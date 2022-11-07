Украинские спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов от американских партнеров. ФОТОрепортаж

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от американских партнеров оборудование на более чем 800 тысяч долларов.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины, сообщает Цензор.НЕТ

"Уже несколько месяцев подряд в рамках программы "Украинский фонд быстрого реагирования" Международный совет исследований и обменов (IREX) при поддержке Госдепартамента США предоставляет критически важное оборудование для подразделений Службы по всей Украине на общую сумму более 800 тыс. долларов США", - говорится в сообщении.

Спасатели получили 117 металлоискателей, 200 бетонорезов и 85 дронов. Среди них 11 подводных металлоискателей MEPAK. Бетонорезы STIHL и дополнительное оборудование к ним активно используют для разрезания металлических и бетонных конструкций и спасения людей из-под завалов. Их использовали, в частности, во время спасательных работ после атаки России на торговый центр в Кременчуге.

"Дроны DJI Mavic 3 работают в 24 областях для эффективной ликвидации пожаров, поиска людей и координации эффективной работы ГСЧС", - отметили в ведомстве.

Смотрите также: Во время оккупации Изюмщины российские военные расстреляли в упор машины с гражданскими.. ФОТО





