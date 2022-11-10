Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие. ФОТОрепортаж
Сегодня, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.
"Враг никак не уймется. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные сооружения и техника", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, обошлось без жертв.
Гніди, блд, йбні.