Глава УГКЦ вручил Папе Римскому фрагмент российской мины, которая уничтожила наш храм в Ирпене. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня утром Блаженнейший Святослав встретился со Святейшим Отцом Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Глава УГКЦ впервые с начала полномасштабной войны России против Украины приехал в Рим, чтобы "принести в сердце христианского мира боль и страдания украинского народа".
Папа Франциск во время разговора выразил свою близость к "многострадальному украинскому народу" и заверил, что находится рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях. Он также обратился с просьбой к Главе и духовенству УГКЦ "продолжать жертвенное служение в евангельском духе наиболее нуждающимся и пострадавшим в результате войны", сообщили в секретариате Главы УГКЦ в Риме, передает Цензор.НЕТ.
Святейший Отец также рассказал о дипломатических усилиях Святого Престола для прекращения российской агрессии и достижения справедливого мира для украинского народа. "Нашей ежедневной заботой также является взращивание солидарности всего мира с украинцами", - подчеркнул Понтифик.
Со своей стороны Блаженнейший Святослав подчеркнул, что целью его визита в Апостольскую столицу " является передать Вам, Святейший Отец, и Вашим сотрудникам боль и страдания моего народа".
"Война в Украине явно колониальна и предложения мира, поступающие к нам из России, — это ничто иное как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и в том числе Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью", - рассказал Глава УГКЦ Папе Франциску. "В российских предложениях мира на данный момент отсутствует какая-либо предметность для диалога", - подчеркнул Блаженнейший Святослав.
Глава УГКЦ рассказал Святейшему Отцу о служении УГКЦ в условиях войны, а также поделился личными свидетельствами увиденного во время пастырских визитов приходов в Центральной, Восточной и Южной Украине, наиболее пострадавших территорий от российской агрессии.
"Я рассказал Папе о ежедневном служении наших епископов, священников, монахов и монахинь на временно оккупированных территориях. Я подчеркнул, что все наши пастыри остались со своим народом, а помещения наших храмов и монастырей стали приютом и центрами гуманитарной помощи".
Блаженнейший Святослав также представил Папе Франциску пасторальный план УГКЦ к 2030 году, главной задачей которого является помощь беженцам и исцеление ран войны.
Глава УГКЦ поблагодарил Папу за его личные усилия для прекращения войны в Украине, освобождения пленных и организацию всемирной гуманитарной помощи для украинского народа.
В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав подарил Святейшему Отцу символический подарок — фрагмент российской мины, уничтожившей в марте фасад храма УГКЦ в Ирпене.
"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно извлекаем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они - видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А чому не цілу ???????
дуже символічний...дуже...
Вибачайте але це все одно що на нас би всі наплюли би, бо у нас Президент...еее, необізнана в політиці людина.
Певно, чекав грошенят "на відновлення". Але святий папаня виявив стійкість і у відповідь подарував паперову іконку св. Облизня.
Бог є, бо він створив весь всесвіт, але це однозначно не той бог, якого малює кожна нація-релігія під себе...
Москалі чомусь замордували тисячі єпископіа, священиків, монахіа угкц, митрополита А.Шептицького, тисячі вивезли в сибір, Й.Сліпого звільнили аж через 40 років
Про це він заявив під час спілкування з журналістами, https://www.vaticannews.va/uk/pope/news/2022-11/papa-z-zhurnalistamy-pro-vijny-v-ukrajini-ta-sviti.html пише Vatican News.
На його думку, жорстокість до українців проявляють найманці, а не прості росіяни, яких він вважає «великим народом».
«Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Достатньо згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає християн до осмислення християнства», - сказав Папа Франциск.
Він додав, що опинився «між двома народами, до яких має прихильність», і виразив любов до української літургії.
Висловлювання Папи Франциска про «російський гуманізм» викликали обурення й нерозуміння серед українців, зокрема вірян Української греко-католицької церкви - найбільшої католицької церкви в Україні.
Накази бомбардувати Україну віддають та кнопки запуску ракет натискають не найманці, а щирі російські "гуманісти" - послідовники росiянського фашиста Достоєвського.
