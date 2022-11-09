Памятник Пушкину в Харькове обложили мешками с песком, чтобы защитить от вандалов. ФОТО

Бюст Пушкина на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком. В горсовете объяснили, что сделали это по рекомендации Украинского института нацпамяти.

Фото бюста российского поэта, обложенного мешками, публикуют местные телеграмм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко объяснил в Фейсбуке, что Пушкина обложили мешками, чтобы защитить от вандалов.

"1.11.2022 года были обнародованы рекомендации Института национальной памяти... в которых говорится, что "При условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма", - написал Сидоренко.

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Он отметил, что бюст имеет статус памятника национального значения, поэтому решение о его демонтаже может принять только Кабинет Министров.



