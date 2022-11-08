Зеленский встретился с популярным американским актером Шоном Пенном - говорили о поддержке Украины и посетили Аллею смелости в Киеве. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский провел встречу с американским актером, кинорежиссером, сценаристом и продюсером, лауреатом премии "Оскар" Шоном Пенном, который уже третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
В сообщении отмечается: "Глава государства поблагодарил Шона Пена за внимание и поддержку Украины и ее народа с начала этой войны.
Владимир Зеленский рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к происходящим трагическим событиям.
Шон Пенн рассказал, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.
Американский художник привез свою статуэтку Оскар и передал ее Президенту как символ веры в победу нашей страны. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.
Владимир Зеленский вручил Шону Пенну орден "За заслуги" ІІІ степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.
Владимир Зеленский и Шон Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Шона Пенна.
Глава государства подчеркнул, что Аллея смелости начинается именно с таблички, посвященной американскому актеру и режиссеру, ведь он посетил Украину в первый день российского вторжения, 24 февраля, чтобы зафиксировать происходящее в нашей стране и донести миру правду о российской агрессии.
"Мы благодарны всем людям, которые приезжали лично, чтобы поддержать Украину и наших граждан. И мы хотели иметь место, благодаря которому современные и будущие поколения украинцев будут помнить тех смельчаков, которые были с Украиной с самого начала", – сказал Владимир Зеленский.
Актер отметил, что очень тронут этим посвящением. По его словам, для него это большая честь, и это место теперь будет одним из самых знаковых в его жизни, рядом с местами, где родились его дочь и сын, которыми он очень гордится".
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пiсля вiйни у Неньки буде чудове майбутне.
до сердся Азію не прижмеш як там вже живе Україна і Кіїв і Одесса і Волинь!
********* відмічали таку характерну рису запорожців - вони носили багатий одяг, однак його не берегли - навіть навмисно мазали дьогтем чи іншим брудом каптани та шаровари Це теж своєрідне чванство - щоб показать, що вони можуть собі дозволить не берегти коштовну річ
Таке саме чванство і у носінні (як ви кажете) "демократичного" одягу Все повинно буть "в міру" Тому йти на зустріч з главою держави (не на берег річки для рибалки чи пиття пива, а у офіційну резиденцію для зустрічі), у одязі, в якому ти ходиш до сусіднього пивбару- це теж "чванство" і неповага до народу України (про нашого дурника мову не веду - "воно" саме головою думать ніколи не вміло - тільки кривляється по "сценарію" І "сценаристи" з "стилістами" у нього такі самі, як і він сам (Уявляю, як-би Ви вигляділи на презентації замовнику інтер"єру зробленого під Вашим керівництвом об"єкту, у домашньому халаті і "шльопках", та з нечесаною головою )
а і правда нахера к дебілу неопрятному у фракі?
до дебіла по дебіловому...
фотка номер 3...
рідні з бубою душі - хрін каплю мочі з кожного на аналіз видавиш..
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
А от у Пенна -звичайна "зіркова хвороба" І один з її проявів - невихованість та неповага до "протоколу" Бо саме "протокол" вимагає дотримання визначених стандартів (у тому числі і в одязі) Коли більшовики після закінчення Громадянської війни спробували налагодить міжнародні контакти і приїхали на зустріч підкреслено "по-пролетарському" - у косоворотках і змазаних дьогтем чоботях ,то їх "на поріг не пустили" (так само як і тебе не пустять в солідний ресторан в шортах і панамці) Мусили вони шить собі смокінги з фраками
Приїзд до президента країни у такому вигляді - це, в першу чергу, неповага до народу, який він представляє (якою-б ***** сам "Блазень" не виглядів)
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1:51
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg Freak Brothers
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg YouTube · Rogério Massaro Suriani
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 1 минута 51 секунда
https://youtu.be/ulFAGyWe8kg 21 апр. 2008 г.
Коли Зе піде у небуття після свого строка увесь світ спитає Що це було ?
Більш як три місяці тому:
28.08.2022 https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskyi-nahorodyv-kvartalivtsiv-koshovoho-ta-pikalova-ordenom-za-zasluhy-iii-stupenia/ Зеленський нагородив кварталівців Кошового та Пікалова орденом "За Заслуги" III ступеня
Ну нарешті! Нарешті і Шон Пенн отримав такий самий орден, як у Лисого.