Відбулася зустріч Блаженнійшого Святослава із Святійшим Отцем Франциском у Ватикані.
https://zn.ua/ukr/WORLD/papa-frantsisk-zaklikav-pereosmisliti-rol-oon-na-tli-vijni-v-ukrajini.html Папі Римському Франциску подарували фрагмент російської міни, як зразок великоi росiянської душi та приклад великого росiянського гуманiзму, притаманний великому
кацап.,пардон, росiянському народовi.
Це фрагмент мiни, яка в березні знищила фасад храму УГКЦ в Ірпені. Зробив це Глава УГКЦ Святослав Шевчук під час зустрічі із Святійшим Отцем в Апостольському палаці у Ватикані, https://ugcc.ua/data/ya-e-poruch-z-ukraynskym-narodom-papa-frantsysk-do-blazhennishogo-svyatoslava-1348/ повідомляє пресслужба УГКЦ.
«Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, котра знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щоденно витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони є видимими знаками тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю», - наголосив він.
Як йдеться у повідомленні, Папа Франциск під час розмови висловив свою близькість із «багатостраждальним українським народом» та запевнив, що є «поруч із ним у молитві та конкретних діях».
Франциск розповів про дипломатичні зусилля Святого Престолу для припинення російської агресії та досягнення справедливого миру для українського народу.
«Нашою щоденною турботою також є плекання солідарності всього світу з українцями», - зауважив Папа.
У свою чергу, Святослав Шевчук наголосив, що пропозиції миру, котрі надходять до нас з Росії - це ніщо інше, як пацифікація колонії.
«За ними стоїть заперечення права на існування українського народу, його історії, культури і, зокрема, Церкви. Вони несуть у собі заперечення самого права на існування Української держави, визнаної міжнародною спільнотою з її суверенітетом і територіальною цілісністю», - заявив Глава УГКЦ Папі Франциску.
Він підкреслив, що в цих пропозиціях миру поки що відсутня будь-яка предметність для діалогу.
Днями Франциск заявив, що вражений жорстокістю, з якою окупанти воюють в Україні, оскільки ця риса нібито не притаманна російському народові.
«Мене вражає - і тому я вживаю слово «багатостраждальна» - ця жорстокість, яка не властива російському народу. Можливо тому, що російський народ - це великий народ; це жорстокість найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду... Я волію думати так, тому що маю велику повагу до російського народу, до російського гуманізму», - заявляв понтифік.
.
ПАПА
Папа: три світові війни протягом століття, ми не хочемо це усвідомити
Спілкуючись із журналістами під час повернення з Бахрейну, Папа Франциск відповів на запитання про зусилля Святого Престолу, спрямовані на припинення війни в Україні, а також поділився думками про ситуацію світі, де війни сягнули масштабів «світової» війни.
о. Тимотей Т. Коцур, ЧСВВ - Ватикан
«Прошу вас про це як брат», - сказав Папа Франциск, спілкуючись із журналістами на борту літака під час перельоту з Бахрейну до Італії, попросивши їх «бути пацифістами, виступати проти війн, боротися проти війни». Так він підсумував відповідь на запитання, що стосувалося війни в Україні, поставлене представником іспаномовної спільноти журналістів, які супроводили його під час 39-ї Апостольської подорожі. У неділю, 6 листопада 2022 р., о 16:36 місцевого часу літак приземлився в римському міжнародному аеропорту Фюмічіно.
Запитання під час прес-конференції стосувалися міжрелігійного діалогу та стосунків з ісламом, сприяння визнанню ролі жінки в суспільстві та її прав, явища міграції, лиха сексуальних зловживань та ситуації, що склалася в Церкві в Німеччині. Антоніо Пелайо з «Vida Nueva» запитав: «Святіший Отче, єдиний раз, коли під час цієї подорожі Ви говорили експромтом, це було, коли ви згадували про "багатостраждальну Україну" та "мирні переговори". Я хотів би запитати, якщо можете щось сказати, як іде справа з цими переговорами з ватиканського боку. І ще одне запитання: чи Ви говорили нещодавно з Путіним і чи маєте найближчим часом намір це вчинити?».
