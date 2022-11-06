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Новости Фото Война
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Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция. ФОТО

45-летний житель Купянского района Харьковской области ранен в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов 6 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуНациональной полиции в Харьковской области.

Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция 01

"Взрыв раздался между двумя населенными пунктами. По предварительной информации, вражеский противотанковый снаряд попал в автомобиль гражданского лица, местного жителя. Мужчина ехал домой. Он получил телесные повреждения. Полицейские совместно с военнослужащими доставили пострадавшего в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция 02

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Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция 03

Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

обстрел (27336) Нацполиция (16492) Харьковщина (5577)


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Крепкая машина Фиат. Противотанковый снаряд не разорвал.
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06.11.2022 20:26 Ответить
У сорочці народився дядько....
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06.11.2022 20:29 Ответить
Машина в гі@но, а мешканець лише поранений?!
Та він щасливчик!
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06.11.2022 20:29 Ответить
нихренасебе.... вот вам и ведро с гайками !!!
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06.11.2022 20:31 Ответить
Я думаю, что чел вышел из горящей машины, подошел к ******** танкистам и сказал:
- "I need your clothes, your boots and your motorcycle"
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07.11.2022 03:15 Ответить
 
 