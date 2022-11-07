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Новости Фото Война
15 113 89

Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит. ФОТО

марчук

Жительница карельской Костомукши Татьяна Матвеева полгода ищет приемного сына Константина, служившего в воздушно-десантной дивизии в Пскове. Он служил по контракту и пропал в мае 2022 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".

Матвеева утверждает, что его бригаду отправляли на штурм с неработающими рациями и сломанной пушкой, а солярку из бронемашин армейцы обменивали на питьевую воду. Татьяна Матвеева рассказала о проблемах со снабжением российских войск и последних беседах с родственником.

Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит 01
Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит 02
Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит 03

28-летний Константин Марчук родился и вырос в лесозаготовительном поселке Ледмозеро, в 80 километрах от карельского города Костомукша. Здесь живут две тысячи жителей. Из достопримечательностей только небесно-голубая деревянная церковь и памятник воинам лыжной бригады, погибшей во время советско-финской войны. Костик – так ласково называет его Татьяна – с детства хотел служить, мечтал попасть в элитную десантную дивизию в Пскове. Но на срочную его туда не взяли, а отправили на границу с Финляндией. Вернувшись из армии, он работал на железной дороге в родном поселке.

В 2016 году Марчук заключил первый контракт с псковской дивизией. Практически сразу его отправили в Сирию мониторить небо из командного пункта. В 2021 году Марчук второй раз заключил с Министерством обороны РФ пятилетний контракт на службу. На вопрос тети, почему он выбрал такой длинный срок, ответил: "Это моя работа". "Командировка" в Беларусь в феврале 2022 года казалась Марчуку такой же относительно безопасной, как и служба в Сирии.

– Сначала они на всероссийские учения поехали в Белоруссию. И вот он уже 24 февраля звонит, говорит: "Нас на войну отправили". Как на войну? Какая война? Их кинули на Киев, они чуть-чуть туда не дошли, потому что разбомбили весь десант. Были очень большие потери, разбита вся техника. Их очень мало вернулось, много народу сбежало. Он мне звонил с украинских номеров, просил у местных позвонить маме, то есть мне. Рассказывал, что стрелять нечем, жрать нечего. У Кости было два "бичпакета". Он говорит: "Я смотрю, парни голодные, мы ломали эти пакеты, а заварить никак. Мы 20 литров солярки из танка слили, и продали местным за бутылку воды 5 литров". Вы представляете? У меня такой комок к горлу подкатился, – вспоминает Татьяна.

Матвеева называет танком боевую машину десанта (БМД), на которой в мае 2022 года передвигался ее Костя вместе с сослуживцами. Его часть тогда перебросили в село Васильевка Донецкой области Украины.

– Костя сказал, что пушку у этой машины даже не стали заряжать, потому что она сломанная была, крупные снаряды было не запихать. У него даже рация не работала. Стрелять нечем – один рожок в автомате на троих. Представляете, едут в бой парни. У Кости и многих пацанов были написаны рапорта, отказ от спецоперации, чтобы их вернули домой в часть. Сказал, что их заявления просто выкинули. Колонна из трех БМД, одной из которых командовал ее племянник, попала под артобстрел 29 мая 2022 года в районе соседнего села Берестовое. Минобороны Украины в мае 2022 года сообщало о военных действиях на бахмутском направлении, на котором находится село Берестовое. 8 июня военные силы Украины заявили, что российские войска понесли "значительные потери в живой силе и технике во время штурма близ Берестового на Донетчине". Российская сторона в июне рассказывала о боях за Берестовое, однако о потерях из числа военных РФ не сообщалось.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 76 460 человек (+530 за сутки), 2 771 танк, 1 782 артсистемы, 5 630 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

– Замкомандира батальона рассказал мне, что Иван Устименко кричал, но никто не подошел к нему. Все бежали. Костика снесло с танка, его тоже никто не проверил. Я спрашиваю его: "А почему вы не проверили?" – "Нам надо было самим убегать. Вы понимаете, что такое бой и артобстрелы?" – пересказывает Татьяна диалог с выжившим оккупантом.

В середине октября Матвеева написала на своей странице во "ВКонтакте", что за пять месяцев поисков получила массу отписок от государственных органов о статусе ее племянника, а глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на запрос скинул номера телефонов Минобороны и заблокировал ее в социальной сети.

