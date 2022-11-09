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Памятник Пушкину в Харькове обложили мешками с песком, чтобы защитить от вандалов. ФОТО

Бюст Пушкина на площади Поэзии в Харькове обложили мешками с песком. В горсовете объяснили, что сделали это по рекомендации Украинского института нацпамяти.

Фото бюста российского поэта, обложенного мешками, публикуют местные телеграмм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.

Пресс-секретарь Харьковского горсовета Юрий Сидоренко объяснил в Фейсбуке, что Пушкина обложили мешками, чтобы защитить от вандалов.

"1.11.2022 года были обнародованы рекомендации Института национальной памяти... в которых говорится, что "При условии, когда целостное перемещение технически невозможно, следует закрыть эти объекты временными конструкциями до дальнейшего решения вопроса во избежание актов вандализма", - написал Сидоренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Советский памятник "освободителям" снесли в Ужгороде. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Он отметил, что бюст имеет статус памятника национального значения, поэтому решение о его демонтаже может принять только Кабинет Министров.

Памятник Пушкину в Харькове обложили мешками с песком, чтобы защитить от вандалов 01
Памятник Пушкину в Харькове обложили мешками с песком, чтобы защитить от вандалов 02

памятник (2242) Пушкин Александр (56) Харьков (7521)


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Топ комментарии
+41
В Харькове не будет НИКАКИХ позитивных изменений, пока у руля вся эта кернессовская шобла
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09.11.2022 14:05
+26
А ці все за мокшанські скрєпи тримаються ...
Невиліковні.
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09.11.2022 14:06
+20
Ну приоритеты о защите стратегических обьектов в Харькове налицо. Будут сидеть без света но помолиться фашисту пушкину можно всегда вечерком.
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09.11.2022 14:08
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В Харькове не будет НИКАКИХ позитивных изменений, пока у руля вся эта кернессовская шобла
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09.11.2022 14:05 Ответить
То ли дело русня. Столько предпосылок для позитивных изменений в городе за последние девять месяцев сделали.
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09.11.2022 14:14 Ответить
Та при чем здесь русня. Просто кабмин должен был еще 8 месяцев назад разрешить их демонтаж, а точнее потребовать в 3-х месячный срок с правом продажи частным лицам
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09.11.2022 14:19 Ответить
То есть русне уничтожать все украинское можно, а нам сносить памятники их деятелям, вообще не имеющим к нам отношения - нельзя.
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09.11.2022 14:21 Ответить
Т.е мы не Беларусь, и не сраша, где не до законов, а Европейскоориентированное государство. А и не детский сад с отмазкой: раз ему можно то чем я хуже?! Еще раз повторюсь. Кабмин мать его в рот должен был уже давно решить этот вопрос с ********** памятниками с воим решением. Но кабмин очень занят другими делами. В результате моральное право снести памятник у граждан есть, а юридического нет.
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09.11.2022 14:27 Ответить
Когда надо что-то отжать, русня приходит и отжимает насрав на закон.
Когда у русни отжимают, они сразу вспоминают про закон.
По вашей логике, вы не имеете права дать по морде нападающему, потому что это причинит ему телесные увечья. С вашими телесными увечьями, по вашей же логике, следует смириться как с неизбежным.
В Одессе катьку-2 уже готовят к демонтажу. Законно.
Для этого решение целого Кабмина не понадобилось.
Просто "вандалы" напомнили местной власти о ее обязанностях во время войны.
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09.11.2022 14:57 Ответить
А у нас в стране всего 2 памятника которые следует убрать? Решение кабмина помогло бы из т.н вами вандалов сделать прекрасных пошников в демонтаже. И закрыть эту тему навсегда. Памятник на меня никогда не нападал, как и на вас я думаю. А вот ваша логика иная. Нападавший нацарапал вам на кисти свастику - и вы решили отрезать себе кисть.
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09.11.2022 15:07 Ответить
Шрам можно скрыть татуировкой.
Памятник - для того, чтобы помнить. О культуре тех, кто принес разрушения на нашу землю, помнить совсем желания нет.
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09.11.2022 15:13 Ответить
Дуже жаль, бо поменше було б тих, хто чогось "не помічав" можливо те що почалось у лютому цього року, а краще у лютому 2014-го, і не відбулось, бо ТОЧНО не мало б сенсу для орків та не давала б їм надію на якусь підтримку з боку українців!!!
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09.11.2022 14:33 Ответить
Хм... Вы хотите сказать что вы следили за заседаниями кабина? Или может переживали за не снесенный памятник в Сумах? К чему этот вброс?
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09.11.2022 14:36 Ответить
Вандалы - русские , ну и пусть-бы уничтожили своего же
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09.11.2022 14:36 Ответить
Кое-кто зелёный этому Трухину ещё и медальку вручил месяц назад
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09.11.2022 15:18 Ответить
А ці все за мокшанські скрєпи тримаються ...
Невиліковні.
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09.11.2022 14:06 Ответить
Кернес з Добкіним приховували, що вони мокшани...
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09.11.2022 14:36 Ответить
Они вобщ то евреи.
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09.11.2022 15:20 Ответить
Этого Кушкина, тоже надо того... чик-чирик и нах до музея...
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09.11.2022 15:19 Ответить
..простіше було віднести у дальній погріб та забути
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09.11.2022 14:06 Ответить
Живі люди, українці - то повна гуйня у порівнянні з захистом св. Пушкіна.
Пізічєскій дєц!
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09.11.2022 14:06 Ответить
Вандали можуть піднятися по цим мішкам і спаплюжити пам'ятник )
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09.11.2022 14:06 Ответить
до сраки ті лантухи. підскочити та смикнути кразом і буде дуже гарно тому пушкіну-********
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09.11.2022 14:07 Ответить
з тієї ж серії.

