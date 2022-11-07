Глава УГКЦ вручил Папе Римскому фрагмент российской мины, которая уничтожила наш храм в Ирпене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня утром Блаженнейший Святослав встретился со Святейшим Отцом Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Глава УГКЦ впервые с начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Рим, чтобы "принести в сердце христианского мира боль и страдания украинского народа".

Папа Франциск во время разговора выразил свою близость к "многострадальному украинскому народу" и заверил, что находится рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях. Он также обратился с просьбой к Главе и духовенству УГКЦ "продолжать жертвенное служение в евангельском духе наиболее нуждающимся и пострадавшим в результате войны", сообщили в секретариате Главы УГКЦ в Риме, передает Цензор.НЕТ.

Святейший Отец также рассказал о дипломатических усилиях Святого Престола для прекращения российской агрессии и достижения справедливого мира для украинского народа. "Нашей ежедневной заботой также является взращивание солидарности всего мира с украинцами", - подчеркнул Понтифик.

Со своей стороны Блаженнейший Святослав подчеркнул, что целью его визита в Апостольскую столицу " является передать Вам, Святейший Отец, и Вашим сотрудникам боль и страдания моего народа".

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"Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, — это ничто иное как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и в том числе Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью", - рассказал Глава УГКЦ Папе Франциску. "В российских предложениях мира на данный момент отсутствует какая-либо предметность для диалога", - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Глава УГКЦ рассказал Святейшему Отцу о служении УГКЦ в условиях войны, а также поделился личными свидетельствами увиденного во время пастырских визитов приходов в Центральной, Восточной и Южной Украине, наиболее пострадавших территорий от российской агрессии.

"Я рассказал Папе о ежедневном служении наших епископов, священников, монахов и монахинь на временно оккупированных территориях. Я подчеркнул, что все наши пастыри остались со своим народом, а помещения наших храмов и монастырей стали приютом и центрами гуманитарной помощи".

Блаженнейший Святослав также представил Папе Франциску пасторальный план УГКЦ к 2030 году, главной задачей которого является помощь беженцам и исцеление ран войны.

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Глава УГКЦ поблагодарил Папу за его личные усилия для прекращения войны в Украине, освобождения пленных и организацию всемирной гуманитарной помощи для украинского народа.

В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав подарил Святейшему Отцу символический подарок — фрагмент российской мины, уничтожившей в марте фасад храма УГКЦ в Ирпене.

"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно извлекаем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они - видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю".