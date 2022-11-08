РУС
Оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, ранен ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли очередной удар по Краматорску – ранен ребенок.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, жертвой обстрела стал восьмилетний мальчик.

"Снаряды прилетели в район одной из местных школ – пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома. Краматорск далеко не впервые попадает под вражеский огонь. И можно быть уверенным, что далеко не в последний раз. Россияне будут бить по городу, пока мы их не выгоним прочь с нашей земли", - говорится в сообщении.

"Граждане должны покинуть область. Особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь!" - добавляет глава региона.

Смотрите также: Сутки в Донецкой области: ракетные удары по Краматорску, обстрелы ряда населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Краматорськ (2375) обстрел (29023) ракеты (3683) Кириленко Павел (646)
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
08.11.2022 19:57 Ответить
не пиши тупої маячні! Господь їм нічого не поверне,а от наш презик Володя,виявляється,дав таки Путіну гарантії ненападу на ЧФ в обмін на роботу зернового коридору...Ну а те,що русня і далі розстрілює наші міста (безкарно!!) таким ягняткам,як ти байдуже,ви щось до Бога мекаєте,незрозуміле...
08.11.2022 20:21 Ответить
 
 