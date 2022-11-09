Рашисты обстреляли Никопольщину из "Градов", попали в дом, погиб мирный житель - ОВА. ФОТО

Сегодня после обеда россияне снова обстреляли Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ударили "Градами" по Марганецкой громаде. Убили одного местного жителя. Российский снаряд прилетел прямо в жилой дом", - говорится в сообщении.

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