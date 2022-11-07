Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит. ФОТО

Жительница карельской Костомукши Татьяна Матвеева полгода ищет приемного сына Константина, служившего в воздушно-десантной дивизии в Пскове. Он служил по контракту и пропал в мае 2022 года в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".

Матвеева утверждает, что его бригаду отправляли на штурм с неработающими рациями и сломанной пушкой, а солярку из бронемашин армейцы обменивали на питьевую воду. Татьяна Матвеева рассказала о проблемах со снабжением российских войск и последних беседах с родственником.







28-летний Константин Марчук родился и вырос в лесозаготовительном поселке Ледмозеро, в 80 километрах от карельского города Костомукша. Здесь живут две тысячи жителей. Из достопримечательностей только небесно-голубая деревянная церковь и памятник воинам лыжной бригады, погибшей во время советско-финской войны. Костик – так ласково называет его Татьяна – с детства хотел служить, мечтал попасть в элитную десантную дивизию в Пскове. Но на срочную его туда не взяли, а отправили на границу с Финляндией. Вернувшись из армии, он работал на железной дороге в родном поселке.

В 2016 году Марчук заключил первый контракт с псковской дивизией. Практически сразу его отправили в Сирию мониторить небо из командного пункта. В 2021 году Марчук второй раз заключил с Министерством обороны РФ пятилетний контракт на службу. На вопрос тети, почему он выбрал такой длинный срок, ответил: "Это моя работа". "Командировка" в Беларусь в феврале 2022 года казалась Марчуку такой же относительно безопасной, как и служба в Сирии.

– Сначала они на всероссийские учения поехали в Белоруссию. И вот он уже 24 февраля звонит, говорит: "Нас на войну отправили". Как на войну? Какая война? Их кинули на Киев, они чуть-чуть туда не дошли, потому что разбомбили весь десант. Были очень большие потери, разбита вся техника. Их очень мало вернулось, много народу сбежало. Он мне звонил с украинских номеров, просил у местных позвонить маме, то есть мне. Рассказывал, что стрелять нечем, жрать нечего. У Кости было два "бичпакета". Он говорит: "Я смотрю, парни голодные, мы ломали эти пакеты, а заварить никак. Мы 20 литров солярки из танка слили, и продали местным за бутылку воды 5 литров". Вы представляете? У меня такой комок к горлу подкатился, – вспоминает Татьяна.

Матвеева называет танком боевую машину десанта (БМД), на которой в мае 2022 года передвигался ее Костя вместе с сослуживцами. Его часть тогда перебросили в село Васильевка Донецкой области Украины.

– Костя сказал, что пушку у этой машины даже не стали заряжать, потому что она сломанная была, крупные снаряды было не запихать. У него даже рация не работала. Стрелять нечем – один рожок в автомате на троих. Представляете, едут в бой парни. У Кости и многих пацанов были написаны рапорта, отказ от спецоперации, чтобы их вернули домой в часть. Сказал, что их заявления просто выкинули. Колонна из трех БМД, одной из которых командовал ее племянник, попала под артобстрел 29 мая 2022 года в районе соседнего села Берестовое. Минобороны Украины в мае 2022 года сообщало о военных действиях на бахмутском направлении, на котором находится село Берестовое. 8 июня военные силы Украины заявили, что российские войска понесли "значительные потери в живой силе и технике во время штурма близ Берестового на Донетчине". Российская сторона в июне рассказывала о боях за Берестовое, однако о потерях из числа военных РФ не сообщалось.

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– Замкомандира батальона рассказал мне, что Иван Устименко кричал, но никто не подошел к нему. Все бежали. Костика снесло с танка, его тоже никто не проверил. Я спрашиваю его: "А почему вы не проверили?" – "Нам надо было самим убегать. Вы понимаете, что такое бой и артобстрелы?" – пересказывает Татьяна диалог с выжившим оккупантом.

В середине октября Матвеева написала на своей странице во "ВКонтакте", что за пять месяцев поисков получила массу отписок от государственных органов о статусе ее племянника, а глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на запрос скинул номера телефонов Минобороны и заблокировал ее в социальной сети.

Татьяна Матвеева была среди тех, кто в июле 2022 года направили президенту РФ Владимиру Путину требование организовать поиски пропавших российских солдат в Украине. Ответа семьи пропавших солдат так и не получили. По подсчетам Север.Реалии, из 91 военнослужащего, фамилии которых указаны в письме, четверть признаны погибшими.

По утверждению матерей, организовавших письмо к Путину, в морге Ростова-на-Дону находится больше 12 тысяч тел российских военных, погибших во время вторжения в Украину. Минобороны РФ реальные цифры боевых потерь в Украине не называет.