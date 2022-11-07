РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11760 посетителей онлайн
Новости Фото Война
8 760 60

Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки. ФОТО

Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" собрали очередной груз на южный фронт. Артиллеристам, десантникам и бойцам терробороны отправляют три грузовика DAF, манипуляторы для погрузки снарядов, а также генераторы, сотню буржуек и медицинское снаряжение для скорой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки 01

"Юг решает сейчас судьбу Украины. Нам нужно отбить Херсон, нам нужно обеспечить наступление для того, чтобы освободить украинцев", - подчеркнул пятый Президент.

Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки 02

"В условиях атаки на энергетическую инфраструктуру наши бойцы на фронте нуждаются в электроэнергии. И это очень большой дефицит – 15 дизель-генераторов Hyundai и пять бензиновых генераторов на 2,5 кВт, вместе 20 завтра отправляются на юг", – отметил Порошенко.

Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки 03

"Наступают минусовые температуры ночью, и это - сотня буржуек, которые уже зарекомендовали себя очень хорошо. Тентованный грузовик DAF, чтобы подвозить артиллерийские расчеты. А это грузовики – с манипулятором для артиллерии. А это – колеса, потому что у нас все машины переобуваны в новую резину, с новыми аккумуляторами и просервисированной топливной системой. Это большой труд нашей большой команды", - рассказал лидер "ЕС".

Читайте: 80 тыс. мобилизованных отправлены на войну в Украину, из них 50 тыс. принимают участие в боевых действиях, - Путин

Порошенко Петр (19606) волонтеры (2636)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+61
показать весь комментарий
07.11.2022 19:30
+48
Порох і команда як завжди неперевершені
показать весь комментарий
07.11.2022 19:41
+42
А "барига" все ніяк не заспокоїться: все - на фронт.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо щось знаєш поділися: справді купили чи справді не купили?..
показать весь комментарий
07.11.2022 20:11 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 19:30 Ответить
Шо Зе, обісрався? Окрім відосиків нічого?
показать весь комментарий
07.11.2022 19:46 Ответить
Дурне питання, х=іба може чоловік скумбріїї за 8 зробити щось корисне для України? Хіба що піти по призову в армію з 5 разу простим солдатом.
показать весь комментарий
07.11.2022 22:40 Ответить
- как-квак...апять ????

показать весь комментарий
07.11.2022 19:32 Ответить
Ввечері клоун знов вилізе в телевізор і прогундосить який він маладєц.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:33 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 19:59 Ответить
До речі, я знайшов хазяїв цього кота. Вони в Кеніґсбергській області. Його звуть Шайтан.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:48 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 21:58 Ответить
А що квартальні жлоби для армії зробили?
показать весь комментарий
07.11.2022 19:33 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 19:35 Ответить
Вкрали картинку з буржуйками і видали за свою.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 20:55 Ответить
Зезедент зняв і відправив захистникам черговий відосик!
Його слуги у ВРУ продовжують мародерити на дорогах,розкрадані гіманітарки,та гадити в мізки населеню за рахунок цього населеня.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:37 Ответить
А зелені вирішили попиляти бабло за рахунок ЗСУ: віддали під МО безліч підприємств, на які кошти в бюджеті МО не передбачені. Зате "пиляти" можна буде - і пра-пра-пра онукам вистачить!
Кричали "барига" - отримали!
Кричали "бізнес на крові" - отримали!
Кричали про зростання доллара - отримали!
Кричали про "збагачення у 82 рази" - отримали!
Що ще боневтік не виконав?
показать весь комментарий
07.11.2022 19:40 Ответить
Які "безліч" ?? Наразі 3-4
показать весь комментарий
07.11.2022 20:38 Ответить
Взвгалі-то 5, але, якщо враховувати мережі автозаправок "Укратат нафти" та "Укрнафти" - то таки безліч.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:44 Ответить
А "барига" все ніяк не заспокоїться: все - на фронт.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:41 Ответить
Порох і команда як завжди неперевершені
показать весь комментарий
07.11.2022 19:41 Ответить
заспамимо вас обох, зебілів. За брехню, для вас природню.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:17 Ответить
Воно і видно що у вас мізки то промиті.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:31 Ответить
Ви самі зізнались
показать весь комментарий
07.11.2022 20:43 Ответить
Не знаю доволі влучного висловлювання в українській мові, але про те, що в голові вашого опонента точно змалював Лєрмонтов (нащадок шотландців): "Смєшалісь в кучу коні, люді"...
показать весь комментарий
07.11.2022 20:51 Ответить
Тіпає все ж таки бувших комуняк від Свободи. І не дарма. Ггг
показать весь комментарий
07.11.2022 20:43 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 20:50 Ответить
Претензій не маю. Як ви сказали - єдиний... а їсти всі хочуть.

