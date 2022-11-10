Военные РФ расстреливают гражданских жителей Херсонщины, воруют автомобили и мародерят, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Херсонской области оккупанты ведут обстрелы вдоль всей линии фронта – полиция фиксирует убийства гражданских и разрушения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные полиции Херсонской области.

В полицию поступило заявление от жительницы Николаевской области, что у Дарьевского моста в Херсонском районе российские военнослужащие расстреляли ее 56-летнего отца и завладели его автомобилем "Chery Tiggo".

От жителей с. Каиры Каховского района в полицию поступило сообщение, что на остановке общественного транспорта российские военные расстреляли местного жителя.

В период оккупации пгт Великая Александровка российские военные разграбили здание автошколы и уничтожили имущество, которое им не удалось вывезти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Алёшки по наводке местного предателя военные РФ начали заселяться в пустые частные дома, владельцы которых временно выехали из жилья. Из временно оккупированного Херсона от жителей Таврического микрорайона поступают сообщения о фактах мародерства российскими военными, которые выбивают двери в квартиры и вывозят все имущество (бытовую и компьютерную технику, плазменные телевизоры, холодильники, стиральные машинки и одежду).

"Русская армия ударила по прифронтовым и деоккупированным населенным пунктам Бериславского района "Градами", ракетами и тяжелой артиллерией. Повреждены частные и многоэтажные жилые дома, гаражи, магазины, аптеки, солнечные электростанции, осколками поцарапаны автомобили, на дорогах воронки от снарядов. Есть раненые, под завалами домов погибли люди. За минувшие сутки полиция открыла 62 уголовных производства по фактам военных преступлений российской армии в Херсонской области", - добавляют в полиции.







