Память воина и активиста Сергея Федоровского, защищавшего Киевщину и Харьковщину, почтили в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На пешеходном мосту возле Аллеи Героев Небесной Сотни почтили память активиста и украинского защитника Сергея Федоровского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Друзья воина вывесили баннер "Сергей, Киев и вся Украина навсегда в долгу перед тобой".

"Сергей Федоровский с 2014 года добровольцем принимал участие в российско-украинской войне, за что был награжден нагрудным знаком "ЖЕЛЕЗНЫЙ КРЕСТ" и медалью "ЗА ЖЕРТОВНОСТЬ И ЛЮБОВЬ К УКРАИНЕ". Сначала он прошел обучение в Национальной гвардии Украины, поехал на Донбасс в составе 5-го батальона ДУК ПС. Позже перевелся в МДБ "Госпитальеры", а впоследствии - в 8-й батальон УДА "Аратта". С начала полномасштабного вторжения Сергей присоединился к 206 бригаде ТРО и защищал Киевщину, а затем перевелся в 112 бригаду и поехал освобождать Харьковщину. 13 апреля 2022 года пропал без вести. 26 октября 2022 найден военный билет в братской могиле, впоследствии опознали тело", - рассказали организаторы.

В гражданской жизни Сергей приобщался к деятельности ОД "Відсіч", сообщества "Мова об'єднує", Движения сопротивления капитуляции, чтобы защищать украинский язык и культуру от внешних и внутренних врагов. Вместе с ОО "Доступно.UA" проверял приспособленность инфраструктуры к передвижению разных категорий населения. Участвовал в проектах Veteran Hub.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ в Херсонской области затрофеили еще один российский бронеавтомобиль "Тайфун-К". ВИДЕО

























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.