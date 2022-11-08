Зеленский встретился с популярным американским актером Шоном Пенном - говорили о поддержке Украины и посетили Аллею смелости в Киеве. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский провел встречу с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Оскар" Шоном Пенном, который уже третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил Шона Пена за внимание и поддержку Украины и ее народа с начала этой войны.

Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к происходящим трагическим событиям.

Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.

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Американский художник привез свою статуэтку Оскар и передал ее Президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.

Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

Владимир Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна.

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Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру и режиссеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.

"Мы благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с Украиной с самого начала", – сказал Владимир Зеленский.

Актер отметил, что очень тронут этим посвящением. По его словам, для него это большая честь, и это место теперь будет одним из самых знаковых в его жизни, рядом с местами, где родились его дочь и сын, которыми он очень гордится".