Татьяна Матвеева была среди тех, кто в июле 2022 года направили президенту РФ Владимиру Путину требование организовать поиски пропавших российских солдат в Украине. Ответа семьи пропавших солдат так и не получили. По подсчетам Север.Реалии, из 91 военнослужащего, фамилии которых указаны в письме, четверть признаны погибшими.

По утверждению матерей, организовавших письмо к Путину, в морге Ростова-на-Дону находится больше 12 тысяч тел российских военных, погибших во время вторжения в Украину. Минобороны РФ реальные цифры боевых потерь в Украине не называет.

армия РФ (19375) исчезновение (282) потери (4398) пропавший без вести (157)


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Топ комментарии
+32
Він давно десь перегнив у полях.
Навряд чи тіло віднайдуть.
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07.11.2022 14:23
+29
Та давно этого костика обгладали собаки и листы и остались от костика только кости. Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:23
+29
ой бедный мальчик...абрыдались все... а какого хера оно в мае делало в Украине ????
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
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07.11.2022 14:28
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Він давно десь перегнив у полях.
Навряд чи тіло віднайдуть.
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07.11.2022 14:23 Ответить
Так что же она ищет, тело сына или Ладу?
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07.11.2022 14:46 Ответить
Ій довідка потрібна щоб ладу купити, а без тіла не дають ось і все біда в кацапки
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07.11.2022 16:57 Ответить
У нас на Чернігівщині у березні сотні таких "без вісті пропавших" валялося по полях та лісах вздовж доріг Кого вивезли до Седнєва чи Городні і спалили в пересувних крематоріях Кого просто десь у яру звалили купою і бульдозером загребли А кого і просто в кущах дикі звірі згризли Їх же навіть впізнать не можна - згідно з розпорядженням МО РФ у них документи особисті з 1 березня стали вилучать - щоб не можна було ідентифікувать!
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07.11.2022 15:07 Ответить
На тій стороні торкнулось дєнюшек....сволота розпочинає пошуки - ми нє вінавати, єта фсьо ані нєхарошіє...Ось ще й позгадують про міжнародне право...
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07.11.2022 15:16 Ответить
Та вони, кажуть, вже наше МО "заї*али" своїми "чолобитними": просять повідомить долю своїх "прапавших" Їх "посилають" культурно до МО Росії, а вони пишуть що їх і там "посилають"
Нам хоч бери і організовуй їм благодійницьку програму" Аткапай родственника" В кожному райцентрі - представник І при ньому - склад з лопатами Приїжджає родич - йому вручають лопату і хай іде й копає! (заодно розмінування безоплатно проведе)
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07.11.2022 15:25 Ответить
Так!!! Звичайно..., просто в натурі це буде виглядіть (не знаю) мабуть з представниками іноземних слідчих, а вони ж здається повиходили з усіх можливих міжн.організацій...це важко уявити. Копати самим їм ніхто не дасть, оплачувати хто буде процедуру? Копати нам - з яких цяцьок? Це жах (в сенсі правовому і дозвільному)....І ще - коли мова йде про один два, десять, навіть тисячу випадків, та у двох трьох місцях, а так як зараз....бррррр...Мало того - все тільки продовжується, збільшується...
Думаю при таких розкладах - вони повинні б пред"явити рахунок ху..лу, щодо геноциду і власного населення за незабезпечення умов війни і насильницьку могилізацію...питань дуже багато....
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07.11.2022 15:34 Ответить
Та я сміюся! Товариш розказав кілька місяців тому про свою сусідку Вона з півночі Чернігівщини Батьки в селі жили Їм кацапи хату розбили, так вона їх до себе в місто забрала Їй написала дворідна сестра з Росії про те, що її син-танкіст у кінці березня воював на Чернігівщині і пропав Просила, щоб сестра через МО Укравїни дізналася про долю сина і відшукала його Жінка відповіла лаконічно: "Приїжджай і шукай! Я дам лопату!"
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07.11.2022 15:43 Ответить
Тільки не "дам", а "продам...дорого".
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07.11.2022 16:02 Ответить
А бачте, мамцi цього кацапського жмура дуже не сподобався (аж пАперхнулась..) обмiнний курс в Украiнi-20 лiтрiв. соляри= 5 лiтрiв води...
Наслухалась свого контрабаса-пи*здуна - "..просив у місцевих телефон.." Ми бачили як цi ублюдки "просять"... Ходи **** пiшки!
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07.11.2022 18:50 Ответить
А можливо згорів на роботі.
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07.11.2022 16:04 Ответить
Може,,,,в,,,полонi?
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07.11.2022 19:27 Ответить
та навіщо він там
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07.11.2022 19:34 Ответить
Та давно этого костика обгладали собаки и листы и остались от костика только кости. Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:23 Ответить
Надо у собак спросить, они точно в курсе
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07.11.2022 14:47 Ответить
Не думаю, що собаки перевіряли документи. Та й навряд чи наші пси і лисиці по-кацапськи читати вміють.
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07.11.2022 15:42 Ответить
Тепер там мешкають 1999 мешканців.
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07.11.2022 14:24 Ответить
Нам їй поспівчувати?
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07.11.2022 14:24 Ответить
Почитав оригінальну статтю. Там клініка, її виродок пропав виявляється в "баю з нацистами", "ана паддєржіваєт сво". Подєлом мразям, обом...
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07.11.2022 15:10 Ответить
Русские, вас ненавидит весь мир!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.

Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.

Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.

Дело не в путине. Он - это вы.
Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы",
Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!

Все, чем кичились вы множество лет,
Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются *****.

Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем. (01.03.22, Ю.Нестеренко)
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07.11.2022 15:52 Ответить
ой бедный мальчик...абрыдались все... а какого хера оно в мае делало в Украине ????
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
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07.11.2022 14:28 Ответить
землю рий
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07.11.2022 14:31 Ответить
"Напрасно старушка ждёт сына домой,ведь сына она не рожала"(с)КВН,прости господи
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07.11.2022 14:33 Ответить
Замечательные стихи.
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07.11.2022 14:38 Ответить
сподіваюсь він здох
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07.11.2022 14:34 Ответить
"...з дитинства хотів служити, мріяв потрапити до елітної десантної дивізії ...".

Сбылась мечта идиота.
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07.11.2022 14:41 Ответить
Цiкаво,про що теперь мрiЭ...
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07.11.2022 19:01 Ответить
Сморід паленої вати

Чути на світанку

Догоряли три буряти

У москальськім танку

Ще димить трава прим»ята,

Кущі біля річки…

Догоряють на бурятах

Колорадські стрічки

І горить смердюче віхтя

- Шмаття кольорове

І «чорнобильське» страхіття

- Курка двоголова!

А так гарно починалось!

Всі грошей побрали,

Позалазили на танки,

Їхали, співали:

«Русский мир идёт -

«Укропам» некуда тикати!»

А «укропи» посміхнулись,

Навели гармати

Та вгатили так, що небо

Ясно запалало!

Тільки їхали-співали

Раптом їх не стало…

Ой заплачуть в «русскам мирє»

Сироти та вдови

Що покійник був розумний,

І такий чудовий

Він хотів лиш заробити,

«Укрів» постріляти,

Так за що ж його там вбили,

«Фашисти» прокляті

«Заробив»! І кров за кров,

І лихо за лихо!

Краще-б ви сиділи вдома

Й виздихали тихо!

І «сафарі» не робили

У сусідів поруч…

Думали - вони мисливці…

Виявилось - здобич! …»
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08.11.2022 00:35 Ответить
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07.11.2022 19:31 Ответить
Видно, что высокодоховный хороший русский - по шкале духовности между Достоевским и Пушкиным.

