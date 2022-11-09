Бригаде ТРО, которая готовится к наступлению на Юге, передали генераторы и буржуйки. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в Николаевской области передал в 126-ю бригаду ТРО генераторы и буржуйки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Организация наступления на Херсонском направлении легла на плечи, в том числе этой героической бригады территориальной обороны. С командиром я знаком давно – еще с 2014-15 годов. Видились в горячих точках на Востоке. Сегодня – уже здесь, на Юге. Именно воины этой бригады теробороны сбили крылатую ракету и известный российский боевой вертолет Ка-52. Потому что нечего "шастать" в украинском небе", - подчеркнул Порошенко.

Координатор Гуманитарного центра "Гостинна хата" Наталья Богаченко, которая после широкомасштабного вторжения вступила в ВСУ, поблагодарила за помощь бригаду: "Мы сейчас выполняем очень много боевых задач, многие ребята находятся на херсонском направлении. Идет зима. И это – колоссальная помощь для нашей бригады".

По словам пятого президента, защитникам привезли генераторы для зарядки коптеров, раций, планшетов и буржуйки.

"Я считаю, что мы уже выиграли эту войну. И нас осталось только зачистить наши территории от мертвых россиян. А поскольку мы вместе – сила, это обязательно будет", - подытожила Богаченко.

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