В Харьковской области эксгумировали тела 4 жертв российской агрессии, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Прокуроры Купянской окружной прокуратуры Харьковской области ежедневно проводят осмотр мест обстрелов и собирают доказательную базу для привлечения российских военных к ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

8 ноября в с. Петропавловка правоохранители обнаружили захоронение. Во время эксгумации в могиле найдены трупы супругов. Их похоронили соседи. Мужчина и женщина погибли в собственном доме 21 сентября во время ракетных обстрелов оккупантов.

9 ноября в пгт Купянск-Узловой следственно-прокурорская группа на территории одного из домовладений эксгумировала труп мужчины, погибшего от обстрела российской армии 25 сентября.

В с. Кучеривка на местном кладбище обнаружен труп местного жителя без головы и с повреждениями конечностей. Он погиб 31 октября от очередного обстрела российских солдат.

На территории района прокуроры проводят осмотры разрушений, нанесенных обстрелами военных страны-агрессора. Так, в с. Сеньково в результате авиаударов со стороны ВС РФ 9 ноября полностью разрушен Дом культуры, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, жилые дома и учебное заведение. Правоохранители изъяли обломки от авиабомб ФАБ-500.

