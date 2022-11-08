Двое дорожных ремонтников погибли в результате взрыва противотанковой мины в Харьковской области. ФОТО

Двое работников ремонтно-дорожного предприятия погибли в результате взрыва противотанковой мины в Чугуевском районе Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, 8 ноября около 15 часов на автотрассе Чугуев-Милово вблизи поворота на с. Чкаловское во время выполнения дорожных работ в результате взрыва противотанковой мины погибли два работника ремонтно-дорожного предприятия, еще двое — травмированы.





Читайте: За минувшие сутки россияне убили в Украине 7 гражданских, 10 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).