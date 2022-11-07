Удар рашистов по деоккупированному Лиману: из-под завалов многоэтажки спасли женщину. ФОТОрепортаж

Сегодня, 7 сентября, российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по освобожденному Лиману Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ ГСЧС в Донецкой области.

"Сегодня утром, в результате обстрела города Лиман, разрушения получил девятиэтажный жилой дом с первого по 8 этажи угловой части дома, возник пожар на разрушенной части дома на площади 20 кв. м. С первого этажа спасателями эвакуирована женщина", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в 14:07 пожар полностью ликвидирован.

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