Коли при владі в Україні інородці - коли влада не українська👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZWnR8ZtqbgpnS-e4pOckjdmXJLISS2v_aIJlbrTkKHx5eMAB5PewXi8svIyFeXaaXkgqyUD9B1P0_GgcFx2I0QRho0K1GX5h4ET3vjtUmxGwbl5Q5YRYFn5DfjhvtKpFknaj2pVM4eDZopC5qFE8YkLml8iiFUWs5aTUh9l3MKRVb733-jd5FW1OgXEI9FxiullaSJHoVg0Yiq3Q2V3denL&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid0hAHA8cofGUsPiknkcYw3xKvMBTiLnZrA6q2LepEEG8sYZq2BbXiXJ5cEWdQDyy9ul?__cft__[0]=AZWnR8ZtqbgpnS-e4pOckjdmXJLISS2v_aIJlbrTkKHx5eMAB5PewXi8svIyFeXaaXkgqyUD9B1P0_GgcFx2I0QRho0K1GX5h4ET3vjtUmxGwbl5Q5YRYFn5DfjhvtKpFknaj2pVM4eDZopC5qFE8YkLml8iiFUWs5aTUh9l3MKRVb733-jd5FW1OgXEI9FxiullaSJHoVg0Yiq3Q2V3denL&__tn__=%2CO%2CP-R 1 д. ·

Очільник Бучазеленбуд - Галущак Віктор Михайлович. Він хоче, щоб українські патріоти сиділи у вʼязниці.

Цікаво, чи співробітничав він активно з окупантами в березні? може тихенько їм співчував?

Якщо у вас є відомості про цю особу, ми будемо вдячні.

