Российский противотанковый снаряд попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, водитель ранен, - Нацполиция. ФОТО

45-летний житель Купянского района Харьковской области ранен в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских оккупантов 6 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуНациональной полиции в Харьковской области.

"Взрыв раздался между двумя населенными пунктами. По предварительной информации, вражеский противотанковый снаряд попал в автомобиль гражданского лица, местного жителя. Мужчина ехал домой. Он получил телесные повреждения. Полицейские совместно с военнослужащими доставили пострадавшего в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.