Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена. ФОТОрепортаж

Из территории России по Ворожбянской громаде Сумской области только за сутки прилетели 72 снаряда. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА Сумской области Дмитрия Живицкого.

"По Ворожбянской громаде из России за день прилетело 72 (!) снаряда".

В полдень враг бил из ствольной артиллерии. "Прилеты" были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания.

Впоследствии эту же громаду обстреляли еще из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы.

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На месте работают аварийные бригады.

Снаряды также разрывались у многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде.

Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее.

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Еще одна местная жительница ранена", – рассказал Живицкий.

"Из-за российских террористических обстрелов сегодня была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Все, кто находятся в поездах в пределах Сумской области или имеют планы на ближайшее время ехать - следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз", - добавил он позже.









