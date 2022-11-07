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Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области. ФОТОрепортаж

Бойцы Криворожской отдельной бригады территориальной обороны освобождают от российских оккупантов Херсонскую область.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Схід" ВС Украины.

Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 01

"Убегая на Херсонщине от подразделений нашей Криворожской отдельной бригады территориальной обороны, кроме трофеев, россияне оставляют кучу металлолома и мусора", – говорится в сообщении.

Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 02
Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 03
Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 04

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Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 05
Криворожские теробороновцы показали остатки позиций оккупантов в Херсонской области 06

тероборона (340) Херсонская область (4807)


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металобрухт іржавий....
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07.11.2022 16:57 Ответить
В наш час це іменувалося "розкулачуванням" - коли розбирали одну машину, щоб відремонтувать інші!
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07.11.2022 17:06 Ответить
- "россияне оставляют кучу металлолома и мусора"

Говнище, кучи мусора и разбитые окна - истинная скрепа.
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08.11.2022 20:14 Ответить
ця техніка розбиралась тижнями як що не довше
це означає що запасів чи постачання АТМ нема
ліплять нак як наші хлопці, з п,яти одну
нащі щоб наступати
орки, щоб тікати
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08.11.2022 21:50 Ответить
 
 