В оккупированном Мариуполе река стала болотного цвета; это первые видимые последствия экологической проблемы, – Андрющенко. ФОТО

Во временно захваченном оккупантами Мариуполе река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком (как бы дико это ни звучало). Причина сейчас неизвестна из-за отсутствия доступа к данным. Наиболее вероятно это первые видимые последствия экологической проблемы города, а именно отравление почвы, неконтролируемое распространение промышленной пыли с заводов и неработающая канализация", - написал Андрющенко.

