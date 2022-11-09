Рашисты обстреляли Никопольщину из "Градов", попали в дом, погиб мирный житель - ОВА. ФОТО
Сегодня после обеда россияне снова обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ударили "Градами" по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом", - говорится в сообщении.
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я просто думаю что так говорят в храмах, там где рссукие лишили попов заработка.
а если просто - нам надо столько убить их чтобы потом пойти и реально освободить Якутию... ... не, может и такое быть, просто чтобы наши войска не зашли калдырову сказать что то, ибо они будут не одни, а с авиацией и с ООООчень крепкими чеченцами которые столько вопросов имеют что горы не спасут Властелина овец (перекл. - тобі *****)