Удар рашистов по деоккупированному Лиману: из-под завалов многоэтажки спасли женщину. ФОТОрепортаж
Сегодня, 7 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по освобожденному Лиману Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.
"Сегодня утром, в результате обстрела города Лиман, разрушения получил девятиэтажный жилой дом с первого по 8 этажи угловой части дома, возник пожар на разрушенной части дома на площади 20 кв. м. С первого этажа спасателями эвакуирована женщина", - говорится в сообщении .
Отмечается, что в 14:07 пожар полностью ликвидирован.
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foose
показать весь комментарий07.11.2022 17:31 Ответить Мне нравится 0
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