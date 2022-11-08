РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6866 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
18 074 5

В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция. ФОТО

В Изюмском районе граждане приняли участие в добровольной сдаче оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в Telegram-канале Полиции Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Местные жители принесли в Изюмское районное управление полиции 2 единицы нарезного оружия военных образцов и указали на место хранения 3340 боеприпасов, расположенное на прежних позициях военных РФ", – говорится в сообщении.

Также правоохранители напомнили, что лица, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Харьковщине обнаружили секретные материалы совещания оккупационных властей с российским минпросвещением. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция 01
В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция 02
В Изюме местные жители показали место хранения 3340 российских боеприпасов, - полиция 03

боеприпасы (2398) Изюм (283) деоккупация (848)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не боеприпасы. Это взрывоопасный металлолом.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:43 Ответить
Сьогодні треба ретельно все вибухне ретельно шукати. Бо ж завта, коли сніг випаде - буде запізно.
показать весь комментарий
08.11.2022 20:48 Ответить
Якщо вже порахували що 3340, но вже зібрали і утилізували.
показать весь комментарий
08.11.2022 21:41 Ответить
То не місце зберігання, то місце розкидання ...
показать весь комментарий
08.11.2022 21:40 Ответить
Only two rifles, taken as souvenir.

In a town with 20'000 inhabitants,
where probably still live 2'000 people today,
I would estimate 20 souvenirs hiding in dark corners of garages and cellars.

But those unexploded anti-tank weapons and hand grenades will be a threat to playing children for a long time to come.
показать весь комментарий
08.11.2022 22:15 Ответить
 
 