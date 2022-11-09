Враг обстрелял село в Сумской области зажигательными снарядами, - ОВА. ФОТОрепортаж

Войска РФ обстреляли одно из сел Эсманской громады Сумской области из реактивной системы залпового огня, использовав зажигательные боеприпасы. Из-за обстрелов загорелось поле с кукурузой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Зажигательные боеприпасы использовали россияне при обстреле Эсманской громады. По одному из пограничных сел ударили 20 раз из реактивной системы залпового огня. В результате этого обстрела загорелось поле с кукурузой", - говорится в сообщении.

По информации главы ОВА, люди не пострадали. Подробности относительно повреждений уточняются.

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