Россияне ударили ракетами С-300 по селу в Запорожском районе. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 ноября, рашисты нанесли ракетный удар по селу в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Негодяи снова били по нашим селам. Сегодня, около восьми утра они обстреляли село Запорожского района ракетами С300. Повреждено здание дома культуры, склад фермерского хозяйства и частные здания. Ничего, отдадим сторицей!", - говорится в сообщении.
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