Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" собрали очередной груз на южный фронт. Артиллеристам, десантникам и бойцам терробороны отправляют три грузовика DAF, манипуляторы для погрузки снарядов, а также генераторы, сотню буржуек и медицинское снаряжение для скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Юг решает сейчас судьбу Украины. Нам нужно отбить Херсон, нам нужно обеспечить наступление для того, чтобы освободить украинцев", - подчеркнул пятый Президент.

"В условиях атаки на энергетическую инфраструктуру наши бойцы на фронте нуждаются в электроэнергии. И это очень большой дефицит – 15 дизель-генераторов Hyundai и пять бензиновых генераторов на 2,5 кВт, вместе 20 завтра отправляются на юг", – отметил Порошенко.

"Наступают минусовые температуры ночью, и это - сотня буржуек, которые уже зарекомендовали себя очень хорошо. Тентованный грузовик DAF, чтобы подвозить артиллерийские расчеты. А это грузовики – с манипулятором для артиллерии. А это – колеса, потому что у нас все машины переобуваны в новую резину, с новыми аккумуляторами и просервисированной топливной системой. Это большой труд нашей большой команды", - рассказал лидер "ЕС".

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