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09.11.2022 14:07 Ответить
Ну приоритеты о защите стратегических обьектов в Харькове налицо. Будут сидеть без света но помолиться фашисту пушкину можно всегда вечерком.
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09.11.2022 14:08 Ответить
Краще б ці гобліни влаштували один блок-пост, а не викидати кошти на цього "великороса".
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09.11.2022 14:12 Ответить
у кого какие ценности))
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09.11.2022 16:36 Ответить
Есть заболевания которые не лечатся. Даже бомбежками.
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09.11.2022 14:13 Ответить
І яким боком абісинець - дуєлянт до України-Русі ? Яка найух пам'ятка істукан і чому кабінет міністрів і міністрерство культури є антиукраїнськими по суті ?
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09.11.2022 14:13 Ответить
родились такими.. и ваще какая разница)
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09.11.2022 16:39 Ответить
Пушкіна до гепи прикопати разом із новим мером
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09.11.2022 14:14 Ответить
Мороз і солнце, дєнь чюдєсний
Ідьош ти нахєр, друг прелєсний...
З цим треба щось робити.
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09.11.2022 14:15 Ответить
Ще рядів зо п'ять мішків, і рівнесенько полірнуть цементом...🤔
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09.11.2022 14:17 Ответить
Пам'ятники загиблим воїнам, яки боронили Україну від кацапської агресії, ви суки не захищали!
Нічого, мавпи кацапськи, зараз «вандали», дуже гарно оснащені: можуть пам'ятник кацапсько-ефіопський мавпі і з гранатомета демонтувати!
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09.11.2022 14:20 Ответить
Зараз пікацапники образяться та завалять аргументами, мовляв не всі русособаки погані
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09.11.2022 14:22 Ответить
Пушкін має якесь відношення до Слобожанщини? НІ! Може колись зупинявся у Харкові? НІ! Може присвятив Харкову якісь строки своїх віршів? НІ! Тому не бачу причин залишати його у місті! І якщо я проти того, щоб забували історію і треба пам'ятати навіть неприємне, щоб не повторити помилок, то не треба відразу відносити до "підкацапників". Образити легко, пробачити тяжко!!!
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09.11.2022 14:30 Ответить
Не забувайте) Цікаво, а скільки пам'яток, пов'язаних з Україною "не забувають" в кацапії? Хто печеться про пам'ять етнічних українців, які там перебувають-проживають?
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09.11.2022 14:47 Ответить
Етнічні українці, що живуть в кацапії, це сміття.
Нікчеми, що ладні воювати в військах окупанта, але рота не розкрили у підтримку України
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09.11.2022 14:51 Ответить
Так вони там і воюють нажаль( Українців живе кілька мільйонів, більшість з принципом 'ми за мір мєжду народамі' Але цікаво скільки там українських культурних надбань, що захищені в той чи інший спосіб?
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09.11.2022 14:58 Ответить
А яке відношення до історії має звичайний рюзькій поет, яких у раші , як гівна?
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09.11.2022 16:40 Ответить
Ждуны руцького мира
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09.11.2022 14:20 Ответить
До нападу Росії на Україну пам'ятник російському поету ніхто в Україні не чіпав і ні було ні яких вандалів. А тут несподівано російського поета Пушкина, обклали мішками щоб захистити від вандалів, від яких вандалів? Напишіть, просто, обклали, щоб захистити від російських загарбників. Це зовсім інший смисл. Тобто українці обклали пам'ятник російському поетові Пушкіну щоб захистити його від російських вандалів. Хто не будь чув щоб в Росії пам'ятник Шевченко росіяни обклали мішками щоб захистити від українців, мабуть не чув. Ось тобі й різниця між українцями та росіянами, різниця між бандерівцями і руським миром
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09.11.2022 14:23 Ответить
в россии есть пам'ятник Шевченко??
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09.11.2022 21:59 Ответить
Уявляю,сусід вирізав твою сім'ю ,яку ти сильно любив,жінку,дітей ,внуків,батьків,а ти сусіду поставив пам'ятник ,і кажеш дякую,заходь іще в гості.
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09.11.2022 14:25 Ответить
Пісок є? Є! Додати цементу, трошки води, розмішати, та почекати. Вийде чудова КУЧА, яка покаже дійсне обличчя роССійської "культури"!
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09.11.2022 14:26 Ответить
Великий Єфиопский паєт Пюшкин🦍 однажды сочинил такое...
Хоть убей, следа не видно
Сбились мы,что делать нам?
Видно Бес нас в поле выгнал
И кружит по сторонам...
🦍🦍🦍 Шариковых рабZeи Бес загнал в Украину...
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09.11.2022 14:26 Ответить
Ці мішки і гроші треба використати на оборону від пушкіністів, а не на захист їхнього імперського ідола
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09.11.2022 14:26 Ответить
Стокгольмский синдром?
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09.11.2022 14:31 Ответить
В міськраді пояснили, що зробили це за рекомендацією Українського інституту нацпам'яті. Прорашистські манкурти із Українського інституту нацпам'яті .дали рекомендації харківським прорарашистським манкуртам рекомендації, як зберігати "достопремечательноси" близькі до скрепів рашистського окупанта України .
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09.11.2022 14:33 Ответить
То все відмови, їм як потрібно знести якусь історичну будівлю то той мінкульт неуказ. Я з Дніпра у нас та сама фігня з пушкіним, і мер те саме розповідає при цьому закатуючи двохсотрічну бруківку асфальтом....
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09.11.2022 15:52 Ответить
Н-да.
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09.11.2022 14:36 Ответить
Мой дом под Харьковом крысы кремля превратили в руины 17 марта,дом мы с отцом покойным строили почти 8 лет...,
Скажу словами Джохара Дудаева..
Ненависти нет, только презрение к Русизму и его апологетам,стравливающих лбами все народы бывшего Ссср...
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09.11.2022 14:39 Ответить
Яких вандалів, цензор, ти с ума сошел?
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09.11.2022 14:39 Ответить
Можна зробити для русофілів інсталяцію. Закрити пушкіна з головою цими мішками, пофарбувати відповідною фарбою і повісити табличку - пам'ятник пушкіну.
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09.11.2022 14:40 Ответить
Пушкін був проїздом в Бессарабії але це не значить що його треба вивчати.
Взагалі в Україні багато своїх письменників і поетів про яких народ мало що знає
І коли викорінять до останнього пам'ятника вихідцям з Росії незалежно від політичних міркувань і яку користь приніс але головне що ця людина народилася в Росії ось тоді Україна позбавиться тих думок і тієї ностальгії які все життя переслідують не одне покоління.
Просто викресліть цих людей зі своєї пам'яті не вшановуйте і не кладіть квіти ось тоді Україна пройде повну дерусифікацію.
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09.11.2022 14:43 Ответить
Дерусифікація України є обов'язком влади.
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09.11.2022 14:50 Ответить
Як було там повно вати, так і лишилось на чолі з рускоязичним мером.
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09.11.2022 14:47 Ответить
Tak sleite koordinati kacapam , skazhite chto tam pamiatnik Banderi ...
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09.11.2022 14:47 Ответить
Та чого Пушкін заважає? Талановитий поет.
Зараз є сьогоднішні вороги, і до кожного з них вже в підсвідомості є відношення.Це норм.
А Пушкін до чого? Він не знає ні путіна.ні пригожина,ні їхню політику.Він навіть сімоньян собі не зможе уявити. Нехай існує в своїй атмосфері історії і культури.
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09.11.2022 14:48 Ответить
Нехай існує. Тільки на кацапії. У нас свої поети.
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09.11.2022 15:05 Ответить
Нехай існує на теренах росії, там тієї "атмосфєри і культури" - хоч греблю гати.
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09.11.2022 15:05 Ответить
А ви точно читали Пушкіна?

