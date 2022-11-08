В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция. ФОТО

В Изюмском районе граждане приняли участие в добровольной сдаче оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ", – говорится в сообщении.

Также правоохранители напомнили, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

