19 928 31

На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинским защитникам на передовой необходима помощь в приобретении тепловизоров, дронов, прицелов, раций и колес для авто.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ

Есть очень срочные потребности на Херсонское направление и район Бахмута. Там ужасные бои. Крайне нужны.

Четыре прицела -104 тыс грн, уже есть 63 тыс. Два тепловизора - 119 тыс. И очень нужны дроны Мавик 3 комбо - 115 тыс. Еще нужны колеса на грузовые автомобили и рации. Очень прошу помочь 5-20-100 грн, каждая копейка, это огромная помощь. К сожалению, у нас много потерь и раненых. ВСУ дает отпор врагу!" - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи:

PayPal: [email protected]

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

UA753220010000026204306753142

Банка Монобанк

Также волонтер рассказала, что за понедельник и вторник оплатила:

- монокуляр ночного видения –135 тыс грн;
- квадрокоптер Мавик 3 комбо –115 тыс грн;
- четыре прицела –104 тыс.;
- тепловизор – 33 тыс.;
- шлем - 15 700, лекарства-16 тыс. и тактические наушники-12 тыс.;

Также с пятницы она оплатила два монокуляра – 270 тыс.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия массированного обстрела россиянами Часового Яра в Донецкой области. ВИДЕО

На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 01
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 02
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 03
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 04
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 05
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 06
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 07
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 08
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 09
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 10
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 11
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 12
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 13
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 14
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 15
На Херсонском направлении и в районе Бахмута продолжаются тяжелые бои, защитникам нужны тепловизоры, дроны и прицелы, - волонтер Юсупова 16

помощь (8061) волонтеры (2652) Юсупова Наталья (192)
Топ комментарии
+27
10.11.2022 14:03 Ответить
+21
Допоможемо. А шо ж держава зелених?
10.11.2022 14:06 Ответить
+21
Чому?!!! Чому держава не забезпечує?!!! Де про це на єдиному лохомарафоні?!!! Якщо Резніков не справляється з своїми обов'язками то має пити у відставку!!!
10.11.2022 14:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
10.11.2022 14:03 Ответить
А хробакам похер, в що він там вірив )))
10.11.2022 14:40 Ответить
Ех, так би по зернятку....докази, мотиви, лозунги - все б до справи
10.11.2022 14:43 Ответить
Ну так перед тем как его грохнули его изнасиловал дагестанец Ваха.
10.11.2022 14:46 Ответить
Что-то пациенту крайне зуйово.
10.11.2022 20:25 Ответить
Допоможемо. А шо ж держава зелених?
10.11.2022 14:06 Ответить
Другу "Мрію будує"
10.11.2022 14:20 Ответить
Чому?!!! Чому держава не забезпечує?!!! Де про це на єдиному лохомарафоні?!!! Якщо Резніков не справляється з своїми обов'язками то має пити у відставку!!!
10.11.2022 14:14 Ответить
+
Без цих приладів нашим бійцям було б складно досягти тих успіхів,які ми завжди чекаємо і яких наші сини досягають.
10.11.2022 14:19 Ответить
Вот так волонтёрами совершаются прозрачные покупки: фото, чеки, и т.д.

А то некоторые собирают по стопитсот миллионов, а потом бекают и мекают про ой два радиатора, ой три, ой три по два и бла, бла, бла
10.11.2022 14:38 Ответить
Сірожа що "притуляєтся" щось занервував після вашого допису
10.11.2022 14:46 Ответить
Homer

@ItechHomer

·

https://twitter.com/ItechHomer/status/1590429008415444993 22 ч

Вийшло велике в'ю прітулло. Явно знімалося до скандалу зі спартанами. Це момент, де його спитали, чому він не директор фонду свого імені. Сірожа відповів, що ні одного підпису ні на одному документі він не ставив. Тобто непідсудний. І так по всім питанням.

10.11.2022 20:28 Ответить
Хто-небудь розуміє, для чого в Україні міністерство оборони?
10.11.2022 14:45 Ответить
Також де поділося все це обладнання, передане ЗСУ західними партнерами?
10.11.2022 17:16 Ответить
Як на мене то там адвокатська контора резников-маляр и Ко.
10.11.2022 19:52 Ответить
10.11.2022 20:31 Ответить
10.11.2022 19:49 Ответить
Мабуть, Стефанчук-Зеленський разом з Шмигалем та Резніковим уже ЗА ВЛАСНІ КОШТИ все направили для Захисників України з грошей за асфальт!!!!
Дивно, що рахамія з трухою та безумною мовчать, мабуть гроші з канавертів у ВРУ витягують для фронту України!!
10.11.2022 20:10 Ответить
10.11.2022 20:30 Ответить
+
10.11.2022 21:02 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
11.11.2022 00:02 Ответить
+
11.11.2022 15:26 Ответить
 
 