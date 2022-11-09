Первая партия бронемашин "Spartan" для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко. ФОТО

Первая партия бронемашин "Spartan", которые Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили для ВСУ в Великобритании, уже в пути в Украину.

Петр Порошенко обнародовал фото и видео загрузки бронемашин для транспортировки из-за границы, сообщает Цензор.НЕТ.

"Погрузим наши "Спартаны" в путь в Украину. Делаем все возможное, чтобы обеспечить наступление украинских войск. Спасибо каждому, кто жертвует свои средства в поддержку армии. Это наша совместная инвестиция в победу. Документы и лицензии на поставку еще 8 бронемашин - в работе", – написал Порошенко в Facebook.

7 ноября Порошенко сообщил, что получены все необходимые лицензии для шести бронемашин. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.

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"6 бронемашин из в общей сложности законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию.

Эти машины объединяет броня, защищающая от обломков и смерти наших воинов и хорошо давящая русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров в ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра", – рассказал политик.

"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.

Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко побывал на военных складах и сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).

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