ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры. ФОТОрепортаж

Прокурора Запорожской окружной прокуратуры сотрудники Государственного бюро расследований задержали во время получения взятки на сумму двух тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что прокурор требовал у двух фигурантов уголовного производства деньги за возврат изъятого в ходе расследования автомобиля и не привлечение одного из них к уголовной ответственности.

Прокурор подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры 01
ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры 02
ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры 03
ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры 04
ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры 05

Если повесить всех прокуроров, то ни один невиновный не пострадает!
Горбатого только могила исправит.
- Що спільного між Котигорошком та прокурором, що не бере хабарів?
- Обидва - казкові персонажі!
)))
К стенке суку, по законам военного времени.

Что бы другим не повадно было.
Все для Победы.

А не так, что кто то воюет на нуле, а кто то бахает в тылу, да ещё и взятки берет.
Горбатого только могила исправит.
Татаров "порешает",дерьмак "покрышует".
Готували снасті для карпа, а ловлять малька (
Все "нажертися" не можуть!
та вони просто інакше ніколи не харчувались і не жили.
Ви хоча б уявляєте, як вижити на зарплату прокурора?!
дубленочка за 5к долл. на фигуранте или сбушнике?
Сашко Білий с прокурорской нечистью отлично обращался. Был бы жив - у стенки многие твари бы закончили своё никчемное существование
Прокурори судді --- рило в пушку .
ми бачимо сотні, тисячі затриманих на хабарах, і що?????
а скільки реальних вироків з терміном ув,язнення ми бачили??
а з гулькин куй....
От тільки не треба витрачатися на суди у такий час-одразу ліквідація
оголосіть прізвища.
Пока у чинушек будет право отбирать имущество в обход судебных решений,взятки за возврат будут брать всегда.
Раньше думал нужно зп повысить и платить кам мин 5000-10000 долл, но этих гандонов только могила исправит , прокуроры, судьи, СБУ , менты полностью деградированы , только увольнение ВСЕХ и прозрачный конкурс
Херсонщину звільняють - а цих затримують....гарна, плять різниця
Ай да молодцы,поймали маленькую рыбку,а шуму.А что с украденной гуманитаркой,там сумма другая?
Гуманітарку на сотні млн вони уже давно між собою роздеребанили. Віновних нєт.
Якщо в СІЗО не окремо будуть тримати, то своє покарання він отримає ще до вироку. Якщо він буде. Готуй дядьку, залізні труси
Де український фелікс дзержинський?
