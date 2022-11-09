Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022. ФОТОрепортаж

9 ноября 2022 года вся страна писала Диктант национального единства в День украинской письменности и языка.

Цензор.НЕТ собрал в соцсетях мемы о радиодиктанте национального единства.

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