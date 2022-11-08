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Новости Фото Война
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Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области. ФОТО

Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области 01

По данным следствия, 8 ноября около 15 часов на автотрассе Чугуев-Милово вблизи поворота на с. Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибли два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое — травмированы.

Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области 02
Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области 03

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Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области 04

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

взрыв (6776) Харьковщина (5577) жертвы (2084)


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Топ комментарии
+15
нагальна необхідність - класти асфальт..чи не всі гроші списали??? і до кінця року треба все вигрести з бюджету, бо на наступний рік не буде такої статті витрат??
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08.11.2022 22:56
+10
«Гроші на крові» ?
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08.11.2022 22:47
+6
Дурники зїхали на узбіччя....Влада дебільна інструктуй усіх що узбіччя можуть бути заміновані по замовчуванню - сходити відлити в посадку тепер не можна, бо ЦЕ ВІЙНА.
Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
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08.11.2022 22:49
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«Гроші на крові» ?
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08.11.2022 22:47 Ответить
Дурники зїхали на узбіччя....Влада дебільна інструктуй усіх що узбіччя можуть бути заміновані по замовчуванню - сходити відлити в посадку тепер не можна, бо ЦЕ ВІЙНА.
Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
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08.11.2022 22:49 Ответить
Не дурники - вони обминали легковий автомобіль на вузькій дорозі.
І нечаянно втрапили на міну.
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08.11.2022 22:52 Ответить
Автівкам там робити нічого коли кладуть новий асфальт і дорога там не вузька.
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08.11.2022 22:54 Ответить
*******, чого армія навіть узбіччя не перевірила на міни ?
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08.11.2022 22:52 Ответить
блд..як же так?!
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08.11.2022 22:53 Ответить
нагальна необхідність - класти асфальт..чи не всі гроші списали??? і до кінця року треба все вигрести з бюджету, бо на наступний рік не буде такої статті витрат??
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08.11.2022 22:56 Ответить
А як же! Все дуже просто. Головне своєчасно подати "правильний" звіт. Сьогодні доповів, що вже поклав асфальт, а завтра доповісти що той асфальт знову розбомбили. "Рентабельність"- 100% Не дарма ж перед війною всі шахраї раптом кинулися дороги робити((
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09.11.2022 07:48 Ответить
если саперов нет возьмите копарей с металлодетектором пусть пройдутся по обочине и обозначат подозрительные места ...
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08.11.2022 23:00 Ответить
а ваши копари в курсах, что к противотаковым минам со взрывателями МВН-72 надо подходить без индукционног миноискателя, и желательно в трусах? А копари в курсах, что некоторые ТМки могут быть снабжены неконтактными взрывателями с сейсмическими датчиками цели?
Вы бы еще археологов послали искать мины....
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08.11.2022 23:19 Ответить
тогда трупы дорожников вам в помощь...
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08.11.2022 23:34 Ответить
вижу, копари и дорожники - ваши главные враги.
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08.11.2022 23:47 Ответить
мой враг *****
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08.11.2022 23:49 Ответить
ну, значит, не главные.
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09.11.2022 00:32 Ответить
И всё? Кстати он признан как коллективный , ну и +80% зомбированных граждан раши включая мобиков и чмобиков
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09.11.2022 01:35 Ответить
A какие трусы безопаснее - boxers or briefs?
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08.11.2022 23:41 Ответить
подойдут любые без металлических пряжек.
Но вам безопасно носить любые.
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08.11.2022 23:46 Ответить
What a relief.
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09.11.2022 00:10 Ответить
"Какое облегчение".C облегчением Вы на украинском, а не американском форуме, поэтому не надо умничать
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09.11.2022 01:48 Ответить
I'm sorry I have to use my language mainly - it's just pain in the ass to type it, copy-paste to Google translator, and then copy-paste to here. It has never been my intention to offend any Ukrainian speaking people. And if it was taken this way, I sincerely apologize.
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09.11.2022 02:40 Ответить
Хорошо поможем, но один раз, дальше пусть кто нибудь другой переводит

"Извините, мне приходится использовать в основном свой язык - это просто боль в заднице, чтобы напечатать его, скопировать-вставить в переводчик Google, а затем скопировать-вставить сюда. Я никогда не собирался оскорблять украиноязычных людей. И если это было воспринято таким образом, я искренне извиняюсь."
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09.11.2022 03:19 Ответить
Awesome! I'll buy you a beer next time I'm in Kyiv on business 👍
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09.11.2022 03:29 Ответить
Thank you
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09.11.2022 03:59 Ответить
Кошмар
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08.11.2022 23:43 Ответить
Had been frontline many month,
until the successfull counteroffensive to
take back eastern Kharkiew state.

Possibly an former road block / check point being demolished.

The work appears almost done,
and the asphalters were not there the very first day.

One possibility would be,
someone laid the mine there recently,
perhaps some saboteur using a found mine from a position further away in the fields.

De-miners need Stihl equipment
like motor scythes to cut down high grasses after having declared something mine-free,
to proof, that they checked the position.
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09.11.2022 00:14 Ответить
а сапери що там робили? чи їх там і не було?
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09.11.2022 07:19 Ответить
Сьогодні бачив в Києві на одному мосту такі ями глибиною по коліно.Машина вскочила, блага водій притормозив але стрибок з іскрами був нормальний.Скільки років їзжу ті ями тільки розростаються.
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09.11.2022 16:36 Ответить
 
 