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Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 ноября, рашисты нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе 01

"Негодяи снова били по нашим селам. Сегодня, около восьми утра они обстреляли село Запорожского района ракетами С300. Повреждено здание дома культуры, склад фермерского хозяйства и частные здания. Ничего, отдадим сторицей!", - говорится в сообщении.

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Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе 02
Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе 03
Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе 04

обстрел (27366) Запорожская область (3122) Старух Александр (145)


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