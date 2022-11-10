В оккупированном Мариуполе река стала болотного цвета; это первые видимые последствия экологической проблемы, – Андрющенко. ФОТО
Во временно захваченном оккупантами Мариуполе река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком.
Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Река Кальчик приобрела нетипичный болотный цвет с синим оттенком (как бы дико это ни звучало). Причина сейчас неизвестна из-за отсутствия доступа к данным. Наиболее вероятно это первые видимые последствия экологической проблемы города, а именно отравление почвы, неконтролируемое распространение промышленной пыли с заводов и неработающая канализация", - написал Андрющенко.
