnii ouktsion, a dengi dolzny idti dlja VSU. Togda eto tjolka prinesjot prjamuju polzu dlja derzhavy-.
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06.11.2022 20:12 Ответить
наконец то!давно пора снести памятник этой шлюхе кацапской!
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06.11.2022 20:16 Ответить
Як будуть демонтувати, нехай Геша пісеньку від царя продекламує - ... спі моя красавіца....
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06.11.2022 20:20 Ответить
Так на листочку написано: демонтаж і перенесення....будуть зберігать для якихось цілей?
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06.11.2022 20:21 Ответить
Та вже знімайте цю курву кацапську скоріше!
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06.11.2022 20:26 Ответить
Та скіки вже можна про цей кусок каміння - кожного дня ці грьобані одесити шось там чудять. Війна у нас на подвірі, люди гинуть ,рушать дома - а ці, плять, з своєю хвойдою носяться. Фу, пілять.
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06.11.2022 20:38 Ответить
Он беріть приклад з Миколаїва - расхерачили ці комунятьски ідоли і все - нема пам'ятника - нема питань.
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06.11.2022 20:40 Ответить
Мабуть, привладні готували оце одоробало,катьку-лахудру, для рашистів, але не склалося!!!
Скільки ж, за 30 років відновлення Незалежності України, лайна пробилося до влади і гадить Україні!!
Як важко вони від мухосранську відриваються з такими катьками!!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам при владі, що жирують на крові УКРАІЦІВ !!!
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06.11.2022 21:11 Ответить
Вона так файно виглядала із зашморгом у руці А якщо б, у зашморгу кожного дня висів свіжий москаль....єх мрії
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06.11.2022 22:21 Ответить
казацкое кладбище. Его основали казаки Сотниковской Сечи ещё в далёком 18 веке, за несколько лет до ,якобы, основания Одессы.Козаки жили и успели помереть,в несколько покалений ,пока росийская шлюха вообще узнала что есть такая територия.
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06.11.2022 23:42 Ответить
. Среди могил выделяется одна - в форме подушки с казацкой булавой.

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06.11.2022 23:44 Ответить
В жодному разі не купляйтеся на цю брехню про т.з. "демонтаж"! Пам"ятник цій курві намірені перенести до спланованого до створення т.з. парку "імперського та радянського спадку". Цю пропозицію висунув продажний ватник мер труханов. Цей "парк " у жодному разі не можна створювати, бо там постійно будуть збиратися кацапські недобитки, продажні сикуни і всяка ватна наволоч і це рано чи пізно призведе до чергового "дома профсоюзов". А курва катерина заїде туди черговим Троянським конем для Одеси. Так точно, доречі, як плани перемістити пам"ятник кату суворову в Ізмаїлі - стоїть зараз оббитий дошками і чекає "перенесення до музею". Ще один Троянський кінь, лише для Ізмаїла.
Ці "пам"ятники" треба знищити, розтовкти на щебінь і пустити для відбудови наших міст і сіл , понівечених кацапськими окупантами! Хоч якась користь буде...
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07.11.2022 08:14 Ответить
не спадку, а парк монументiв при музеї злочинiв расєянського тоталитаризму, колонiалiзму, злочинiв сраних здохших расєянської недоiмперiї,савєйськогу союзу та злочинiв нинiшньої здихаїчої сраної фашистської ерефiї.


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08.11.2022 07:45 Ответить
Більше схоже на консервацію....
Мабуть таки кідалово. А памятник курів Катерині другій треба знищити, ії зображень вистачає і на папері.
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07.11.2022 14:57 Ответить
Невже це сталося?!
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07.11.2022 22:44 Ответить
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