Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

"Враг никак не уймется. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные сооружения и техника", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без жертв.







