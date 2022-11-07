Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Донецка произошел масштабный пожар – загорелось помещение управления железной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram назначенный оккупантами так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", - написал он

Позже он добавил: "По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления железной дороги в 3:10 утра, 3 снаряда РСЗО "Himars".

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