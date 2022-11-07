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Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра. ФОТОрепортаж

В течение 5 и 6 ноября враг нанес несколько ударов по Запорожью и окрестностям города. Горячо было на Пологовском направлении – разрушен центр Гуляйполя, повреждены частные дома на Ореховщине. В результате – есть жертвы и раненые гражданские.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 01

"Военные РФ нанесли несколько ударов по территории промышленной зоны в Вольнянске. На предприятиях взрывной волной повреждены складские помещения и автомобили. Одна ракета разорвалась в воздухе, другая - попала в поле на окраине города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье ночью оккупационные войска обстреляли областной центр. Один ракетный удар пришелся по территории частного предприятия – произошло возгорание здания. Погиб 45-летний мужчина.

"Другой вражеский удар зафиксирован в частном секторе Запорожья. Ракета попала в земельный участок, взрывной волной повреждены автомобили, а также окна в двух многоэтажках".

Смотрите: Последствия вражеских ракетных ударов по Запорожью. ФОТОрепортаж

В эти выходные россияне беспощадно били по территории Пологовского района. Повреждение домов зафиксировано на Ореховщине. Однако наибольшие разрушения в очередной раз получило Гуляйполе – россияне осуществили запуск ракет С-300 прямо по центру города. Теперь вместо спорткомплекса остались руины. Также значительные разрушения получили и здания неподалеку от эпицентра попадания. В результате вооруженной агрессии в больницу доставлен 45-летний житель Орехова, получивший огнестрельное осколочное ранение во время вражеской атаки на город", - добавляют в Нацполиции.


Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 02
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 03
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 04

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Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 05
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 06
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 07
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 08
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 09
Последствия российских ударов по Запорожской области: разрушен центр Гуляйполя, есть попадание по предприятию областного центра 10

Гуляйполе (86) Запорожье (2667) обстрел (27366) Нацполиция (16498) Запорожская область (3122)


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щоб ви здохли, русняві тварюки, люди будували, жили..., гарні будинки, гарне життя..., вам ніколи так не жити, ваше місце в багнюці, болоті..., щоб ви там і захлинулись разом зі своїм фюрером...
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07.11.2022 15:46 Ответить
 
 