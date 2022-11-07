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Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Донецка произошел масштабный пожар – загорелось помещение управления железной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram назначенный оккупантами так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", - написал он

Позже он добавил: "По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления железной дороги в 3:10 утра, 3 снаряда РСЗО "Himars".

Также смотрите: В оккупированном Донецке прогремели взрывы. Пылает "городская администрация". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги 01
Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги 02
Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги 03
Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги 04
Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги 05

Донецьк (6322) пожар (5960)


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Топ комментарии
+41
Ось тепер видно, що наші бомбять Донбас, а то 8 років нам розповідали як Україна бомбить Донбас і не видно було жодних руйнувань. А ось тепер чудово видно. Нехай відчують різницю, тварини.
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07.11.2022 07:16
+31
сепарня должна гореть вместе с коллаборантами
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07.11.2022 06:56
+28
От все ж дивлячись на такі фото, розумієш, як не вистачає потужніших ракет. Умовно розміщена на нижніх поверхах жива сила в подібних будівлях часто відбудеться тільки зляком.
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07.11.2022 06:54
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От все ж дивлячись на такі фото, розумієш, як не вистачає потужніших ракет. Умовно розміщена на нижніх поверхах жива сила в подібних будівлях часто відбудеться тільки зляком.
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07.11.2022 06:54 Ответить
Так багато анонсів про допомогу донорів,що навіть не пам'ятаю хто передав далекобійні. Є тут за вихідні. Тим паче сам Донецьк стоїть не далеко від фронту, перед ним були тільки Піски
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07.11.2022 07:39 Ответить
Мова за потужність бойової частини.
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07.11.2022 07:49 Ответить
Коршун Сапсан Грім,Нептун Вільха може знайдете на озброєнні України. Вони як потужні так і мають дальність стрільби, мінус Сапсан. Усі ракети потужні
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07.11.2022 08:38 Ответить
І дуже не пегано доречі горить...
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07.11.2022 06:54 Ответить
сепарня должна гореть вместе с коллаборантами
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07.11.2022 06:56 Ответить
Над окупованою частиною Донеччині вже кружляє авіація

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07.11.2022 07:00 Ответить
Який обстріл?

Бамбас так дамбілі, що вони приліт від пуску не відрізняють.
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07.11.2022 07:03 Ответить
Самі себе обстріляли
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07.11.2022 07:04 Ответить
Почалась таки зачистка Донбаса від орколугандонів.
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07.11.2022 07:13 Ответить
Ось тепер видно, що наші бомбять Донбас, а то 8 років нам розповідали як Україна бомбить Донбас і не видно було жодних руйнувань. А ось тепер чудово видно. Нехай відчують різницю, тварини.
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07.11.2022 07:16 Ответить
Таргани ще й без води - ціною наших життів у них немає доступу до водопостачання...
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07.11.2022 08:30 Ответить
Дамбили Бамбас Ну наконец то А то думают в теплом Лугандоне перезимовать
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07.11.2022 07:26 Ответить
Управление - это прекрасно, еще прекраснее ее отсутствие. Но пик красоты - это отсутствие тепла и света на донецке и луганске. И пожары будут очень кстати: можно и согреться и почитать какой-нибудь "дамбасский комсомолец" при свете открытого огня. Это очень романтично, а многим навеет пионерскую молодость, зарницу, песни под гитару при костре. Здорово же...
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07.11.2022 07:49 Ответить
8 років обстрілювали -нарешті влучіли..
а дивлюсь на фото і бачу
що в лугандоні світло є...а у Київі нема...
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07.11.2022 08:07 Ответить
Диравци фейкі знімають, а для чого😄
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07.11.2022 08:12 Ответить
Я весь час пишу: пока не будемо бити в тил ворога по логістиці,вони будуть тягать бк і бомбить наші прифронтові території.
На передовій чмобіки,ми їх утілізовуєм.
А треба ще бити по теплим тилам...працює наша розвідка,наносити точні удари.
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07.11.2022 08:15 Ответить
Наконецто бамбас начали нормально дамбить! Лугандонцы про 8 лет орали а первые реальные разрушения увидели только в 2022 году.
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07.11.2022 08:15 Ответить
Не я кровожадная, жизнь такая.
Нормально дамбить - это в 3 часа ночи воскресенья? Чтоб гарантированно никого не было в здании?
Пару недель назад так же был обстрелян горисполком и Ворошиловский райисполком. Там было раннее утро воскресенья.
Так вышло что Донецк под кацапами. Ща там военные передают власть гражданским.
Где все финансовые документы?
"Зевая" сгорели.
При чем тут ВСУ?
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07.11.2022 13:49 Ответить
Лепота, *****!
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07.11.2022 08:17 Ответить
No comments, идёт дератизация!!!
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07.11.2022 08:21 Ответить
Могут кстати и сами бомбить себя,чтобы был повод снова по нашей енергосистеме долбануть массированой атакой.Зря вчера про Киев ныли...орки почитали и загорелись блекаут таки допилить...
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07.11.2022 08:23 Ответить
ну шо "3 снаряда РСЗВ "Himars" то скорее бреханули... там бы, наверное, другие были разрушения...
а так...красивое.... и заслуженное...
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07.11.2022 08:26 Ответить
Вам страшно, вы хотите не раздражать и уговаривать. Нет, так уже не будет. Пора их ложь превращать в правду .
За все восемь лет и восемь месяцев.
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07.11.2022 08:38 Ответить
"Хуже врага только свои идиоты."- на вашому прикладi ще й пiдтвержена ця теза...
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07.11.2022 09:00 Ответить
"тихо прийшов "привіт" і голосно бабахнув"
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07.11.2022 08:27 Ответить
Вісім років не стріляли по гніздам сепаратистів в Донецьку та Луганську. Це лише посилювало впевненість сепаратистів в тому що ***** їх захищає. Після нападу вже немає абсолютно ніяких причин "берегти" військові та адміністративні обєкти в Донецьку і Луганську.
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07.11.2022 08:32 Ответить
Дуже красиво
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07.11.2022 08:34 Ответить
Управління - це добре! Але ще краще бабахнути лугандонські підстанції й ТЕЦ.

Відключення Е/е по всій Україні?!
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07.11.2022 08:50 Ответить
У вихідний по порожній будівлі бахнули....Мені радіти?
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07.11.2022 09:39 Ответить
та їх же "вісім років дамбілі"... мали б звикнути начебто...
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07.11.2022 10:07 Ответить
8 лет орали "дамбили бамбас",мечты сбываются.
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07.11.2022 10:08 Ответить
В чём смысл этого обстрела - не вполне понятно....
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07.11.2022 10:38 Ответить
Передача власти от ДНР к России.
Это рукописи не горят. А финансовые документы за милую душу.
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07.11.2022 13:52 Ответить
 
 