РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12740 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 976 3

Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище. ФОТОрепортаж

В очередной раз огневой атаки подверглись жители Пологовского и Запорожского районов. В результате обстрелов повреждена жилищная инфраструктура райцентров, травмированы двоих гражданских.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 01

"За прошедшие сутки вражеские войска применили против запорожцев артиллерию, реактивные системы залпового огня, ракетные комплексы. Наибольшие разрушения полицейские зафиксировали на Пологовщине. Жители Гуляйполя сообщили о поврежденных домах и автомобилях, территории их домовладений. В результате вооруженной атаки по Орехову оккупанты также нанесли значительный ущерб местным жителям. Сотрудники полиции задокументировали разрушение частных домов. У большинства из них повреждены фасады и крыши, дворовая территория", - говорится в сообщении.

Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 02

Отмечается, что россияне нанесли ракетный удар по Запорожскому району.

Также читайте: Уничтожены 5 вражеских "шахедов" и один "Орлан-10", - Воздушные силы

Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 03

" Одна ракета попала в дорожное покрытие на окраине села Лежин. В частном секторе взрывной волной повреждены дома и транспорт селян. Другой прилет зафиксирован на территории местного предприятия – повреждено складское помещение зернохранилища. Травмированы мирные граждане. С осколочными и огнестрельными ранениями жительницы Гуляйполя и Успеновки доставлены в больницы", - добавляют в Нацполиции.



Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 04
Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне превращают оккупированную часть Запорожской области в военную базу, - Федоров


Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 06
Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 07
Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 08
Последствия обстрелов рашистами Запорожской области: повреждены дома, автомобили, зернохранилище 09

армия РФ (19406) обстрел (27411) Нацполиция (16506) Запорожская область (3131)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівський вилупок продовжує війну з мирними громадянами нашоі
країни та трансформаторами 😡
Ху@ло, ми вже зечекалися твоєі смерті 😠
показать весь комментарий
09.11.2022 13:32 Ответить
Вот такая это у него "спецоперация" - уничтожать всё подряд.
показать весь комментарий
09.11.2022 18:00 Ответить
 
 