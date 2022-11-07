Задержан бывший боевик террористической группировки "Призрак", который надеялся "залечь на дно" в Одессе, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, затем он долгое время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ.

"В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно". По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел", - говорится в сообщении.

Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружием и боеприпасами террористов так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

По данным СБУ, находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области.













Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других причастных к ней лиц.

Спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленника проводили сотрудники СБУ Одесской области при координации Департамента контрразведки Службы безопасности и процессуального руководства Одесской областной прокуратуры.