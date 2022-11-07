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Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ

Петр Порошенко сообщил, что партия из 6 бронемашин, купленных в Великобритании, скоро будет в ВСУ. Для этого получены все необходимые лицензии. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

"6 бронемашин из общего количества законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию. Еще за 8 бронемашин внесен авансовый платеж и оформляются следующие лицензии", - написал Порошенко у Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.

Эти машины объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти наших воинов и хорошо давит русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра. Шаг за шагом мы усиливаем броню нашей армии. Спасибо волонтерам ОО Дело Громад и каждому, кто присоединился к сбору средств. Вместе мы непобедимы!" – пишет Порошенко.

Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена ​​в Украину.

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В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" также приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собранных для ВСУ волонтерами.

Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 01

Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 02
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 03
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 04
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 05
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 06
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 07
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 08
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 09
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 10
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 11
Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко 12

Автор: 

оружие (10224) помощь (7822) Порошенко Петр (19606) техника (1738) волонтеры (2636) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+36
Респект Пороху!
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07.11.2022 17:51
+34
Звичайно, що не просто так. Але все таки я вважаю, що це правильно.
Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
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07.11.2022 18:00
+31
"Шобла Зеленського може зняти будь-якій відосік, крім одного:
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."

(с)
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07.11.2022 17:54
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07.11.2022 17:34 Ответить
Оце і всі документи від притулишахрая! Хто б сумнівався
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07.11.2022 18:09 Ответить
Это не ко мне. Это к Полтаве. Он тебе расскажет и про чужие доходы и про свои соврет.
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07.11.2022 18:18 Ответить
Может, лучше у Арахамии спросить?
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07.11.2022 18:26 Ответить
Я це розумію, тут же пишуть, щоб інші почитали думки з приводу... не приймайте все на свою адресу, вибачте
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07.11.2022 19:12 Ответить
То нескрепные "Спартаны" от Притулы, они не освяшены ликом св. Петра (О).
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07.11.2022 19:58 Ответить
А "зелені" не хочуть так попіаритися? Чи в них "корона спаде"?!!!
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07.11.2022 17:39 Ответить
Там 0 , чем пиариться⁉️ Кто из олигархов помог , хоть на треть ⁉️Порошенко лучший президент Украины‼️
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07.11.2022 18:16 Ответить
А Олигарх Порошенко помог на треть?
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07.11.2022 22:37 Ответить
Притула - броню, Петро - броню, Чмут - коптери, .., а найЗеленіший бабло пиляє на марафон, який йому ж і вилизує дупу, у складі "цвинтара", "г+г" і Ко
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07.11.2022 17:44 Ответить
Петро возить і броню, і коптери/дрони/безпілотники (різного класу), і пікапи, і буржуйки, і старлінки, і акомулятори, і генератори, і вс-все-все... інше, що потрібно в окопі та на полі бою. Чомусь думаю, що возить і далекобійні ракети для РСЗВ M142 HIMARS...
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07.11.2022 18:56 Ответить
Звичайно, що не просто так. Але все таки я вважаю, що це правильно.
Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
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07.11.2022 18:00 Ответить
Не гризня, а треба чесно працювати, тим більш в такий тяжкий для країни час. А то декому вкрай потрібна тиша, щоб зручніше було лохів скубти і кишені набивать.
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07.11.2022 18:03 Ответить
Респект Пороху!
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07.11.2022 17:51 Ответить
Подяка Пороху!
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07.11.2022 19:19 Ответить
Який сенс заштрихувати назву, але залишити код???

WITHAM (SPECIALIST VEHICLES) LIMITED
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07.11.2022 17:53 Ответить
"Шобла Зеленського може зняти будь-якій відосік, крім одного:
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."

