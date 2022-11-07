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Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко. ФОТО

Ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs, которые еще в феврале пришли из Владивостока в Средиземное море и хотели попасть в Черное и обстреливать Украину, вынуждены вернуться домой. Турция не пропустила их из-за Босфора.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Видите буквы Z и V на трубах? - это как в старом анекдоте: "Не понадобилось"... И все из-за Турции с ее проливами. А ждали 9 месяцев.... Устали, ремонтироваться было негде, экипажи одичали", - написал Клименко.

Как пишет Ліга.нет, 6 ноября ракетный крейсер Тихоокеанского флота РФ Варяг (011) и большой противолодочный корабль Адмирал Трибуц (564) были зафиксированы в Сингапурском проливе по пути к месту базирования во Владивосток из Средиземного моря.

Смотрите: На РосТВ признали, что турецкий флот в несколько раз мощнее ЧФРФ: Турки владеют Черным морем. ВИДЕО

Сегодня российское минобороны сообщило, что Варяг, Адмирал Трибуц и танкер Борис Бутома прошли Малакский пролив и зашли в Южно-Китайское море.

26 февраля Турция запретила проход российских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море.

Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко 01
Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко 02
Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко 03

Турция не пропустила российские корабли, которые хотели обстреливать Украину, – журналист Клименко 04

корабль (2042) россия (95683) Турция (3379) Черное море (1485) Средиземное море (85) Клименко Андрей журналист (60)


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Топ комментарии
+16
Туркам-черговий респект...
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07.11.2022 11:07
+9
Взагалі то існує договір який забовязує Туреччину закривати протоки Босфор та Дарданели для військових кораблів у випадку бойових дій у Чорному морі.
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07.11.2022 11:10
+9
А ракет на цих двох посудинах дофіга..Туреччина попри загравання з путіним все таки тримає марку і виконує обіцянки закрити протоку.
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07.11.2022 11:11
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Туркам-черговий респект...
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07.11.2022 11:07 Ответить
Взагалі то існує договір який забовязує Туреччину закривати протоки Босфор та Дарданели для військових кораблів у випадку бойових дій у Чорному морі.
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07.11.2022 11:10 Ответить
Но на момент подхода этих кораблей боевых действий еще не было. Они подошли 2-го февраля. Но туркам действительно респект
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07.11.2022 12:15 Ответить
Навряд соссія взагалі планувала заводити їх в Чорне Море, вони припливли в Сирію, де постійно проходила ротація їхніх кораблів.
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07.11.2022 12:39 Ответить
А ракет на цих двох посудинах дофіга..Туреччина попри загравання з путіним все таки тримає марку і виконує обіцянки закрити протоку.
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07.11.2022 11:11 Ответить
Ті кораблі не є носіями "калібрів" вони будувались для породьби з кораблями авіаносцями та підводними човнами.
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07.11.2022 11:18 Ответить
причому там Калібри??? крім калібрів є інші ракети, скільки пускових контейнерів на фото???? І не кажіть що там протикорабельні ракети,...стріляти кацапи навчились і зенітними ракетами С-300 по обєктам на землі, і це дуже небезпечні речі як ми бачимо.
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07.11.2022 11:22 Ответить
Це протикорабельні ракети "вулкан", які розроблялися щоб "топити" авіаносці, такі самі які були на "Москві" сумнівно що вони здатні вражати наземні цілі, єдине з того що не "пустили турки" і що для нас представляло реальну загрозу це хіба що радар на крейсеру та його ПВО.
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07.11.2022 11:30 Ответить
Туреччина грає у свою гру. Поки що на нашу користь.
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07.11.2022 11:14 Ответить
Рашка дивує своєю тупоголою наполегливістю: на що вони сподівались, що 9 місяців почекають і їх пустять? Лохи, лузери та чмоні.
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07.11.2022 11:19 Ответить
Трохи слабо -- по цих кораблях треба було дати предупредітєльнии .
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07.11.2022 11:19 Ответить
Довбані орки лізуть звідусіль. Де можуть і не можуть.
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07.11.2022 11:20 Ответить
Нех..й шастать. Шкода, що на прорив не пішли, цікаво було б подивитися
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07.11.2022 11:21 Ответить
Не Турция, а НАТО не пропустили.
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07.11.2022 11:22 Ответить
***** подумав - я не переживу , якщо ЗСУ втоплять ще один ракетний крейсер ,, і вирішив його повернути на базу ,, від гріха подалі . !!😂....
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07.11.2022 11:29 Ответить
Турки врятували флагмана тофу, бо було б як з москвою...
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07.11.2022 11:32 Ответить
Руzкі корита прямують звичним для себе курсом...

Тобто н@}{yй!
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07.11.2022 11:36 Ответить
Российские корыта облегчённо вздохнули и дали полный ход, вспоминая перфоменс ракетного крейсера "Москва".
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07.11.2022 12:08 Ответить
Дивно, кораблі щось там «хотіли».
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07.11.2022 12:09 Ответить
ща баржа з баранами припливе і всі потонуть
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07.11.2022 12:14 Ответить
харчі закінчуються, вистачиь тільки за зворотній шлях, а з тартуса все вивезли. Картина списана з Юнони та Авось, тоді біля Лос Анжелеса обірванці моряки графа рязанцева милостиню просили. Завойовники.
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07.11.2022 12:38 Ответить
Накуй с пляжа ! )))
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07.11.2022 13:25 Ответить
Нажаль, Варяг втік.
По-перше, він брат-близнюк крейсера Москва, а по-друге з такою назвою сам Бог бажав лежати йому на дні морському.
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07.11.2022 14:08 Ответить
 
 