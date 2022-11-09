Оккупанты ударили по Нововоскресенскому на Херсонщине, попадание в жилой дом, есть жертвы. ФОТО

Минувшей ночью оккупанты ударили по селу Нововоскресенское Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Село Нововоскресенское Херсонской области этой ночью уничтожали россияне. Попали прямо в жилой дом, из-за чего 1 человек погиб, 1 человек получил травмы", - говорится в сообщении.

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