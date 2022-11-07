В Винницкой области священнику одной из епархий УПЦ МП сообщено о подозрении в разжигании религиозной розни, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины, управляющий одной из епархий УПЦ МП в Винницкой области получил сообщение о подозрении.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В соответствии с выводами независимой экспертизы, проведение которой инициировала СБУ, митрополит совершал умышленные действия, направленные на разжигание религиозной вражды и оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями.

Соответствующие материалы, в частности, размещены на личном сайте священника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что фигурант получил сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В настоящее время проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий по расследованию и проведению экспертиз по другим фактам деятельности митрополита.







