Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022. ФОТОрепортаж
9 ноября 2022 года вся страна писала Диктант национального единства в День украинской письменности и языка.
Цензор.НЕТ собрал в соцсетях мемы о радиодиктанте национального единства.
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