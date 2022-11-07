Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области. ФОТОрепортаж
Бойцы Криворожской отдельной бригады территориальной обороны освобождают от российских оккупантов Херсонскую область.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Схід" ВС Украины.
"Убегая на Херсонщине от подразделений нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны, кроме трофеев, россияне оставляют кучу металлолома и мусора", – говорится в сообщении.
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Говнище, кучи мусора и разбитые окна - истинная скрепа.
це означає що запасів чи постачання АТМ нема
ліплять нак як наші хлопці, з п,яти одну
нащі щоб наступати
орки, щоб тікати