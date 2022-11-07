Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими.. ФОТО

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины, передает Цензор.НЕТ.

"16 апреля жители села Спиваковка на трех автомобилях пытались эвакуироваться из зоны боевых действий. Одной машине удалось выехать, две другие российские военные расстреляли в упор при выезде из села. По предварительной информации, оккупанты вели обстрел из автоматического огнестрельного оружия - автоматов и пулеметов", - говорится в сообщении.

6 ноября следственно-прокурорская группа эксгумировала тело 37-летнего мужчины — водителя одного из автомобилей. При его поверхностном осмотре установлены 4 пулевых ранения: три в спину и еще одно в область таза. В настоящее время тело погибшего направлено на экспертизу.

Четырех человек спасли жители села, оказав им медицинскую помощь. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие.

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