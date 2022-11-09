Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище. ФОТОрепортаж

В очередной раз огневой атаки подверглись жители Пологовского и Запорожского районов. В результате обстрелов повреждена жилищная инфраструктура райцентров, травмированы двоих гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

"За прошедшие сутки вражеские войска применили против запорожцев артиллерию, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы. Наибольшие разрушения полицейские зафиксировали на Пологовщине. Жители Гуляйполя сообщили о поврежденных домах и автомобилях, территории их домовладений. В результате вооруженной атаки по Орехову оккупанты также нанесли значительный ущерб местным жителям. Сотрудники полиции задокументировали разрушение частных домов. У большинства из них повреждены фасады и крыши, дворовая территория", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

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" Одна ракета попала в дорожное покрытие на окраине села Лежин. В частном секторе взрывной волной повреждены дома и транспорт селян. Другой прилет зафиксирован на территории местного предприятия – повреждено складское помещение зернохранилища. Травмированы мирные граждане. С осколочными и огнестрельными ранениями жительницы Гуляйполя и Успеновки доставлены в больницы", - добавляют в Нацполиции.









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