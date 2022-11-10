ГБР задержало на взятке прокурора Запорожской окружной прокуратуры. ФОТОрепортаж

Прокурора Запорожской окружной прокуратуры сотрудники Государственного бюро расследований задержали во время получения взятки на сумму двух тысяч долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что прокурор требовал у двух фигурантов уголовного производства деньги за возврат изъятого в ходе расследования автомобиля и не привлечение одного из них к уголовной ответственности.

Прокурор подозревается в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также читайте: Дело о взяточничестве киевского депутата от "Слуги народа" Трубицына направили в суд, - СМИ