1. Алєксандр Пушкін написав брехливу поему "Полтава", за що його не любив Тарас Шевченко. Брехливу перш за все образом гетьмана Мазепи.

2. Пушкін всіляко підтримував російську імперську ідею - так він хотів бути секретарем кривавого генерала Єрмолова, який окупував Кавказ, та славословив криваве взяття Варшави у вірші "На взятие Варшавы" - його ********, князь Вяземський, назвав це "славословием резни".

3. Міф про те, що Пушкіна берегли декабристи і тому, мовляв, він не був з ними - насправді, як розповідав сам Пушкін (є спогади ********ів), він і не збирався на Сенатську площу - шлях його карети перебіг чорний кіт і він нікуди не поїхав.

4. Пушкін висміював християнство - скажімо, він під час літургії у Кишиневі безумно реготав, що й зараз би сприйнялось як дикість. Недарма митрополит псковський не дозволив ховати його в ограді монастиря - поховали біля огорожі, які зараз перенесли. Нагадую, що за межами кладовищ традиційно ховали самогубців.

5. Суд офіцерської честі виправдав Дантеса, який стріляв у Пушкіна.

6. Перед смертю він не хотів прийняти причастя. Тоді імператор Ніколай I переказав, що не покриє його картярських боргів - і мусив прийняти святе причастя. Помирав із запискою царя в руках і словами: "Я вєсь єво!". Оце-то борець за свободу, як нам втовклювали в школярські голови? Нагадаю, що натомість для Тараса Шевченка Ніколай I був "неудобозабиваемим Тормозом", який заслав Тараса в аральські степи в солдати із забороною писать і малювать.

7. Так звані "ссилки" Пушкіна - це його маєток в Міхайловському, після чого стали бігати по ньому чужі діти, дуже кучерявістю на барина схожі, і Одеса, де він жив та похабнічав у героя війни 1812 року, обпльовуючи його. Таке заслання - на південь, на фрукти, на сонце кожен випускник радянського вузу б з радістю отримав...