«Гаразд, насамперед: Ватикан постійно уважний щодо цього, Державний Секретаріат працює та працює добре. Я знаю, що Секретар [у справах стосунків з державами] архиєпископ Ґаллаґер добре цим займається», - відповів Папа, нагадавши про те, що наступного дня після початку війни він поїхав до російського посольства, щоби «поговорити з послом, який є доброю людиною». «Я знаю його вже шість років, відколи він приїхав. Він є гуманістом. Пригадую коментар, який він тоді мені залишив: "Nous sommes tombés dans la dictature de l'argent" (ми потрапили в диктатуру грошей), говорячи про цивілізацію», - згадував Святіший Отець, зазначивши, що при цій нагоді він висловив свою готовність поїхати в Москву та переговорити з Путіним, якщо треба. «Мені дуже ввічливо відповів Лавров, мовляв, дякую, але на даний час цього не потрібно», - додав він.
«Але відтоді наш інтерес був великий. Я двічі [тричі - примітка редактора] говорив по телефону з президентом Зеленським; дещо більше із послом. Триває праця над зближенням, щоби знайти вирішення. Також і Святий Престол чинить те, що повинен стосовно полонених, тощо. Йдеться про речі, які завжди робляться, і які Святий Престол завжди чинив. А далі - проповідування миру», - сказав Папа.
«Мене вражає - і тому я вживаю слово "багатостраждальна" [дослівно: "martoriata" - "піддана мукам" від "martoriare" - "катувати, мучити"] - ота жорстокість, яка не притаманна російському народові, можливо… бо російський народ - це великий народ; це [жорстокість] найманців, солдатів, які йдуть на війну як на пригоду, найманців… Я волію думати так, бо маю велику пошану до російського народу, до російського гуманізму. Вистачить згадати Достоєвського, який до сьогодні надихає, надихає християн до осмислення християнства. Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу», - зазначив Святіший Отець, розповівши, що коли мав 11 років, то знав одного українського священика, який навчив його прислуговувати під час української літургії. «Через це мені також дуже подобається українська літургія. Я опинився між двома народами, до яких маю прихильність, - додав він. - І не тільки я. Святий Престол провів чимало конфіденційних зустрічей, багато речей з позитивними результатами».
«А тепер, - вів далі Папа, - користаючи з цього запитання, хочу поскаржитися: протягом одного століття - три світові війни! 1914-1918, 1938-1945, і теперішня. Бо це світова війна, бо правдою є те, що коли імперії, з того чи іншого боку, слабнуть, то потребують вести війну, щоби почуватися сильними, як також для того, щоби продавати зброю. Бо сьогодні, на мою думку, найбільшим лихом у світі є виробництво зброї. Але ж прошу вас! Мені сказали, не знаю, чи це правда, чи ні, що якщо би протягом року не виробляти зброю, то поклалося би край голодові в світі. Індустрія зброї є жахливою».
У цьому контексті Наступник святого Петра згадав про портових робітників у Ґенуї, які кілька років тому відмовилися перевантажувати зброю на корабель у Ємен, де сьогодні діти не мають що їсти, згадав про скитання народу рохінджа, про М'янму, «це жахіття, що там діється», про Сирію. Є сподівання, що у Ефіопії кровопролиття зупиниться, але триває російсько-українська війна. «Повсюди перебуваємо в умовах війни і не розуміємо цього», - сказав Святіший Отець, знову розповівши про свої переживання від відвідування військових меморіалів, де на надгробках виписані імена молодих чоловіків. «Не хочу нікого обмовляти, але це торкнулося мого серця: коли відбувалося спогадування висадки в Нормандії, на відзначення зібралися глави держав і урядів. Так, дійсно, це був початок падіння нацизму, це правда. Але скільки юнаків полягли на берегах Нормандії? Кажуть, що тридцять тисяч… Хто згадує про цих юнаків? Війна сіє оце все. Тому ви, журналісти, будьте пацифістами, виступайте проти війн, боріться проти війни. Прошу вас про це як брат. Дякую», - сказав Папа.