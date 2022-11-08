В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция. ФОТО
В Изюмском районе граждане приняли участие в добровольной сдаче оружия и боеприпасов.
Об этом сообщили в Telegram-канале Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.
"Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ", – говорится в сообщении.
Также правоохранители напомнили, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.
In a town with 20'000 inhabitants,
where probably still live 2'000 people today,
I would estimate 20 souvenirs hiding in dark corners of garages and cellars.
But those unexploded anti-tank weapons and hand grenades will be a threat to playing children for a long time to come.