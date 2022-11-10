РУС
Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 октября, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Старух.

Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие 01

"Враг никак не уймется. Около 7 утра 2 ракеты, вероятно С-300, взорвались на территории агропредприятия на Вильнянщине. Повреждены хозяйственные сооружения и техника", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Проукраинские листовки в оккупированном Симферополе. ФОТО

По предварительным данным, обошлось без жертв.


Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие 02
Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие 03
Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие 04

обстрел (29023) Запорожская область (3426) Старух Александр (145)
Перемовини казали вони?
10.11.2022 09:25 Ответить
А им нужен компромисс.
10.11.2022 09:34 Ответить
Ага, давайте терміново домовлятися!

Гніди, блд, йбні.
10.11.2022 09:35 Ответить
компроміс повинен бути десь посередині..., але не посередині цього підприємства, а десь посередині рашки...
10.11.2022 09:44 Ответить
 
 