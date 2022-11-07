Оккупанты заявляют об обстреле Донецка, пылает помещение управления железной дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Донецка произошел масштабный пожар – загорелось помещение управления железной дороги.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Telegram назначенный оккупантами так называемый глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"Сегодня ночью в результате прямого попадания в здание Управления Донецкой железной дороги в Ворошиловском районе пробита стена между 3 и 4 этажами, произошло возгорание", - написал он
Позже он добавил: "По информации на 6:30 утра: обстрел здания Управления железной дороги в 3:10 утра, 3 снаряда РСЗО "Himars".
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Бамбас так дамбілі, що вони приліт від пуску не відрізняють.
а дивлюсь на фото і бачу
що в лугандоні світло є...а у Київі нема...
На передовій чмобіки,ми їх утілізовуєм.
А треба ще бити по теплим тилам...працює наша розвідка,наносити точні удари.
Нормально дамбить - это в 3 часа ночи воскресенья? Чтоб гарантированно никого не было в здании?
Пару недель назад так же был обстрелян горисполком и Ворошиловский райисполком. Там было раннее утро воскресенья.
Так вышло что Донецк под кацапами. Ща там военные передают власть гражданским.
Где все финансовые документы?
"Зевая" сгорели.
При чем тут ВСУ?
а так...красивое.... и заслуженное...
За все восемь лет и восемь месяцев.
Відключення Е/е по всій Україні?!
Это рукописи не горят. А финансовые документы за милую душу.