Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко. ФОТО

Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и хотели попасть в Черное и обстреливать Украину, вынуждены вернуться домой. Турция не пропустила их из-за Босфора.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Видите буквы Z и V на трубах? - это как в старом анекдоте: "Не понадобилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ждали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - написал Клименко.

Как пишет Ліга.нет, 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг (011) и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц (564) были зафиксированы в Сингапурском проливе по пути к месту базирования во Владивосток из Средиземного моря.

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Сегодня российское минобороны сообщило, что Варяг, Адмирал Трибуц и танкер Борис Бутома прошли Малакский пролив и зашли в Южно-Китайское море.

26 февраля Турция запретила проход российских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.





