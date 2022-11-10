РУС
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера "Russia Today", который распространял в ЕС фейки о войне. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила четырех вражеских интернет-агитаторов в Черниговской и Днепропетровской областях. Среди задержанных – иностранный блогер, работавший на запрещенный российский телеканал "Russia Today" и навязывавший кремлевскую пропаганду жителям Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Для этого использовал собственные Ютуб- и Телеграм-каналы, общая аудитория которых составила более полумиллиона подписчиков. В своих сообщениях и видеосюжетах он поддерживал вооруженную агрессию России и оправдывал военные преступления оккупантов против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также злоумышленник распространял дезинформацию с фронта и призвал страны ЕС ограничить помощь нашему государству.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин одной из европейских стран, готовивший пропагандистские материалы для российского "RT". Затем он прибыл в Украину и поселился на Черниговщине. После начала полномасштабного вторжения начал выполнять "редакционные задачи" кремлевского рупора по сбору материалов для подготовки и выпуска заказных сюжетов о войне в Украине", - говорится в сообщении.

К преступной деятельности мужчина привлек свою сожительницу, помогавшую ему "монтировать" фейкньюз для зарубежных интернет-пользователей.

В настоящее время им поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

"Еще двое вражеских пропагандистов разоблачены на Днепропетровщине. Одна из них – жительница Покрова, другой пророссийский агитатор – житель Новомосковска. В настоящее время вражеской приспешнице сообщено о подозрении по ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), а ее "колеге" – по ст. 10 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины", - подытожили в СБУ.

СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 01
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 02
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 03
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 04
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 05
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 06
СБУ задержала приехавшего в Украину блогера Russia Today, который распространял в ЕС фейки о войне 07

задержание (6699) пропаганда (3723) RT (24)
+12
Ну то може таких пропагандонів тойво-"прошем пана до гілляки"!
10.11.2022 12:29 Ответить
+11
як він отримав візу, розкажіть, всім буде цікаво...
10.11.2022 12:16 Ответить
+6
Є дуже цікава тема для наступного блогу: "з-під шконки" . Підписникам сподобається.
10.11.2022 12:46 Ответить
він громадянин країни ЄС...бевіз...
показать весь комментарий
10.11.2022 12:17 Ответить
в петлю *********** и пускай тудейкает свинособакм на том свете..............................
показать весь комментарий
10.11.2022 12:57 Ответить
Відпустить його у московію. Тільки по минному полю.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:08 Ответить
на кол эту мразь!
показать весь комментарий
10.11.2022 13:10 Ответить
От на всіх фотках ця мразота така вальяжна, розслаблена, у гумових капцях, напівлежить чи зручно сидить.... СБУ, ви що не можете поставити цих покидьків навшпиньки і руки за голову?!
показать весь комментарий
10.11.2022 13:55 Ответить
Так! Напоїти чаєм і нагодувати пиріжками. Ми ж не кацапи…
показать весь комментарий
10.11.2022 16:24 Ответить
 
 