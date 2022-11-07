Россиянка полгода ищет пропавшего на войне в Украине сына-оккупанта, власть ее банит. ФОТО
Жительница карельской Костомукши Татьяна Матвеева полгода ищет приемного сына Константина, служившего в воздушно-десантной дивизии в Пскове. Он служил по контракту и пропал в мае 2022 года в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Север.Реалии".
Матвеева утверждает, что его бригаду отправляли на штурм с неработающими рациями и сломанной пушкой, а солярку из бронемашин армейцы обменивали на питьевую воду. Татьяна Матвеева рассказала о проблемах со снабжением российских войск и последних беседах с родственником.
28-летний Константин Марчук родился и вырос в лесозаготовительном поселке Ледмозеро, в 80 километрах от карельского города Костомукша. Здесь живут две тысячи жителей. Из достопримечательностей только небесно-голубая деревянная церковь и памятник воинам лыжной бригады, погибшей во время советско-финской войны. Костик – так ласково называет его Татьяна – с детства хотел служить, мечтал попасть в элитную десантную дивизию в Пскове. Но на срочную его туда не взяли, а отправили на границу с Финляндией. Вернувшись из армии, он работал на железной дороге в родном поселке.
В 2016 году Марчук заключил первый контракт с псковской дивизией. Практически сразу его отправили в Сирию мониторить небо из командного пункта. В 2021 году Марчук второй раз заключил с Министерством обороны РФ пятилетний контракт на службу. На вопрос тети, почему он выбрал такой длинный срок, ответил: "Это моя работа". "Командировка" в Беларусь в феврале 2022 года казалась Марчуку такой же относительно безопасной, как и служба в Сирии.
– Сначала они на всероссийские учения поехали в Белоруссию. И вот он уже 24 февраля звонит, говорит: "Нас на войну отправили". Как на войну? Какая война? Их кинули на Киев, они чуть-чуть туда не дошли, потому что разбомбили весь десант. Были очень большие потери, разбита вся техника. Их очень мало вернулось, много народу сбежало. Он мне звонил с украинских номеров, просил у местных позвонить маме, то есть мне. Рассказывал, что стрелять нечем, жрать нечего. У Кости было два "бичпакета". Он говорит: "Я смотрю, парни голодные, мы ломали эти пакеты, а заварить никак. Мы 20 литров солярки из танка слили, и продали местным за бутылку воды 5 литров". Вы представляете? У меня такой комок к горлу подкатился, – вспоминает Татьяна.
Матвеева называет танком боевую машину десанта (БМД), на которой в мае 2022 года передвигался ее Костя вместе с сослуживцами. Его часть тогда перебросили в село Васильевка Донецкой области Украины.
– Костя сказал, что пушку у этой машины даже не стали заряжать, потому что она сломанная была, крупные снаряды было не запихать. У него даже рация не работала. Стрелять нечем – один рожок в автомате на троих. Представляете, едут в бой парни. У Кости и многих пацанов были написаны рапорта, отказ от спецоперации, чтобы их вернули домой в часть. Сказал, что их заявления просто выкинули. Колонна из трех БМД, одной из которых командовал ее племянник, попала под артобстрел 29 мая 2022 года в районе соседнего села Берестовое. Минобороны Украины в мае 2022 года сообщало о военных действиях на бахмутском направлении, на котором находится село Берестовое. 8 июня военные силы Украины заявили, что российские войска понесли "значительные потери в живой силе и технике во время штурма близ Берестового на Донетчине". Российская сторона в июне рассказывала о боях за Берестовое, однако о потерях из числа военных РФ не сообщалось.
– Замкомандира батальона рассказал мне, что Иван Устименко кричал, но никто не подошел к нему. Все бежали. Костика снесло с танка, его тоже никто не проверил. Я спрашиваю его: "А почему вы не проверили?" – "Нам надо было самим убегать. Вы понимаете, что такое бой и артобстрелы?" – пересказывает Татьяна диалог с выжившим оккупантом.
В середине октября Матвеева написала на своей странице во "ВКонтакте", что за пять месяцев поисков получила массу отписок от государственных органов о статусе ее племянника, а глава Карелии Артур Парфенчиков в ответ на запрос скинул номера телефонов Минобороны и заблокировал ее в социальной сети.
Татьяна Матвеева была среди тех, кто в июле 2022 года направили президенту РФ Владимиру Путину требование организовать поиски пропавших российских солдат в Украине. Ответа семьи пропавших солдат так и не получили. По подсчетам Север.Реалии, из 91 военнослужащего, фамилии которых указаны в письме, четверть признаны погибшими.
По утверждению матерей, организовавших письмо к Путину, в морге Ростова-на-Дону находится больше 12 тысяч тел российских военных, погибших во время вторжения в Украину. Минобороны РФ реальные цифры боевых потерь в Украине не называет.
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Навряд чи тіло віднайдуть.
