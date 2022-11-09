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Первая партия бронемашин "Spartan" для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко. ФОТО

Первая партия бронемашин "Spartan", которые Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили для ВСУ в Великобритании, уже в пути в Украину.

Петр Порошенко обнародовал фото и видео загрузки бронемашин для транспортировки из-за границы, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая партия бронемашин Spartan для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко 01

"Погрузим наши "Спартаны" в путь в Украину. Делаем все возможное, чтобы обеспечить наступление украинских войск. Спасибо каждому, кто жертвует свои средства в поддержку армии. Это наша совместная инвестиция в победу. Документы и лицензии на поставку еще 8 бронемашин - в работе", – написал Порошенко в Facebook.

7 ноября Порошенко сообщил, что получены все необходимые лицензии для шести бронемашин. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

Первая партия бронемашин Spartan для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко 02

Читайте также: Получили все лицензии, бронемашины из Британии скоро будут у ВСУ, - Порошенко. ДОКУМЕНТ

"6 бронемашин из в общей сложности законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию.

Эти машины объединяет броня, защищающая от обломков и смерти наших воинов и хорошо давящая русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров в ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра", – рассказал политик.

Первая партия бронемашин Spartan для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко 03

"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.

Первая партия бронемашин Spartan для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко 04

Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко побывал на военных складах и сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).

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Автор: 

Порошенко Петр (19608) волонтеры (2637)


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Топ комментарии
+71
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09.11.2022 18:18
+52
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09.11.2022 18:22
+44
КиївМіськБудда

@saniolli

·

https://twitter.com/saniolli/status/1590349605048569858 1 ч

Як збанкрутити Порошенка.

Донатите фонду Справа Громад біля одного мільярда доларів, Порошенко подвоює суму і залишається без грошей.
А два мільярди доларів йдуть на закупи для війська.
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09.11.2022 18:25
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Давно бухаешь?
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09.11.2022 22:54 Ответить
Це мабуть щось галюциногенне наркотичне.
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09.11.2022 23:04 Ответить
Обожнюю дивитись як у зелебобіків підгорає!
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10.11.2022 03:41 Ответить
Не тренди дурачок, Іловйськ це добробати, а добробатами завідувало МВС, а МВС це Аваков який досі за Іловайськ не відповів, що там робили добробати. За те Корбан і Коломойша добре знають.
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09.11.2022 23:03 Ответить
Дивлюсь на західну військову техніку і дивує як вона акуратно і продумана зроблена,
ще з безличчю характеристик які радянські і не снились.
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09.11.2022 23:07 Ответить
https://t.me/dragonspech/5658 Дмитро "Калинчук" Вовнянко, блогер і письменик , нині воює в складі 72-ї бр. під Вугледаром, один з засновників волонтерського фонду https://t.me/s/dragonspech?q=%23%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD справа_громад

"Спартани" їдуть на фронт. Бо вони там потрібні. Бо на фронті взагалі потрібна бронетехніка. Гусенична бронетехніка й поготів. Надворі сезон багнюки. Враховуючи реалії української зими, багнюка може бути до весни.
"Спартани" їдуть на фронт. Вони стануть у стрій. Вони воюватимуть. Я вже бачив на передовій броньовики "Шилд", які Фонд Порошенка і "Справа громад" передали до ЗСУ. Їздять. Воюють.
"Спартани" їдуть на фронт. Кошти на них зібрали якось буденно. Без гучних зборів. Половину - фонд Петра Порошенка. Половину - ми з вами, коли робили пожертви "Справі громад".
Бо це - захист України. Це наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА, як казали латинці.

"Спартани" їдуть на фронт. І поїдуть ще.
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10.11.2022 08:48 Ответить
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