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На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что диверсанты разведывали пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока нашего государства. Одной из их главных задач был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 01

Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники". - говорится в сообщении.

На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 02

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины. Отмечается, что в ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

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"Именно он был на прямой связи со своим "куратором" и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению враждебных задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного схрона в Сумской области", - добавили в СБУ.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили:

▪️ 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями,
▪️ 2 боевые гранаты РГО со страстями,
▪️ автомат Калашникова со снаряженным магазином.

На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 03

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На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 04

Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона. Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ. Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.



На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 05
На Сумщине обнаружен схрон оружия и обезврежена вражеская ДРГ, которая готовила убийства командиров ССО ВСУ, - СБУ 06


Киев (25593) СБУ (19942) Сумская область (3186) ФСБ (1939) диверсия (301)


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Кацапи йо...нi. после доказательства вины опубликуйте эту рожу, страна должна знать героев, на всякий случай.
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09.11.2022 10:01 Ответить
грибники, ***
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09.11.2022 10:32 Ответить
Гнида должен сдохнуть, чтобы другие не размножались! Хватит толерантности к упырям
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09.11.2022 10:42 Ответить
Якийсь діверсант з брюшком.
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09.11.2022 12:10 Ответить
Кордон відкритий.... Заходьте хто хоче... Стежками цілими групами проникайте в Україну.
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09.11.2022 13:22 Ответить
Зарыть и забыть где.
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09.11.2022 14:59 Ответить
Не те вже ФСБ. Не те. Бідненький арсенал виділили. Стидоба на весь світ. Зі спорядженням Джеймса Бонда навіть нема що порівнювати. Судячи по рівню ФСБ, здувається рашка.
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10.11.2022 00:02 Ответить
 
 