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Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена. ФОТОрепортаж

Из территории России по Ворожбянской громаде Сумской области только за сутки прилетели 72 снаряда. Одна из местных жительниц погибла, другая получила ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал главы ОВА Сумской области Дмитрия Живицкого.

"По Ворожбянской громаде из России за день прилетело 72 (!) снаряда".

В полдень враг бил из ствольной артиллерии. "Прилеты" были на улицах, во дворах местных жителей, были и прямые попадания в здания.

Впоследствии эту же громаду обстреляли еще из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Очень повреждены 3 частных дома. От одного дома мало что уцелело. Также разрушены летняя кухня, баня и сараи.

Повреждены электросети и осколками побиты газовые трубы.

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На месте работают аварийные бригады.

Снаряды также разрывались у многоквартирного дома. Три квартиры повреждены: выбиты окна, вырваны оконные рамы, двери.

К сожалению, есть смертельный случай. Осколком убило местную 62-летнюю жительницу, которая во время обстрела была на огороде.

Снаряд разорвался как раз в нескольких метрах от нее.

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Еще одна местная жительница ранена", – рассказал Живицкий.

"Из-за российских террористических обстрелов сегодня была повреждена железнодорожная инфраструктура на участке между Сумами и Конотопом. Все, кто находятся в поездах в пределах Сумской области или имеют планы на ближайшее время ехать - следите за сообщениями. Будет организована эвакуация и подвоз", - добавил он позже.

Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 01

Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 02
Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 03
Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 04
Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 05
Россияне выпустили 72 снаряда по Ворожбе на Сумщине: одна женщина погибла, одна - ранена 06

Автор: 

армия РФ (19358) обстрел (27336) Сумская область (3165)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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06.11.2022 18:21 Ответить
Росіяни випустили 72 снаряди по Ворожбі на Сумщині: одна жінка загинула, одна - поранена.

бутусов які срассіянє? - кацапи москалі мокші але точніше - кацапи бо то помісь всіх істот від бурят до мордви від татарви до чувашів від удмуртів до мансі
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бутусов дай команду своїм малограмотним писакам писати в розрізі історичної справедливості
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06.11.2022 18:35 Ответить
Горіть в пеклі москалі. Тримайтесь і бережіть людей
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06.11.2022 18:43 Ответить
Що творять рашинські потвори, скільки людей загинуло ні за що, скільки зруйновано життів.
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06.11.2022 19:04 Ответить
ну, сцук, буде тобі, враже, Ворожба.
буде тобі, враже, так, як відьма скаже!

https://www.youtube.com/watch?v=Oq5eyrWhvQU
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06.11.2022 19:08 Ответить
я сподіваюся туди відповідь полетіла.
чи ні?
чи знову проковтнули, як радять ситі бюргери, аби не провокувати і не нагнітати?
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06.11.2022 19:09 Ответить
Аж один раз
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06.11.2022 19:50 Ответить
всё и все, что и кто может ответить - сейчас на "внезапных" восточных и южных фронтах. Поэтому ответов в презжающий в Тёткино "урал" с миномётом в кузове долго не будет. Как это ни цинично, но это закономерный процесс исторического естественного отбора: подсказать средний процент голосования во втором туре в 19-м году жителей улиц куйбышева и маршала ворошилова в Ворожбе? или не надо?
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06.11.2022 20:05 Ответить
 
 