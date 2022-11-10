РУС
Последствия обстрелов рашистами 12 населенных пунктов Донетчины: повреждены 27 объектов, есть убитые и раненые. ФОТОрепортаж

Оккупационная армия РФ нанесла 19 ударов по Донбасу. Есть убитые и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Нацполиции.

Последствия обстрелов рашистами 12 населенных пунктов Донетчины: повреждены 27 объектов, есть убитые и раненые 01

"Враг совершил по четыре огневых атаки на Авдеевку и Бахмут. Поражены также Торецк, Лиман, Марьинка, пгт Большая Новоселка, Северное, села Ласточкино, Новоселовка Первая, Карловка, Дружба, Павловка.

Уничтожены и повреждены 27 гражданских объектов - 21 жилой дом, газовая труба, магазин, хозяйственная постройка, автомобили", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бахмуте россияне убили и ранили гражданских жителей. От попадания вражеских снарядов повреждены четыре частных дома.

"Из "Смерчей" оккупанты обстреляли село Новоселовка Первая, есть раненые, повреждены дома. Из "Градов" враг ударил по Торецку, есть травмированные среди гражданского населения, повреждены объекты инфраструктуры, 5 многоквартирных и 2 частных дома. "Ураганами" враг нанес удар по Лиману, ранил местных жителей. В селе Павловка Угледарской громады под артиллерийскими обстрелами погиб человек. Есть раненые в селе Северное Торецкой громады", - добавляют в полиции Донбасса.

Читайте также: Россияне убили 3 гражданских в Донецкой области, обнаружены тела еще 5 убитых во время оккупации. ИНФОГРАФИКА


обстрел (29023) Нацполиция (16700) Донецкая область (10506)
Вони вже звикли! етадє снаряди асвабадітілєй☝
10.11.2022 11:29 Ответить
Кацапи виродки і неземна нечисть , щоб ви всі здохли ‼️
10.11.2022 13:34 Ответить
 
 