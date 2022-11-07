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Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 01

"Задокументированы два ракетных удара в Лимане, есть травмированные", - говорится в сообщении.

Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 02

Отмечается, что армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Лиман, Марьинка, пгт Великая Новоселка, селах Карловка, Красногоровка.

"Враг применил против мирного населения ракетные системы, артиллерию, минометы. Уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов – 9 жилых домов, детский сад, склад. Очень громко было в Бахмуте. За сутки рашисты обстреляли город пять раз, убили и ранили гражданских. Разрушены – один многоквартирный и шесть частных домов", - добавляют в полиции Донецкой области.

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Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 03

Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 04

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Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 05
Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 06
Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 07
Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины 08

обстрел (27366) Нацполиция (16498) Донецкая область (9767)


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Куди влада буде пересиляти людей?
На телемарафон?
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07.11.2022 10:37 Ответить
Так. Або на асфальт, у крайньому випадку
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07.11.2022 10:45 Ответить
 
 