И шо?
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07.11.2022 14:41 Ответить
константин получил тремя топорами по пустой своей башке ))) цензоровский константин - свидетель )))
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07.11.2022 14:41 Ответить
*****, що там сталось із цим терористом і вбивцею! *****, що про це думає його самиця!!!! Чому Цензор розповідає нам історії вбивць і окупантів!? Де історії про українських захистників і страждання їхніх родичів!? Ви там на Цензорі вже зовсім ОХУІЛИ!?!?
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07.11.2022 14:41 Ответить
Дійсно нахер нам цей костік.
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07.11.2022 14:52 Ответить
Вот это да, зачем 🇺🇦цам какие Ватные истории?
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07.11.2022 15:50 Ответить
Тетяна Матвєєва якщо приїдете сюди шукати свого випердиша то про всяк випадок свинину не їжте
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07.11.2022 14:43 Ответить
Не розумію нафіга таки новини!
Чи ми маємо панять і прастіть?!
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07.11.2022 14:43 Ответить
Да и хер с ним.
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07.11.2022 14:45 Ответить
Эта рашистская тварь уже давно стала-хорошим русским Самые лучшие русские это мёртвые русские
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07.11.2022 14:45 Ответить
а не че что фамилия украинская
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07.11.2022 15:20 Ответить
А що нам "фамилия"? Ваша їбанута Матвієнко не тільки українську "фамилию" носить, але й виросла в Україні Кулі українські не вибирають, кого з загарбників валить на нашій землі - чи вас, "вяликароссов", чи своїх "манкуртів"!
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07.11.2022 16:13 Ответить
шо значит ваша?
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07.11.2022 18:09 Ответить
У неi теж акаунт жовтневий...
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07.11.2022 19:06 Ответить
Твоя, твоя! Чи ти думаєш, що мене український прапорець обдурить? Як казав грузин з анекдоту : "вонь кашлем не абманешь!" - коли сусідка по купе перднула і щоб "замаскувать" звук, почала посилено кашлять Від тебе щами прокислими смердить! А з під "жовтоблакитного" лапті виглядають!
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07.11.2022 22:27 Ответить
больне створиння с триппером головы..
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08.11.2022 00:17 Ответить
Це ти про себе? Не тужся - тобі і Гугл-перекладач не допоможе і твій "псевдопатріотичний" нік
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08.11.2022 00:22 Ответить
Тобто в лютому "Їх кинули на Київ, вони трішки туди не дійшли, бо розбомбили весь десант", а потім через ТРИ місяці "Колона з трьох БМД, однією з яких командував її прийомний син, потрапила під артобстріл 29 травня 2022 року у районі сусіднього села Берестове."

Якщо у цього довбойоба за три місяці нічого в головешці не перемкнулося, то "хто ж йому дохтур"? Усім їм туди дорога, кончені як батьки так і їхні вишкребки.
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07.11.2022 14:46 Ответить
Шо за дічь? Нам поспівчувать? Вона відправила к нам вбивцю дітей та насильника, оккупанта - ви зараз її плачь тут публікуєте? Напишить ласка, статтю про того, хто цього ублюдка відправив до "ростовського холодильника".
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07.11.2022 14:47 Ответить
Трохи історії - це перші дзвіночки...Надалі - це будуть тисячі запитів, слюні, колінні молитви і т.д. Це стало зрозуміло - коли ті падлюки відмовилися забирати м"ясо назад, а наші люди конкретно в Сумській області, а конкретно в Тростянці. Боромлі, Охтирці прикопували фрагменти, бо собаки таке витворяли, що нормальний розум не сприйма, а потім були безліч інших випадків, а крім того спалені на порох, а крім того прикопані своїми, а крім того свині з"їли.... Так що - ПАДАЛЬ- тепер киздуй до ***** і в нього питай. Ти ба - курва - воно тепер тут шукає.ЯКОГО РЯБКА ТИ ТУТ ШУКАЄШ? Тварина....така сама, як і твій ********
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07.11.2022 14:48 Ответить
І що мені не під силу збагнути, то це те, що в "прапаже" пасинка вона і їй подібні звинувачують виключно українців.
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07.11.2022 15:47 Ответить
Так звичайно!!! Як ота шмара в тролейбусі, в Самарі, пам"ятаєш? Перевернута свідомість, відсутність будь-чого в черепній коробці, вони просто звірі, як по повадках, так і за когнітивом...
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07.11.2022 16:06 Ответить
Про самарську шмару я не читав. Але така їхня сутність.
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07.11.2022 16:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Kc_5b2zoA9s Будь ти проклята, Україна!». В росії жінці в автобусі повідомили, що її син загинув на війні. ВІДЕО
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07.11.2022 16:21 Ответить
Смакуй....я до цього з березня був готов
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07.11.2022 16:22 Ответить
А потім ще і до тих братських смітників щороку проситимуться пустіть пом"янути - плять уявити важко це все - нахрен ви тут здалися з вашим поминанням??? Ось чекайте все це буде..."памянуть не дают"
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07.11.2022 16:42 Ответить
Нехай забирають ті кістки на расєю, насипають з тих кісток великий курган і хоч щодня танцюють навколо нього.

Нам вони не треба, ні дохлі, ні живі. Ніякого співчуття. Максимум, на що вони можуть розраховувати - це наша зневага.

Золкін репортаж з Дніпра робив, де вагони-рефрижератори іхніми трупами забиті, а кацапи їх не забирають.

