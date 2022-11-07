Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Краматорску, обстрелы ряда населенных пунктов. ФОТОрепортаж

На рассвете россияне выпустили 4 ракеты по Краматорску – по предварительной информации, без жертв.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, объемы разрушений устанавливаются.

"На Волновахском направлении ночью происходили интенсивные артобстрелы Угледара и Павловки - без жертв. На Донецком направлении 2 человека получили ранения в Красногоровке, зафиксированы обстрелы Марьинки и Георгиевки. В Авдеевке ночью были одиночные прилеты по старой и центральной частям города - без жертв", – говорится в сообщении.

Кириленко также информирует, что на Горловском направлении наибольший урон россияне нанесли Бахмуту - убили 1 человека, ранили еще 2. Повредили 5 частных домов, 1 многоэтажку и 1 предприятие. В Соледарской громаде интенсивные обстрелы происходили вблизи Яковлевки и Бахмутского, а также под огнем - окрестности Торецкой и Светлодарской громад.

"На Лисичанском направлении россияне ранили 1 жителя Лимана, также не прекращаются постоянные обстрелы Торского и Заречного. Все российские преступления документируем. За все будут отвечать!", - резюмирует глава региона.

Также читайте: За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донетчины, 5 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА









