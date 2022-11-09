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Новости Фото Война
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Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Николаевской области передал в 126-ю бригаду ТРО генераторы и буржуйки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Организация наступления на Херсонском направлении легла на плечи, в том числе этой героической бригады территориальной обороны. С командиром я знаком давно – еще с 2014-15 годов. Видились в горячих точках на Востоке. Сегодня – уже здесь, на Юге. Именно воины этой бригады теробороны сбили крылатую ракету и известный российский боевой вертолет Ка-52. Потому что нечего "шастать" в украинском небе", - подчеркнул Порошенко.

Координатор Гуманитарного центра "Гостинна хата" Наталья Богаченко, которая после широкомасштабного вторжения вступила в ВСУ, поблагодарила за помощь бригаду: "Мы сейчас выполняем очень много боевых задач, многие ребята находятся на херсонском направлении. Идет зима. И это – колоссальная помощь для нашей бригады".

По словам пятого президента, защитникам привезли генераторы для зарядки коптеров, раций, планшетов и буржуйки.

"Я считаю, что мы уже выиграли эту войну. И нас осталось только зачистить наши территории от мертвых россиян. А поскольку мы вместе – сила, это обязательно будет", - подытожила Богаченко.

Также смотрите: Порошенко с волонтерами отправляют защитникам Юга грузовики DAF, генераторы и буржуйки. ФОТО

Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки 01
Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки 02
Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки 03
Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки 04

Николаевская область (2132) помощь (7831) Порошенко Петр (19608)


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Топ комментарии
+14
Спочатку думав що це нарешті клоун передав, а тут знов Порох піариться. Зеля і не протовпиться за ним.
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09.11.2022 11:04
+12
класні буржуйки..., нехай вам Бог помагає, воїни
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09.11.2022 11:14
+11
Это пятая партия от фонда Порошенко переданная в войска...
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
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09.11.2022 11:24
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Спочатку думав що це нарешті клоун передав, а тут знов Порох піариться. Зеля і не протовпиться за ним.
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09.11.2022 11:04 Ответить
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09.11.2022 11:22 Ответить
а шо, спутника не привёз?
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09.11.2022 11:04 Ответить
Я і не здивувася що це чергові "гостинці від Пороха".
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09.11.2022 11:09 Ответить
В снигеревке вроде идет уже наша зачистка,русня начала выть.
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09.11.2022 11:13 Ответить
Хотілося б, карта завмерла,Снігурівка трохи від фронту, але це уже не перша інформація про це. Хтось писав,що це останній окупований пункт Миколаївщини
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09.11.2022 11:28 Ответить
Карта завмерла, але наші там постійно працюють. Гарно працюють. Думаєте звідки щоденно десятки спалених танків і сотні дохлих кацапів беруться?
Пам'ятаєте "унічтожений возле Енергодара націстській дєсант"? Вони навіть тіпа кіно про те зняли. Ми всі про ті фейка вже й забули. А виявляється десант був, тільки результат трохи інший наші висадились вночі, тихенько перерізали горлянки 30-м кацапам і повернулись назад.

І це ж не єдина така операція. Просто на загал нічого не повідомляють. І правильн роблять.
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09.11.2022 11:45 Ответить
ПІАР!!!!!!ПІАР!!!!!Піар?Це офігенний "піар"!
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09.11.2022 11:14 Ответить
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09.11.2022 11:21 Ответить
класні буржуйки..., нехай вам Бог помагає, воїни
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09.11.2022 11:14 Ответить
Это пятая партия от фонда Порошенко переданная в войска...
На дороги ЗеКодломойским чувакам Порошенко падарил один доллар лично от Байдена 🤣🤣🤣 Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱♥️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦👍💪👌😛
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09.11.2022 11:24 Ответить
Краще з ними чим без них. Як вони будуть топитись і як захищені від ІК-випромінювання ? Бо пункти обігріву теперь як мішені...
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09.11.2022 11:29 Ответить
Генерал Марченко на Николаевщине держит оборону круто,там же служит и мой младший сын кстати...
Слава ЗСУ 🇺🇦🇺🇦🇺🇦👌😛💪
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09.11.2022 11:30 Ответить
не надо мест и имён.
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09.11.2022 17:41 Ответить
Миллиардеры Кучма и Пинчук ничего не передадут...просто сейчас денег нет...як казав Ведмедев...Крыза минет папизже...😛🤣
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09.11.2022 11:35 Ответить
Дизель генераторы и прочие коммуникации для электросети можно установить на всех станциях Метро в Киеве..и проблем не будет...
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09.11.2022 11:37 Ответить
Порошенко , як завжди , заслуговує на щиру подяку і повагу , особливо від наших воїнів 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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09.11.2022 11:55 Ответить
Щось Слуги не спішать так само 'попіаритись'
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09.11.2022 17:18 Ответить
 
 