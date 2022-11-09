Первая партия бронемашин "Spartan" для ВСУ уже в пути из Великобритании в Украину, - Порошенко. ФОТО
Первая партия бронемашин "Spartan", которые Фонд Порошенко с волонтерами ОО "Дело Громад" купили для ВСУ в Великобритании, уже в пути в Украину.
Петр Порошенко обнародовал фото и видео загрузки бронемашин для транспортировки из-за границы, сообщает Цензор.НЕТ.
"Погрузим наши "Спартаны" в путь в Украину. Делаем все возможное, чтобы обеспечить наступление украинских войск. Спасибо каждому, кто жертвует свои средства в поддержку армии. Это наша совместная инвестиция в победу. Документы и лицензии на поставку еще 8 бронемашин - в работе", – написал Порошенко в Facebook.
7 ноября Порошенко сообщил, что получены все необходимые лицензии для шести бронемашин. За следующие 8 машин внесен авансовый платеж, продолжается оформление документов.
"6 бронемашин из в общей сложности законтрактованных 14-ти – штурмовые и разведывательные Spartan, командные Sultan и медицинские Samaritan – скоро будут в ВСУ. На днях наконец-то получили украинскую ввозную лицензию.
Эти машины объединяет броня, защищающая от обломков и смерти наших воинов и хорошо давящая русню. Техника может проезжать окопы до 2 метров в ширину. Переезжать препятствия размером до 0,5 метра и погружаться в воду до 1 метра", – рассказал политик.
"Месяц назад в Великобритании мы договорились с властями Великобритании о поставках партии бронемашин. Каждая такая поставка – это как минимум три лицензии. Одна – экспортная, которую предоставляет страна-поставщик. Вторая – транзитная, ее предоставляет Польша. Третья – украинская", – отметил пятый президент.
Как известно, месяц назад в Великобритании Петр Порошенко побывал на военных складах и сообщил о закупке партии броневиков семейства боевых бронированных машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).
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ще з безличчю характеристик які радянські і не снились.
"Спартани" їдуть на фронт. Бо вони там потрібні. Бо на фронті взагалі потрібна бронетехніка. Гусенична бронетехніка й поготів. Надворі сезон багнюки. Враховуючи реалії української зими, багнюка може бути до весни.
"Спартани" їдуть на фронт. Вони стануть у стрій. Вони воюватимуть. Я вже бачив на передовій броньовики "Шилд", які Фонд Порошенка і "Справа громад" передали до ЗСУ. Їздять. Воюють.
"Спартани" їдуть на фронт. Кошти на них зібрали якось буденно. Без гучних зборів. Половину - фонд Петра Порошенка. Половину - ми з вами, коли робили пожертви "Справі громад".
Бо це - захист України. Це наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА, як казали латинці.
"Спартани" їдуть на фронт. І поїдуть ще.