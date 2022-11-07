Корабли Тихоокеанского флота РФ возвращаются в пункт базирования из-за запрета Турции на вход в Черное море. ФОТО
Корабли Тихоокеанского флота РФ возвращаются после 9 месяцев простоя из-за запрета Турции на вход в Черное море.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"В Сингапурском проливе были зафиксированы Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag (011), большой противолодочный корабль Admiral Tributs (564), возвращающийся из Средиземного моря, где пробыли 9 месяцев, готовясь к закату в Черное море – для участия в нападении на Украину. На трубах - буквы Z и V". Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Это связано с тем, что в условиях запрета Турцией прохождение военных кораблей РФ через проливы Дарданеллы и Босфор, эскадра РФ в Средиземном море оказалась "законсервированной".
Невозможность ремонта и обслуживания кораблей РФ в европейских портах Средиземного моря заставит РФ возвращать корабли Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов в пункты базирования для ремонта.
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Ти-б уже на "Шарікова" змінив "нік" Його теж "Поліграфом" називали
Никаких поблажек
Иначе пришлось бы и корабли НАТО впустить
Для ударів по кацапським військам американцям не треба нікуди пливти, вони й з Середземного чудово прострілюють.
Тож те, що тримають - чудово, але зовсім не через те, що бояться проходу кораблів НАТО (особливо авіаносців та океанічних субмарин у чорноморську калюжу, ага).
"Я твій флот труба цахал!"
)))
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Реєстрація:06.11.2022
Україну. А зараз, коли флот орди в Чорному морі фактично розбитий - їм нічого більше не залишилось як втікати.
"В учении в Средиземном море задействованы более 15 боевых кораблей Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов, - ракетные крейсера "Варяг" и "Маршал Устинов, фрегаты "Адмирал флота Касатонов", "Адмирал Григорович", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц", "Вице-адмирал Кулаков" и суда обеспечения, а также свыше 30 летательных аппаратов ВКС России", - заявили в Минобороны.
"Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час. Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав. За умови попереднього повідомлення влади https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини чорноморські держави можуть проводити через протоки в мирний час свої військові кораблі будь-якого класу. Для військових кораблів нечорноморських держав введені істотні обмеження по класу (проходять лише дрібні надводні кораблі) і по тоннажу. Загальний тоннаж військових суден нечорноморських держав в Чорному морі не повинен перевищувати 30 000 тон (з можливістю підвищення цього мінімуму до 45 000 тон у разі збільшення ВМС чорноморських країн) з терміном перебування не більше 21 діб. У разі участі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війна , їй надано право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів. Під час війни, в якій вона не бере участь, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8 протоки повинні бути закриті для проходу військових суден будь-якої воюючої держави".
А для американських кораблів не треба заходить в Чорне море щоб ударить по ЧФ РФ
Шесть десантных кораблей 71 бригады Балтийского флота России - «Калининград», «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» - вошли в Черное море. Как сообщает Министерство обороны России - для проведения учений под руководством главнокомандующего военно-морских сил России адмирала Николая Евменова. Корабли будут участвовать в учениях с 13 по 19 февраля. Также привлечено более 140 боевых кораблей, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих.
Решта флоту блокувала вхід до Босфору.
Дивись карту на той час.