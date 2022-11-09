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Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа. ФОТОрепортаж

По предварительным данным, россияне выпустили по городу ракету Р-77. В результате атаки ранен 8-летний мальчик, повреждены 24 гражданских объекта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 01

"Обстрел Краматорска оккупационными войсками произошел вчера около 16:00. Вражеская ракета попала в жилищный сектор. Разрушения получили 12 частных домов и многоэтажка, школа, 7 торговых павильонов и гражданские автомобили", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, ранен ребенок, - ОВА. ФОТОрепортаж

Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 02

На месте работали следственно-оперативная группа и взрывотехника. Отмечается, что доказательства российского военного преступления изъяты. Собранные полицейскими материалы будут направлены в СБУ. Правовая квалификация – ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 03
Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 04
Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 05
Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 06
Последствия авиаудара россиян по Краматорску: ранен ребенок, повреждены 12 частных домов и школа 07

Краматорськ (2284) обстрел (27411) Нацполиция (16506) Донецкая область (9794)


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Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:12 Ответить
Зібрані поліцейськими матеріали буде спрямовано до СБУ. Джерело: \\\\\\\\\\\

а также Гутеришу и прости сотона, Гебрейесусу. Ибо Быканова то попросили за порог. Если нашли вообще то.
вот они сразу позвонят путрушеву чтобы взял поменьше ракет у ирана, ибо как это не удивительно, .... может кто-то пострадать.

оно то вроде правильно, но предъяви тому кто убил миллион - Эй, ты еще вон мальчика ранил.
то он не думаю что пойдет в храм правослабный отпевать грешки(если только что оттуда вышел, из "храма" то)
так что думаю что "карма" настигнет всех, как и сталина - всего то 56 лет вроде жил и мочил всех, а мог бы ведь на один день больше.
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09.11.2022 10:36 Ответить
И где же новое ультрасовременное ПВО.
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09.11.2022 11:26 Ответить
 
 