Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области. ФОТО
Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.
По данным следствия, 8 ноября около 15 часов на автотрассе Чугуев-Милово вблизи поворота на с. Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибли два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое — травмированы.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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+6 Garry Dron #477536
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Нажаль це ціна за Велике Будівництво.
І нечаянно втрапили на міну.
Вы бы еще археологов послали искать мины....
Но вам безопасно носить любые.
"Извините, мне приходится использовать в основном свой язык - это просто боль в заднице, чтобы напечатать его, скопировать-вставить в переводчик Google, а затем скопировать-вставить сюда. Я никогда не собирался оскорблять украиноязычных людей. И если это было воспринято таким образом, я искренне извиняюсь."
until the successfull counteroffensive to
take back eastern Kharkiew state.
Possibly an former road block / check point being demolished.
The work appears almost done,
and the asphalters were not there the very first day.
One possibility would be,
someone laid the mine there recently,
perhaps some saboteur using a found mine from a position further away in the fields.
De-miners need Stihl equipment
like motor scythes to cut down high grasses after having declared something mine-free,
to proof, that they checked the position.