Россияне нанесли 2 ракетных удара по многоэтажке в Лимане. Под вражеским огнем - еще 7 населенных пунктов Донетчины. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска совершили 14 обстрелов. Есть раненые и погибшие мирные жители.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Задокументированы два ракетных удара в Лимане, есть травмированные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что армия РФ ударила по городам Авдеевка, Бахмут, Лиман, Марьинка, пгт Великая Новоселка, селах Карловка, Красногоровка.

"Враг применил против мирного населения ракетные системы, артиллерию, минометы. Уничтожены и повреждены 11 гражданских объектов – 9 жилых домов, детский сад, склад. Очень громко было в Бахмуте. За сутки рашисты обстреляли город пять раз, убили и ранили гражданских. Разрушены – один многоквартирный и шесть частных домов", - добавляют в полиции Донецкой области.

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