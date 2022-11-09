На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока нашего государства. Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники". - говорится в сообщении.

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Отмечается, что в ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

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"Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению враждебных задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного схрона в Сумской области", - добавили в СБУ.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

▪️ 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями,

▪️ 2 боевые гранаты РГО со страстями,

▪️ автомат Калашникова со снаряженным магазином.

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Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона. Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.













