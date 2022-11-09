РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12768 посетителей онлайн
Новости Фото
16 496 12

Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022. ФОТОрепортаж

9 ноября 2022 года вся страна писала Диктант национального единства в День украинской письменности и языка.

Цензор.НЕТ собрал в соцсетях мемы о радиодиктанте национального единства.

Читайте также: Скоро услышим слова победы и мира, - Зеленский поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 01

Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 02
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 03
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 04
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 05
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 06
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 07
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 08
Диктант, поразивший в самое сердце: лучшие мемы о радиодиктанте национального единства 2022 09

Автор: 

украинский язык (1190) язык (3780) диктант (23)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
Тепер я зрозумів,смертью Стрімоусова та здачею Херсона,кацапи,хотіли відволікти нас від радіодиктанту національної єдності
показать весь комментарий
09.11.2022 19:01
+19
показать весь комментарий
09.11.2022 18:49
+14
Поверніть Олександра Авраменка!!!!!! Ні письменники, ні актори на вміють ПРАВИЛЬНО диктувати. Все повинні робити професіонали.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.11.2022 18:49 Ответить
Мьі, руцкія мальчікі ф трусіках, сіводня сражалісь за сваьо права гаваріть па-руцкі, паетаму пісалі украінонацискій діктант руцкімі букафкамі. Уря!
показать весь комментарий
09.11.2022 19:06 Ответить
Хїяку єтаму пабєдїтєлю в анусЪ! 👏🤙🤝
показать весь комментарий
09.11.2022 23:25 Ответить
Ну - а я НЕ ПИСАВ! Я краще тут буду українську ПРОСВІТУ розповсюджувать! Користі більше!
показать весь комментарий
09.11.2022 19:22 Ответить
Моя мамуся плакала!
показать весь комментарий
09.11.2022 19:01 Ответить
показать весь комментарий
09.11.2022 19:08 Ответить
Тепер я зрозумів,смертью Стрімоусова та здачею Херсона,кацапи,хотіли відволікти нас від радіодиктанту національної єдності
показать весь комментарий
09.11.2022 19:01 Ответить
От же ж пі6ораси...
показать весь комментарий
09.11.2022 19:07 Ответить
Хватит! Ржу до слез.... Боюсь слез не хватит до смерти *****
показать весь комментарий
09.11.2022 19:11 Ответить
Поверніть Олександра Авраменка!!!!!! Ні письменники, ні актори на вміють ПРАВИЛЬНО диктувати. Все повинні робити професіонали.
показать весь комментарий
09.11.2022 19:17 Ответить
Так, я писав, і постійно правив пунктуацію, бо Ада три версії прочитки речення по іншому щоразу читала, з різними наголосами і емоційним так скааать забарвленням, і ти вагаєшся, чи "Дім" з великої, чи там ще й знак оклику, чи це з двокрапкою перерахування, чи крапка з комою. В таких диктантах помилки не в словах, (їх всі чують ніби), а саме в пунтуації - зловити що проставити в конкретній начитці 🥺
показать весь комментарий
09.11.2022 20:56 Ответить
 
 