Нам хоч бери і організовуй їм благодійницьку програму" Аткапай родственника" В кожному райцентрі - представник І при ньому - склад з лопатами Приїжджає родич - йому вручають лопату і хай іде й копає! (заодно розмінування безоплатно проведе)
Думаю при таких розкладах - вони повинні б пред"явити рахунок ху..лу, щодо геноциду і власного населення за незабезпечення умов війни і насильницьку могилізацію...питань дуже багато....
Наслухалась свого контрабаса-пи*здуна - "..просив у місцевих телефон.." Ми бачили як цi ублюдки "просять"... Ходи **** пiшки!
Выродки. Гниды. Ублюдки. Уроды.
Даже не Мордор - барачный сортир.
Рак человечества. Перхоть природы.
Вам, превращающим в тир города,
Бьющим по детским домам и больницам,
Не оправдаться уже никогда,
Не отмолиться и не отстраниться.
Ум и достоинство, право и честь,
Ну и, конечно, свобода - особо,
Все, что на свете прекрасного есть -
Будит в вас только холуйскую злобу.
Дело не в путине. Он - это вы.
Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы",
Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!
Все, чем кичились вы множество лет,
Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет
Тоже теперь отправляются *****.
Русские твари, горите в аду!
Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду
И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет
В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ,
Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть -
Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть,
Мы на вас даже мочиться не будем. (01.03.22, Ю.Нестеренко)
шо ладу белую не дают???? нету тела - нету выплат...
в рефрижераторах искала? у наших лисиц спрашивала?? ну извини...лада фарами не светит тебе !!!
Сбылась мечта идиота.
Чути на світанку
Догоряли три буряти
У москальськім танку
Ще димить трава прим»ята,
Кущі біля річки…
Догоряють на бурятах
Колорадські стрічки
І горить смердюче віхтя
- Шмаття кольорове
І «чорнобильське» страхіття
- Курка двоголова!
А так гарно починалось!
Всі грошей побрали,
Позалазили на танки,
Їхали, співали:
«Русский мир идёт -
«Укропам» некуда тикати!»
А «укропи» посміхнулись,
Навели гармати
Та вгатили так, що небо
Ясно запалало!
Тільки їхали-співали
Раптом їх не стало…
Ой заплачуть в «русскам мирє»
Сироти та вдови
Що покійник був розумний,
І такий чудовий
Він хотів лиш заробити,
«Укрів» постріляти,
Так за що ж його там вбили,
«Фашисти» прокляті
«Заробив»! І кров за кров,
І лихо за лихо!
Краще-б ви сиділи вдома
Й виздихали тихо!
І «сафарі» не робили
У сусідів поруч…
Думали - вони мисливці…
Виявилось - здобич! …»
И шо?
Чи ми маємо панять і прастіть?!
Якщо у цього довбойоба за три місяці нічого в головешці не перемкнулося, то "хто ж йому дохтур"? Усім їм туди дорога, кончені як батьки так і їхні вишкребки.
Нам вони не треба, ні дохлі, ні живі. Ніякого співчуття. Максимум, на що вони можуть розраховувати - це наша зневага.
Золкін репортаж з Дніпра робив, де вагони-рефрижератори іхніми трупами забиті, а кацапи їх не забирають.
Солдати з передової розказують, що вони вночі по полю бою лазять, збирають зброю, а загиблих лишають. Те ж розповідав мені наш тероборонівець, що приймав участь в перших боях під Києвом - перетовкли наші їх посеред поля, кацапи приїхали підсилені "броньою", автомати на полю позбирали, а трупи лишили.
Наші матері загиблих так не клянуть росію, котра прийшла до нас вбивати, як матері вбивць клянуть вбитих ними.
Та й взагалі,забагато честі якійсь мокшанській свиноматці.Тут відбуваються події набагато цікавіші і небезпечніші."Російська опозиція" провела свій з'їзд.Думали,як завжди "что делать".І від Гудкова в інтерв'ю Фейгіну, прозвучав один наглючий меседж-треба створити альтернативний "руский мир" в Україні.
Мало нам нашестя пуйловського сміття,тепер ще "хорошие" расіянці хочуть у нас свої колонії руського миру створювати.Ось цього допускати не можна ні в якому разі.Ми добре знаємо,до чого призводять всі без виключення кацапи.Думаю,що треба надати розголосу про цю подію,щоб наше суспільство знало і відреагувало.Нехай росіянці шукають інше місце для своєї "опозиції",досить вже паразитувати на Україні
Настільки "елітна", що проіснувала до зустрічі з нашими котиками ЗСУ
То ж нахера стільки тексту? Хтось хоче з нас сльозу співчуття вичавити?
сльозні розповіді ,про тих рашистів та матерів їх..не тільки на цензорі пишуть..Це для співчуття і щоб викликати жалість до орди.розраховано і на західну аудиторію.
Не здивуюсь, коли щей гуманітарку їм будуть відсилати.
Комок у неё подкатился... Мразь та ещё эта тётя