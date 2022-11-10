РУС
В оккупированном Мариуполе река стала болотного цвета; это первые видимые последствия экологической проблемы, – Андрющенко. ФОТО

Во временно захваченном оккупантами Мариуполе река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком (как бы дико это ни звучало). Причина сейчас неизвестна из-за отсутствия доступа к данным. Наиболее вероятно это первые видимые последствия экологической проблемы города, а именно отравление почвы, неконтролируемое распространение промышленной пыли с заводов и неработающая канализация", - написал Андрющенко.

В оккупированном Мариуполе река стала болотного цвета; это первые видимые последствия экологической проблемы, – Андрющенко 01

В оккупированном Мариуполе река стала болотного цвета; это первые видимые последствия экологической проблемы, – Андрющенко 02

9 ноября, около 20:30 ВСУ в Красном Маяке не Херсонщине.«накрыли» артиллерийский огнем оккупантов, которые еще не успели сбежать на левый берегиз под завалов здания штаба было извлечено до 50 тел оккупантов з когмандирами.Цаплієнко пише.. https://t.me/Tsaplienko/ Telegram-канале

10.11.2022 09:30 Ответить
Або такі фото, або знову Андрющенко значно перебільшує. Восени і взимку завжди такого кольору була..
10.11.2022 09:32 Ответить
Болотно-синій колір - то каналья 100%. Очисні ж не працюють, а каналья - то така гидота - бетон роз'едає. А ще специфічний сморід, навіть не описати, чим воно тхне.
10.11.2022 09:34 Ответить
Каналья (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA итал. canaglia - свора собак, сброд, негодяйhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F#cite_note-fasmer-1 [1] , восходит к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. canis - собака, в переносном значении «бесстыдник, подхалим, злюка»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F#cite_note-lat-2 [2] ):

Ти кацапів маєш на увазі?
10.11.2022 10:41 Ответить
Та і їх також ) У ЖЕКові так кажуть - каналья. Так коротше.
10.11.2022 10:48 Ответить
Вода, как вода. Вон, даже утки плавают...
10.11.2022 11:33 Ответить
орки роблять середовище таким до якого звикли, а звикли вонижити в гавні
10.11.2022 23:04 Ответить
 
 