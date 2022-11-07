Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ
Петр Порошенко сообщил, что партия из 6 бронемашин, купленных в Великобритании, скоро будет в ВСУ. Для этого получены все необходимые лицензии. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.
"6 бронемашин из общего количества законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию. Еще за 8 бронемашин внесен авансовый платеж и оформляются следующие лицензии", - написал Порошенко у Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.
Эти машины объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти наших воинов и хорошо давит русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра. Шаг за шагом мы усиливаем броню нашей армии. Спасибо волонтерам ОО Дело Громад и каждому, кто присоединился к сбору средств. Вместе мы непобедимы!" – пишет Порошенко.
Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена в Украину.
В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.
Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" также приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собранных для ВСУ волонтерами.
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Фонд зібрав кошти, від звичайних людей, кожен перевів копійку. Будь-ласка відзвітуйте перед людьми. Ось тільки, щось мені підказує, що Притула цього не зробить, на відміну від Порошенко. І це ще, враховуючи те, що Порошенко по-перше надає виписки з банку у звіті, на відміну від фонду Притули, який просто каже на словах скільки надійшло, а по друге Порошенко подвоює благодійні внески за власний рахунок, а Притула, не приховує, що його фонд фінансується за наші внески. Але краде, звісно Порошенко.
WITHAM (SPECIALIST VEHICLES) LIMITED
як Зеленський передає потрібні армії речі,
придбані за власні кошти."
(с)
Ідіоти обирають ідіотів.
Від цього виграє і Притула, і ЗСУ. Не бачу тут причин для срачу - це просто прагматичний розрахунок на користь усім.
Я категорично не розумію чому інформація про те, що "Справа громад" і Фонд Порошенка придбали 14 БТР "Спартан" різних типів по ціні 1 мільйон 316 тисяч за штуку (разом з доставкою і ліцензіями) так бурхливо скривдила і збурила шанувальників Сернія Притули? Шановні, звідки стільни злобливої люті?
Ну так. 200 мільйонів грн., які Фонд Сергія Притули уже зібрав, вистачить не на 60, а на 152 "Спартана", ще й трошки решти дадуть.
Ну так це ж класно! Значить техніки можна купити більше!
От уявляю собі. Хочу я купити "Спартани" на 200 мільйонів. А тут бац - "Справа громад" каже що вони можуть купити утричі дешевше. Що я зроблю? Я звернуся до "Справи громад" з пропозицією, давайте, мовляв, БТРи купувати разом! А у Фонду Порошенка ще й ліцензії є! Що розумно тоді зробити?
Сеогію Притулі розумно звернутися до Фонду Порошенка і "Справи громад" і запропонувати. Шановні, мовляв. Ви вмієте класно торгуватися і пробивати ліцензії. То давайте ви будете купувати, а я гроші збирати.
І яким був би результат? ЗСУ отримала б більше британських БТРів "Спартан". Задля цього ж все затівалося, хіба ні?
Але я всього цього не спостерігаю. Я бачу бурхливі кривду і обурення. І я не розумію - чому так?
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