(с)
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07.11.2022 17:54 Ответить
За власні кошти, президент...
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07.11.2022 22:29 Ответить
А притула хоч якісь документи публікував на супутник? Побачимо що опублікує на свої спартани, мабуть те, що і на супутник
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07.11.2022 17:59 Ответить
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07.11.2022 18:19 Ответить
так у Фонду Притули наче немає ліцензії на завезення таких товарів. Для того й потрібен спецімпортер. Така ліцензія є у Повернись Живим
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07.11.2022 19:01 Ответить
Головне, щоб відзвітував про потрачені кошти. Порахуй скільки і яких документів опублікував Порошенко. А потім подивимось що нам покажуть на притулині мільярди, які він назбирав за два дні.
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07.11.2022 19:09 Ответить
Таким как ты что показывай, что не показывай все одно бестолку. Вы же как зомби на свой волне.
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07.11.2022 19:17 Ответить
Ну не кажи, ось Порох показав і видно куди пішли гроші і ми на вірній "волнє" Як притула теж відзвітує, теж будемо на вірній "волнє". Понял бот на зєльоной волнє?
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07.11.2022 19:28 Ответить
скільки бабла прилипне до агрохімії??? до речі, ці ж бронєтранспортери, пам,ятаю раніше купувались по 50 штук євро за шт... за гроші зібрані Притулою і заявлених на них кількості броніків получається, що вже по 100 штук за штуку... звичайно, ціна прийнятна, але підкрадується сумнів в кришталевій чесності "героїв".
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07.11.2022 19:26 Ответить
А як взнати що власник Арахмія і що буде ця компанія імпортувати?
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07.11.2022 22:34 Ответить
Чи хоч один президент працював би так на Україну після завершення своєї каденції
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07.11.2022 18:14 Ответить
Ні! Тому треба обрати навічно. Кращого все одно не знайдеш
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07.11.2022 18:17 Ответить
. А довічно - забороняє Закон; тому, поки діє Закон - ЦВК попросту такого "довічно" не зареєструє.
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07.11.2022 18:28 Ответить
Якщо повернути туди кавалера ордена Ярослава Мудрого пана Охиндовського , то зарєструє, він і таке робив. А можна скористуватись рішенням Конституційного суду, який вирішив, що 1+1 президенства Кучми буде 1, бо в цей час відбулись зміни до Конституції. Недарма ж наш найкращий гетьман пробив конституційні зміни щодо НАТО. Це дозволить йому радувати нас своїім президенством тричі...а потім можно абнуліть
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07.11.2022 18:44 Ответить
Даремно радієте.
Ідіоти обирають ідіотів.
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07.11.2022 18:46 Ответить
І я про це! Тому без Охиндовського не обійтись. Як і в 2014. Тоді ідіотам не дали шансу
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07.11.2022 18:59 Ответить
це ти - "аби висрати". Я все розумію, що так вас, ботів, вчили: будь-що, аби ніби заперечення, хоч не в тему, але щоб не визнавати свого балабольства.
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07.11.2022 18:50 Ответить
Вгадай чому він допомагає, ну подумай, ще й не зі своїх грошей
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07.11.2022 22:25 Ответить
У них стільки грошей не буде...
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07.11.2022 22:33 Ответить
если броня меньше ис 3 ис 7 кв 5 и меньше 600 мм то не рекошетны он.((хотя мастифф бок чем то выдержал но чем
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07.11.2022 18:16 Ответить
А що, навіть в час війни просто передати машини на фронт без паперомарання в Україна ніяк не можна - як це, обійтися без милості чиновників і бюрократії? Ще засумніваються , а чи потрібні нам ці чиновники!
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07.11.2022 18:18 Ответить
Тут справа в іншому - шо заважатиме зеленскому дати команду дбр про те, шо Порох їх вкрав у бритів, та таемно ввіз в Україну - як з тими картинами, пам'ятаешь.
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07.11.2022 18:26 Ответить
У тебе в голові каша..
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07.11.2022 22:23 Ответить
, який логін в тебе був до крайньої деактивації? Ти ще не втямив, що за брехню треба відповідати? Знову продовжуєш?
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07.11.2022 22:32 Ответить
А таможню зелену вже пройшли? Не, ну то не кажіть гоп
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07.11.2022 18:52 Ответить
Нас дальше тримають в дурдомі які це" отримані всі необхідні ліцензії " для чого тримати КМ якщо він не може скасувати дане ліцензування чи хтось добре біля корита почувається те саме з ввезеними автомобілями для чого сертифікувати мерседес WV тойота КМ може щось зробить
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07.11.2022 18:53 Ответить
Не розумію чому Притула не хоче об'єднати зусилля з Порошенком? Якщо справді він купує ці машини втричі дорожче, то хай купить через Порошенка і замість 1 машини привезе 3.
Від цього виграє і Притула, і ЗСУ. Не бачу тут причин для срачу - це просто прагматичний розрахунок на користь усім.
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07.11.2022 19:03 Ответить
Чомусь притулі така хороша думка не прийшла в голову, мабуть у нього трохи інші думки і мета.
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07.11.2022 19:21 Ответить
А бобік продовжує відосіки з бункеру писати. Міжнародна арена ні, не на часі, не зараз
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07.11.2022 19:03 Ответить
Міжнародна арена дає нам зброю і гроші, і завдяки кому? вгадай
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07.11.2022 22:21 Ответить
Просто порівняйте- в скільки то обійшлося Пороху, а скільки грошей витратив богемний Притула, ще й гімно Арахамії причепив (до речі, не зрозуміло, чого цей іноземець на свободі бігає? За його пропозиції про переговори вже мав би сидіти на тюремній баланді, але ж в кукли Коломойського свої інтереси...
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07.11.2022 19:12 Ответить
Кукла Коломойського судья, чи ДРБ?
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07.11.2022 22:44 Ответить
Клоун.І нафіга цей хлам? Купи краще зброю для боротьби з руснявими Ланцетами і артилерією. Якоюсь хєрнею займаються що пеця шо Притула.
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07.11.2022 19:50 Ответить
я розумію, що ти, , - клоун, можна булло не підписуватись. А , а також за тегом "" тут на сайті
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07.11.2022 20:10 Ответить
Достатньо подивитися на термінологію цього гриця - "Притула" (з великої літери, з повагою) та "пеця" (по ботовськи, принизливо) і стає зрозуміло, що цей кадр чи з секти "Свідків Вови", чи з "подоляковських".
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07.11.2022 21:23 Ответить
https://t.me/pecherhill/810
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07.11.2022 21:43 Ответить
https://t.me/dragonspech/5652 Дмитро "Каленчук" Вовнянко блогер і письменик, воїн ЗСУ біля Вугледару, один з засновників волонтерського фонду "Справа громад" :

