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Задержан бывший боевик террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе, - СБУ. ФОТО

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Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, затем он долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно". По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел", - говорится в сообщении.

Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

По данным СБУ, находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области.

Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 01
Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 02
Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 03
Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 04
Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 05
Задержан бывший боевик террористической группировки Призрак, который надеялся залечь на дно в Одессе, - СБУ 06

Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.

боевик (16779) задержание (6679) Одесса (7901) СБУ (19931)


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Топ комментарии
+24
ну в чем проблема. привязать катьку к груди, и пущай оба залягают на дно. только поглубже, поглубже...
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07.11.2022 09:50
+10
А ха ха , залечь на дно в Одессе . Надо было его сразу на дно порта , а не пиарить на всю Украину
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07.11.2022 10:01
+8
воно там не переховувалось, а вело деверсійну діяльність і підготовку до приходу русні. таких неможна перевиховати. то біомусор.
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07.11.2022 10:05
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ну в чем проблема. привязать катьку к груди, и пущай оба залягают на дно. только поглубже, поглубже...
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07.11.2022 09:50 Ответить
Проблема в тому, що катьку труханов охороняє, хіба, що обох за компанію.
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07.11.2022 10:04 Ответить
По морді видно, що його заболотний патріархат переховував.
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07.11.2022 09:53 Ответить
А як він в Одесу попав?
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07.11.2022 09:58 Ответить
А ха ха , залечь на дно в Одессе . Надо было его сразу на дно порта , а не пиарить на всю Украину
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07.11.2022 10:01 Ответить
воно там не переховувалось, а вело деверсійну діяльність і підготовку до приходу русні. таких неможна перевиховати. то біомусор.
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07.11.2022 10:05 Ответить
В Одесі не одна сволота залягла...яка втікала з Києва та околиць..СБУ там взагалі недопрацьовує..там всі опзжесники та купа колаборантів засіли...Даю гарантію,якби туда окупанти прийшли,то ті гниди б повилазили.
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07.11.2022 10:42 Ответить
Замочить мразь при "попытке " кбегству‼️
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07.11.2022 11:00 Ответить
Боже, який малохольний! Мабуть і дівчата не давали
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07.11.2022 11:40 Ответить
Кастрировать его тупым ножом и в море!! собаку!!
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07.11.2022 11:42 Ответить
 
 