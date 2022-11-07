Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ

Петр Порошенко сообщил, что партия из 6 бронемашин, купленных в Великобритании, скоро будет в ВСУ. Для этого получены все необходимые лицензии. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

"6 бронемашин из общего количества законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию. Еще за 8 бронемашин внесен авансовый платеж и оформляются следующие лицензии", - написал Порошенко у Facebook, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.

Эти машины объединяет броня, которая защищает от обломков и смерти наших воинов и хорошо давит русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра. Шаг за шагом мы усиливаем броню нашей армии. Спасибо волонтерам ОО Дело Громад и каждому, кто присоединился к сбору средств. Вместе мы непобедимы!" – пишет Порошенко.

Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance). Порошенко побывал на военных складах, откуда техника будет доставлена ​​в Украину.

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В британской армии этот БТР предназначался для транспортировки небольших специализированных групп разведчиков, стрелков-зенитчиков, минометчиков, саперов и т.д. Spartan обладает высокой мобильностью и компактными габаритами, при этом может перевозить до семи человек, из которых три – члены экипажа. Может преодолевать водные помехи.

Фонд Порошенко и ОО "Дело Громад" также приобрели и передали в Десантно-штурмовые войска 11 итальянских бронемашин MLS Shield. Фонд Порошенко традиционно удваивает сумму средств, собранных для ВСУ волонтерами.





















