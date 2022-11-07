Корабли Тихоокеанского флота РФ возвращаются в пункт базирования из-за запрета Турции на вход в Черное море. ФОТО

Корабли Тихоокеанского флота РФ возвращаются после 9 месяцев простоя из-за запрета Турции на вход в Черное море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"В Сингапурском проливе были зафиксированы Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564), возвращающийся из Средиземного моря, где пробыли 9 месяцев, готовясь к закату в Черное море – для участия в нападении на Украину. На трубах - буквы Z и V". Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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Это связано с тем, что в условиях запрета Турцией прохождение военных кораблей РФ через проливы Дарданеллы и Босфор, эскадра РФ в Средиземном море оказалась "законсервированной".



Невозможность ремонта и обслуживания кораблей РФ в европейских портах Средиземного моря заставит РФ возвращать корабли Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов в пункты базирования для ремонта.

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