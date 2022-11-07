РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11825 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
6 958 3

Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими.. ФОТО

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось выехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села. По предварительной информации, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия - автоматов и пулеметов", -  говорится в сообщении.

6 ноября следственно-прокурорская группа эксгумировала тело 37-летнего мужчины — водителя одного из автомобилей. При его поверхностном осмотре установлены 4 пулевых ранения: три в спину и еще одно в область таза. В настоящее время тело погибшего направлено на экспертизу.

Четырех человек спасли жители села, оказав им медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие.

Смотрите: С 24 февраля оккупанты совершили в Украине почти 45 тыс. военных преступлений. ИНФОГРАФИКА

Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими. 01
Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими. 02
Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими. 03

расстрел (503) Харьковщина (5577) Изюм (274) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горіти вам всім у пеклі кацапські мерзенні вбивці...
показать весь комментарий
07.11.2022 11:20 Ответить
Какие на *** переговоры с Орками и ****** О чем *****
показать весь комментарий
07.11.2022 12:04 Ответить
Варваров нужно только уничтожать и ни как иначе.
показать весь комментарий
07.11.2022 12:37 Ответить
 
 