Солдати з передової розказують, що вони вночі по полю бою лазять, збирають зброю, а загиблих лишають. Те ж розповідав мені наш тероборонівець, що приймав участь в перших боях під Києвом - перетовкли наші їх посеред поля, кацапи приїхали підсилені "броньою", автомати на полю позбирали, а трупи лишили.
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08.11.2022 09:53 Ответить
Дякую за посилання. Це щось незбагненне.
Наші матері загиблих так не клянуть росію, котра прийшла до нас вбивати, як матері вбивць клянуть вбитих ними.
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08.11.2022 09:38 Ответить
Цiй самцi тiло й на уйх не здалося - ii потрiбна "бумага"...бо мЕстноЭ вiдро з гайками бiлого кольору без неi не видадуть..
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07.11.2022 19:12 Ответить
Ну, і так можливо - сьогодні тут обговорювали, але для норм.людини - не шкода. Розумієш, наприклад вона заміжня, його нема, тобто взагалі ні в мертвих, ні в живих, тааак, далі заміж вона не може, шлюб не розірвано, а разом з цим, діти спадщина, іпотека, кредити поточні, роботи - найн, тобто нічого не можливо вдіяти, це величезний гемор....і тут така проблємка - відповідь "их там нет и тут нет" і довідочок не дають - тобто, п...да-грязь, вибачте, що проти ночі
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07.11.2022 19:19 Ответить
Так там просто справа у часі Отримує довідку з в/ч "пропав без вісти" Подає до суду Суд визнає його "померлим" (не знаю скільки треба строку, щоб у Росії "безвестно отсутствующий" був визнаний "умершим") І все Можна знову заміж виходить!
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08.11.2022 00:28 Ответить
Все вірно, тільки ж час - можливо 2 роки !!!
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08.11.2022 00:30 Ответить
Я не знаю Законодавство міняється і у нас - важко буває зміни відслідковувать А тут інша держава Тим більше - у них наші вхід на більшість сайтів заблокували - так що я і туди потрапить не зможу
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08.11.2022 00:42 Ответить
Нехай в своїй черепній коробці спершу хоч якісь зачатки мозку пошукає.І користуватися їм навчиться,може тоді не прийшлося б свою личинку-вбивцю шукати в чужій країні.
Та й взагалі,забагато честі якійсь мокшанській свиноматці.Тут відбуваються події набагато цікавіші і небезпечніші."Російська опозиція" провела свій з'їзд.Думали,як завжди "что делать".І від Гудкова в інтерв'ю Фейгіну, прозвучав один наглючий меседж-треба створити альтернативний "руский мир" в Україні.
Мало нам нашестя пуйловського сміття,тепер ще "хорошие" расіянці хочуть у нас свої колонії руського миру створювати.Ось цього допускати не можна ні в якому разі.Ми добре знаємо,до чого призводять всі без виключення кацапи.Думаю,що треба надати розголосу про цю подію,щоб наше суспільство знало і відреагувало.Нехай росіянці шукають інше місце для своєї "опозиції",досить вже паразитувати на Україні
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07.11.2022 14:48 Ответить
Молодець, слідкуєш. Я теж. Майже так, трохи підкажу....Ти поглянь лишень куди вони горнуть - значить опозицію ми створили, легітимність така собі, ніяка....натомість давайте ми повернемо кацапські штики з України на росію ....Я ПРОЗРІВ - тобто ви що, хочете, щоб у пуйла був зайвий аргумент перед світом - ДИВІТЬСЯ, я ж вам казав - це громадянський конфлікт, фсьо тепер я цілком законно застосую повну мобілізацію з в оєнним станом і .т.д. і .т.п., і тоді в цьому гвалті легко розчиниться вся наша правда....ОТАКІ СУКИ....так що, більше я їх не дивлюся, все ясно, падаль
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07.11.2022 14:56 Ответить
скажіть тій шмарі, нехай бере лопату та їде перекопувати чорнозем в Україні.
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07.11.2022 14:49 Ответить
Та ні, друже...трохи не так. Вона буде волать - дайте провести експертизу, а як? А так - знаходить массові поховання, ПЛАТИТЬ 1 тис.у.є.(завжди стала цифра за ДНК) і робить аналіз ВСІХ, хто там є.А інакше як? Ми, за свій рахунок? Пішли на хер, треба було забирати....А знаєш чого - того, що там мабуть почало торкатися спадщини, кредитів, нових шлюбів - тобто цивільно-правових стосунків...Аааааа, запєлі підари - уявляєш, що буде далі...Я - ні
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07.11.2022 15:01 Ответить
навіть не збираюсь уявляти. мені похєр, бодай вони усі там виздихають і оця шмара, та і всі інші.
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07.11.2022 19:20 Ответить
Авжеж
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07.11.2022 19:22 Ответить
Раджу цій жіночці з'їздити в Україну, на місто боїв ії сина, викопати там соняшника з комом землі, та посадити десь на Кубані. Ото й буде ії живий син. Навіть поговорити можна. Та ще він буде махати руками за вітром й крутити головою - за сонцем. Діточок засіяти - будуть онуки.. P.S. "НАМ ДАВАЛІ КААРДІНАТИ, МИ НЕ ЗНАЛІ"
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07.11.2022 14:50 Ответить
В своiх сраних кандалакшах вона тiльки ягель может посадии...
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07.11.2022 19:16 Ответить
Такий текст великий,невзмозі прочитати. *****,сотнями тисяч готові йти вмирати,за що?,а вийти знести те кодло,сцють бо в автозаки погрузять. Де логіка?
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07.11.2022 14:52 Ответить
Прийшли захищати палац путiна
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07.11.2022 15:01 Ответить
його вже давно лисиці висрали
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07.11.2022 14:52 Ответить
Что без предьявленного трупа не дают белые жигули? Только зря жопу рвала и рожала и растила 20 лет.
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07.11.2022 14:52 Ответить
Чого ви приперлися в нашу краiну?
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07.11.2022 14:59 Ответить
"мріяв потрапити до елітної десантної дивізії у Пскові.."

