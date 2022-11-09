Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, россияне выпустили по городу ракету Р-77. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"Обстрел Краматорска оккупационными войсками произошел вчера около 16:00. Вражеская ракета попала в жилищный сектор. Разрушения получили 12 частных домов и многоэтажка, школа, 7 торговых павильонов и гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

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На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехника. Отмечается, что доказательства российского военного преступления изъяты. Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).













