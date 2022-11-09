Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки. ФОТОрепортаж
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Николаевской области передал в 126-ю бригаду ТРО генераторы и буржуйки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Организация наступления на Херсонском направлении легла на плечи, в том числе этой героической бригады территориальной обороны. С командиром я знаком давно – еще с 2014-15 годов. Видились в горячих точках на Востоке. Сегодня – уже здесь, на Юге. Именно воины этой бригады теробороны сбили крылатую ракету и известный российский боевой вертолет Ка-52. Потому что нечего "шастать" в украинском небе", - подчеркнул Порошенко.
Координатор Гуманитарного центра "Гостинна хата" Наталья Богаченко, которая после широкомасштабного вторжения вступила в ВСУ, поблагодарила за помощь бригаду: "Мы сейчас выполняем очень много боевых задач, многие ребята находятся на херсонском направлении. Идет зима. И это – колоссальная помощь для нашей бригады".
По словам пятого президента, защитникам привезли генераторы для зарядки коптеров, раций, планшетов и буржуйки.
"Я считаю, что мы уже выиграли эту войну. И нас осталось только зачистить наши территории от мертвых россиян. А поскольку мы вместе – сила, это обязательно будет", - подытожила Богаченко.
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Пам'ятаєте "унічтожений возле Енергодара націстській дєсант"? Вони навіть тіпа кіно про те зняли. Ми всі про ті фейка вже й забули. А виявляється десант був, тільки результат трохи інший наші висадились вночі, тихенько перерізали горлянки 30-м кацапам і повернулись назад.
І це ж не єдина така операція. Просто на загал нічого не повідомляють. І правильн роблять.
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌😛💪