Я категорично не розумію чому інформація про те, що "Справа громад" і Фонд Порошенка придбали 14 БТР "Спартан" різних типів по ціні 1 мільйон 316 тисяч за штуку (разом з доставкою і ліцензіями) так бурхливо скривдила і збурила шанувальників Сернія Притули? Шановні, звідки стільни злобливої люті?
Ну так. 200 мільйонів грн., які Фонд Сергія Притули уже зібрав, вистачить не на 60, а на 152 "Спартана", ще й трошки решти дадуть.
Ну так це ж класно! Значить техніки можна купити більше!
От уявляю собі. Хочу я купити "Спартани" на 200 мільйонів. А тут бац - "Справа громад" каже що вони можуть купити утричі дешевше. Що я зроблю? Я звернуся до "Справи громад" з пропозицією, давайте, мовляв, БТРи купувати разом! А у Фонду Порошенка ще й ліцензії є! Що розумно тоді зробити?
Сеогію Притулі розумно звернутися до Фонду Порошенка і "Справи громад" і запропонувати. Шановні, мовляв. Ви вмієте класно торгуватися і пробивати ліцензії. То давайте ви будете купувати, а я гроші збирати.
І яким був би результат? ЗСУ отримала б більше британських БТРів "Спартан". Задля цього ж все затівалося, хіба ні?
Але я всього цього не спостерігаю. Я бачу бурхливі кривду і обурення. І я не розумію - чому так?
https://telegra.ph/file/a533af0567886a1026a7e.jpg
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08.11.2022 11:14 Ответить
 
 