Я розумію достатньо щоб бачити як працює пропаганда, джинса, контрпропаганда та все інше. По суті вже чи ось-ось ми будемо в "1984" коли діти кожного дня/року будуть вчити різну історію...
Але... в військовий час само собой частково "свобода слова" зменшується. Маю надію що після орків багато питань суспільство задасть "державі"... Але прискорення кліматичних змін нівелює ці сподівання. Ось так і живимо. Але наглість паразитів вже за межами. Он тепер ще Е/е хочуть по ЕС-30% цінам впарити... Тобто як завжди - будуть кров пити доки мовчимо.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:39 Ответить
Управляли нормально. Встигли заготувати ресурсу, який поміг нам встояти проти агресора.
Інша справа вливання ворогом мільярдів доларів в нищівну критику української влади.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:28 Ответить
Нуу ... Сильно не разганяйтесь ... Субвеції ЄС ... НАТО ...
показать весь комментарий
07.11.2022 21:07 Ответить
У L Smith "вус" відклеївся))) У мене в комментах він то з укр. стягом, то з молдовським)))
показать весь комментарий
07.11.2022 20:46 Ответить
20:12 >

1. Якщо підрив складів це були диверсії і підготовка рф до війни, то що Вам і іншій зелені не так ? Якщо ви цього не розуміли, то хто вам лікар ?? Вибачте ...
2. Шалена антипорошенківська кампанія у ЗМІ. Паралельно дурня з кампанією Зе* - от вам (нам) і результат - 73 %.
показать весь комментарий
07.11.2022 20:46 Ответить
Щиро дякую, шановний пане Президенте. Ви завжли мали свою проукраїнську позицію і в тисячний раз довели, що Ви є той менеджер, який потрібний українцям. Тільки при Вас ми будемо в ЄС і НАТО, бо "зелені" запустили свої брудні руки навіть в гуманітарку, що призначена не для них, я мовчу за казну і бюджет.
показать весь комментарий
07.11.2022 19:46 Ответить
Подяка Пороху!!! Низький уклін!
показать весь комментарий
07.11.2022 19:59 Ответить
пока брехло зэ-клоун 🤡 видосики военным шлет то Порох реально помогает армии
показать весь комментарий
07.11.2022 20:11 Ответить
Брехня
показать весь комментарий
07.11.2022 20:13 Ответить
Опять цей Порох возе, показує і все до себе на дачу везе...
показать весь комментарий
07.11.2022 20:31 Ответить
радійте... а потім знову "аби не п"...

Орки скінчаться а олігархи - ніт...

Тому по колу...
показать весь комментарий
07.11.2022 20:13 Ответить
A де ж ті волонтери, про яких з заголовку написано? На світлинах Порошенко сам( майбуть його внесок був найвагомішим, а може вміє краще позувати перед камерами
показать весь комментарий
07.11.2022 20:14 Ответить
https://t.me/s/dragonspech Ось тут волонтери, за цією (хоча би) ссиллю , цитатою "Це ... купили всі ми, ви, ви, Петро Порошенко, а ще ви - не сумнівайтеся. Половина - Фонд Порошенка, половина - "Справа громад". Тобто ми з вами. Ми придбали їх тому що фронт потребує ... І тому вони їдуть на фронт. Це наша спільна справа - РЕС ПУБЛІКА". Там чи не кожен п'ятий пост - звіт одного з засновників "Справи Громад".
показать весь комментарий
07.11.2022 20:32 Ответить
Человек слова и дела а не ********!! Спасибо
показать весь комментарий
07.11.2022 20:20 Ответить
Мені сто раз не соромно, що я ваш виборець.Дякую Петро Олексійович
показать весь комментарий
07.11.2022 20:51 Ответить
показать весь комментарий
07.11.2022 21:00 Ответить
Дебіл з навіть не бачить, що вантажівки DAF - всюдиходи, яким асфальт непотрібен. І, взагалі, військова техніка ще з проектвання закладується на бездоріжжя. Хоча і цього не знає
показать весь комментарий
07.11.2022 22:24 Ответить
...у ніку поміняй "Кац" на "Поц"
показать весь комментарий
07.11.2022 22:51 Ответить
кац - кацап подрашистник 🤮
показать весь комментарий
07.11.2022 21:52 Ответить
https://t.me/VVgorkovenko Горковенко live

На Армію дронів у бюджеті грошей немає, бо гроші пішли на дороги і телемарафон.
показать весь комментарий
08.11.2022 11:07 Ответить
 
 