Оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, ранен ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли очередной удар по Краматорску – ранен ребенок.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик.

"Снаряды прилетели в район одной из местных школ – пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь. И можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним прочь с нашей земли", - говорится в сообщении.

"Граждане должны покинуть область. Особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь!" - добавляет глава региона.