8. Коли його ховали, то везли на рогожі, як непотріб - це засвідчила дружина цензора Нікітенка. Коли запитали кого везуть, хтось відповів: "Да какой-то Пушкин!". Натомість Шевченка ховали з почестями, коли в усіх наших оленівках і козельцях виходили назустріч процесії, правились панахиди, а через Дніпро просто переносили на плечах труну...

9. Культ Пушкіна з'явився за наказом царя, який змушував генерал-губернаторів передплачувати видання його творів. Я сам читав список книг на видачі в Сосницькій земській бібліотеці - Пушкін був мо' на двадцятому місці. Розквітнув культ Пушкіна за наказом Сталіна з нагоди сторіччя смерті.
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09.11.2022 15:39 Ответить
"клєвєтнікам росії", автор пушкін:

О чем шумите вы, народные витии[3]?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою[4],
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс[5]?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали[6];
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага[7];
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага -
И ненавидите вы нас…
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09.11.2022 15:40 Ответить
ну ,документ епохи.Хоча зараз ворожнеча вже не сімейна.Та й відвага боротьби не "бессмыслена".
Все змінюється.
********* старої епохи-для порівнянь.Для ненависті достатньо сьогоднішніх ворогів.
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09.11.2022 16:52 Ответить
Гітлер ого який художник був! Де його пам'ятники?
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09.11.2022 16:06 Ответить
Прощай немытый мой Концлагерь

ГУЛАГ убийц ,дебилов и РАБов
И ты плещивый фюрер Мавзолейный

Навеки тоже Прощавай..🤣😛
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09.11.2022 14:52 Ответить
Б...ь все як на вітрині, одні захищають рідну Харківщину від москалів інші захищають москамятники від Харків'ян.
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09.11.2022 14:54 Ответить
в Харкові не всі довбограї, але при владі безперечно покидьки.
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09.11.2022 15:01 Ответить
не все.. только 95%
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09.11.2022 16:43 Ответить
Пів Харкова в руїнах, а вони все одно дрочать на рускій ізик
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09.11.2022 15:03 Ответить
Негра защищают от патриотов. Охренели.
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09.11.2022 15:28 Ответить
РюZZkого наречия нет, национальности тоже...есть всего лишь Миф о вяличии,что типа Скрепы с лишней хромой сомой...
А Фенька лагерная придуманная царским Зэком Федором Достоевским в 19 веке,то на РабZee считается,типа отец рюSSkoго нацизму.. роман Бесы,это визитка ихняя
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09.11.2022 15:29 Ответить
Ну так, імперського пропагандиста треба зберігти... Нічого, нещодавно так леніних захищали, і де вони тепер?
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09.11.2022 15:34 Ответить
На Сашка Гарматного напісяти і накати треба,тільки за те ,що його нащадки зробили з ненькою Україною,а вони його захищають
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09.11.2022 15:34 Ответить
проспект жюкова-теж нічого
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09.11.2022 15:37 Ответить
Меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Только меpтвый негp не идет игpать в баскетбол...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили...
Ай-я-я-я-я-я-яй убили негpа, убили негpа, убили...
Ай-я-я-я-я-яй ни за что ни пpо что...суки замочили..
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09.11.2022 15:43 Ответить
Така сама шобала і в Дніпрі, а як послухаєш того Філатова то патріот ще той от тільки розмовляє російською та ще по фєні....
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09.11.2022 15:47 Ответить
Підараси - більше коментарів немає .
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09.11.2022 15:49 Ответить
Їдріт мадріт! Мало бомбили? Й далі тягнуться за кацапщиною! Ну-ну....
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09.11.2022 16:02 Ответить
нашли кого защищать, какаой бы он распрекрасный не был этот пушкин, его памятник и его имя это средство руцького мира. читайте в инете хоть обчитайтесь, а памятнику место на его родине
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09.11.2022 16:03 Ответить
у нас в Дніпрі точнісенько так обложили мішкими, а вони за літо розлізлися і стоїть той пушкін в лайні і всім на нього плювати, а ти кажеш інстітут національного безпам'ятства
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09.11.2022 17:28 Ответить
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09.11.2022 17:33 Ответить
 
 