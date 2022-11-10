Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления. ФОТО
Российские оккупанты ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре. Военные преступники вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века под предлогом "предотвращения попытки" их вывоза.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, найденных в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.
+9 Frol Fedoroff
+7 Вася Шевченко #371210
+6 Алекс Скела
чому хтось зміг український прапор закопати, а комусь забракло духу сховати 7 старовинних ікон
По церквах нині знаходяться ікони (найстаріші) 19 сторіччя. Більш старих практично немає, усі у приватних колекціях та за кордоном. Ікони на фото не є рідкісними (за школою, письмом). Масове виробництво. До того ж висока ступінь втрат. Серед колекціонерів максимальна оцінка була б у сто долярів.
Додам про себе: за фахом я художник, довгий час викладав іконопис, працював як реставратор.
Про ікону Покрова додам, що вона, скоріш за все Волинського походження, якась провінційна майстерня, десь половина 19 сторіччя.
Про себе додам (це чиста правда), що іще я поет, у минулому бард, у минулому ж - журналіст. Був членом редакційної ради одного "товстого глянцю", писав на мистецькознавчі та навкололітературні теми.
Це одна з моїх ікон:
а взагалі, мені цікаво..стільки можна інформації надибати, читаючи форум...я про історію)
Вже років з шість, як я "пішов з кінцями" з офіційної Церкви. Не стало сили дивитися на жирних владик (єпископат) с попами. "Інаф!", як кажуть англійці.
Ось цитата, яка повністю передає моє сьогоднішнє ставлення до Церкви:
"Что же такое теперь с нами происходит? Знаешь, друже-отче, мне иногда думается, что эти лоснящиеся проповедуют одно Евангелие, а исповедуют другое, новое да потаенное. В котором вымараны слова Христовы о богаче, вельбуде да ушах игольных. Их новый мессия отныне об иных ушах говорит. Коих, как и Царствия Небесного, не видать нищете смрадной. Их новый господь не похваляет скромную лепту вдовицы паче кичливой жертвы фарисея - он его, родимого, нынче под толсты локотки угодливо ловит, обхаживает да облизывает. И в Иерусалим не на осляти убогом въезжает, а на золоченой колеснице фараоновой..."
Звичайний "мірянин", що покинув ходити до храму.
Хоча добрих знайомих і друзів маю досі і серед римокатоликів, і грекокатоликів (і тим, і другим, до речі, теж писав ікони), і протестантів.
А запити сьогодення їй байдужі. Швидше-бо треба свої калитки натоптувати, на все інше їй - просто висратися.
На обох фото - та сама ікона, одна. Це образ Покрова Пресвятої Богородиці.
московітам вірити, себе занапастити!!!
Смерть рашистам за смерть Українців!
Зараз це їхня головна святиня.
То чому тут дивуватись. Вони нас тисячу років грабують.