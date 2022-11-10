На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на передовой необходима помощь в приобретении тепловизоров, дронов, прицелов, раций и колес для авто.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ

Есть очень срочные потребности на Херсонское направление и район Бахмута. Там ужасные бои. Крайне нужны.

Четыре прицела -104 тыс грн, уже есть 63 тыс. Два тепловизора - 119 тыс. И очень нужны дроны Мавик 3 комбо - 115 тыс. Еще нужны колеса на грузовые автомобили и рации. Очень прошу помочь 5-20-100 грн, каждая копейка, это огромная помощь. К сожалению, у нас много потерь и раненых. ВСУ дает отпор врагу!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банка Монобанк

Также волонтер рассказала, что за понедельник и вторник оплатила:

- монокуляр ночного видения –135 тыс грн;

- квадрокоптер Мавик 3 комбо –115 тыс грн;

- четыре прицела –104 тыс.;

- тепловизор – 33 тыс.;

- шлем - 15 700, лекарства-16 тыс. и тактические наушники-12 тыс.;

Также с пятницы она оплатила два монокуляра – 270 тыс.