Настільки "елітна", що проіснувала до зустрічі з нашими котиками ЗСУ
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07.11.2022 15:04 Ответить
Сльози мєшают мнє гаваріть (С)
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07.11.2022 15:07 Ответить
Без тіла нема ксиви і лади, преференцій баба хоче.
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07.11.2022 15:11 Ответить
Ця новина на одне речення: свиня здохла - свиноматка півроку в шоці без "Лади".
То ж нахера стільки тексту? Хтось хоче з нас сльозу співчуття вичавити?
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07.11.2022 15:11 Ответить
читайте мене...

сльозні розповіді ,про тих рашистів та матерів їх..не тільки на цензорі пишуть..Це для співчуття і щоб викликати жалість до орди.розраховано і на західну аудиторію.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.

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07.11.2022 15:19 Ответить
Ніяковісінького співчуття ця історія в мене не викликала. Мабуть зчерствів душею.
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07.11.2022 15:53 Ответить
Костик - так ласково называет его Татьяна - с детства хотел служить, мечтал попасть в элитную десантную дивизию в Пскове. Бункерный крысеныш очень рад что ваш сын мамаша оказался идиотом.
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07.11.2022 15:22 Ответить
"Він мені дзвонив із українських номерів, просив у місцевих" - гадаю, що не просив, а просто відбирав, та возив з собою цілий пакован тих награбованих телефонів, і звалився з БМП бо награбоване кишені відтягувало... Але більше за все дивує, що цих самок зовсім не бентежить, що їх батьки, чоловіки і діти попхалися в Україну вбивати, гвалтувати і грабувати і якби її zондер-каратель не зник, жодних переживань щодо кількості горя якого їх потвори завдали українцям, вони б не відчували. Хоча вони і так цього не відчувають, бо більше турбує, що комусь Лада-калина дістанеться, але не їй.
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07.11.2022 15:24 Ответить
Та нарожай еще, делов то!
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07.11.2022 17:26 Ответить
За мародерство,проявление русизма ,как злейший враг Украинского народа ублюдок костик ликвидирован . Земля стекловатой этому выродку,гореть ему вечно в АДУ.
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07.11.2022 17:39 Ответить
Да и х.. с ним. Отвоевался, херой.
Комок у неё подкатился... Мразь та ещё эта тётя
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07.11.2022 19:01 Ответить
Отак працює імперія. Спочатку загарбає, відіб'є пам'ять, а потім знову відправить Марчуків і Устименків убивати.
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07.11.2022 19:24 Ответить
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07.11.2022 19:24 Ответить
Минуле у Росії завжди славне і героїчне, майбутнє у Росії завжди світле та щасливе. Проблеми у Росії тільки зі сьогоденням, чорним і сумним. Тому символ Росії має дві голови - однією головою дивиться в минуле, іншою головою дивиться в майбутнє, а сьогодення знаходиться у нього під хвостом - якраз у задниці…
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08.11.2022 00:37 Ответить
 
 