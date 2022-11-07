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Украинские спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов от американских партнеров. ФОТОрепортаж

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от американских партнеров оборудование на более чем 800 тысяч долларов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ

"Уже несколько месяцев подряд в рамках программы "Украинский фонд быстрого реагирования" Международный совет исследований и обменов (IREX) при поддержке Госдепартамента США предоставляет критически важное оборудование для подразделений Службы по всей Украине на общую сумму более 800 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов. Среди них 11 подводных металлоискателей MEPAK. Бетонорезы STIHL и дополнительное оборудование к ним активно используют для разрезания металлических и бетонных конструкций и спасения людей из-под завалов. Их использовали, в частности, во время спасательных работ после атаки России на торговый центр в Кременчуге.

"Дроны DJI Mavic 3 работают в 24 областях для эффективной ликвидации пожаров, поиска людей и координации эффективной работы ГСЧС", - отметили в ведомстве.

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Украинские спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов от американских партнеров 01
Украинские спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов от американских партнеров 02
Украинские спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов от американских партнеров 03

помощь (7822) ГСЧС (4983) оборудование (91)


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Карлік тімашенка вже знає про ці цікаві поставки? Сумніваюсь що все це доїде куди треба.
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07.11.2022 16:39 Ответить
с учетом того, сколько у нас минных полей, 117 металлоискателей маловато https://bestmd.kiev.ua/g31227395-metalloiskateli
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02.02.2023 17:06 Ответить
 
 