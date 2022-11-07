Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки. ФОТО
Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа Громад" собрали очередной груз на южный фронт. Артиллеристам, десантникам и бойцам терробороны отправляют три грузовика DAF, манипуляторы для погрузки снарядов, а также генераторы, сотню буржуек и медицинское снаряжение для скорой помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Юг решает сейчас судьбу Украины. Нам нужно отбить Херсон, нам нужно обеспечить наступление для того, чтобы освободить украинцев", - подчеркнул пятый Президент.
"В условиях атаки на энергетическую инфраструктуру наши бойцы на фронте нуждаются в электроэнергии. И это очень большой дефицит – 15 дизель-генераторов Hyundai и пять бензиновых генераторов на 2,5 кВт, вместе 20 завтра отправляются на юг", – отметил Порошенко.
"Наступают минусовые температуры ночью, и это - сотня буржуек, которые уже зарекомендовали себя очень хорошо. Тентованный грузовик DAF, чтобы подвозить артиллерийские расчеты. А это грузовики – с манипулятором для артиллерии. А это – колеса, потому что у нас все машины переобуваны в новую резину, с новыми аккумуляторами и просервисированной топливной системой. Это большой труд нашей большой команды", - рассказал лидер "ЕС".
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Його слуги у ВРУ продовжують мародерити на дорогах,розкрадані гіманітарки,та гадити в мізки населеню за рахунок цього населеня.
Кричали "барига" - отримали!
Кричали "бізнес на крові" - отримали!
Кричали про зростання доллара - отримали!
Кричали про "збагачення у 82 рази" - отримали!
Що ще боневтік не виконав?
Я розумію достатньо щоб бачити як працює пропаганда, джинса, контрпропаганда та все інше. По суті вже чи ось-ось ми будемо в "1984" коли діти кожного дня/року будуть вчити різну історію...
Але... в військовий час само собой частково "свобода слова" зменшується. Маю надію що після орків багато питань суспільство задасть "державі"... Але прискорення кліматичних змін нівелює ці сподівання. Ось так і живимо. Але наглість паразитів вже за межами. Он тепер ще Е/е хочуть по ЕС-30% цінам впарити... Тобто як завжди - будуть кров пити доки мовчимо.
Інша справа вливання ворогом мільярдів доларів в нищівну критику української влади.
1. Якщо підрив складів це були диверсії і підготовка рф до війни, то що Вам і іншій зелені не так ? Якщо ви цього не розуміли, то хто вам лікар ?? Вибачте ...
2. Шалена антипорошенківська кампанія у ЗМІ. Паралельно дурня з кампанією Зе* - от вам (нам) і результат - 73 %.
Орки скінчаться а олігархи - ніт...
Тому по колу...
На Армію дронів у бюджеті грошей немає, бо гроші пішли на дороги і телемарафон.