Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Бойцы Криворожской отдельной бригады территориальной обороны освобождают от российских оккупантов Херсонскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Схід" ВС Украины.

"Убегая на Херсонщине от подразделений нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны, кроме трофеев, россияне оставляют кучу металлолома и мусора", – говорится в сообщении.







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