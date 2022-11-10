РУС
3 589 52

Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления. ФОТО

Российские оккупанты ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре. Военные преступники вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века под предлогом "предотвращения попытки" их вывоза.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, найденных в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

Читайте: Оккупанты похитили и перевезли картины из Херсонского в Симферопольский музей

Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления 01
Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления 02

культура (848) музей (726) церковь (1327) Энергодар (159)
Топ комментарии
+9
Проще перечислить то, что рашисты не украли
10.11.2022 16:03
+7
чому такі цінні речі не були сховані??
чому хтось зміг український прапор закопати, а комусь забракло духу сховати 7 старовинних ікон
10.11.2022 16:04
+6
Вітаю!
По церквах нині знаходяться ікони (найстаріші) 19 сторіччя. Більш старих практично немає, усі у приватних колекціях та за кордоном. Ікони на фото не є рідкісними (за школою, письмом). Масове виробництво. До того ж висока ступінь втрат. Серед колекціонерів максимальна оцінка була б у сто долярів.
Додам про себе: за фахом я художник, довгий час викладав іконопис, працював як реставратор.
10.11.2022 16:21
Проще перечислить то, что рашисты не украли
10.11.2022 16:03
чому такі цінні речі не були сховані??
чому хтось зміг український прапор закопати, а комусь забракло духу сховати 7 старовинних ікон
10.11.2022 16:04
ікони на вигляд дійсно цінні, групові образи і т.д., хто ж не сховав?
10.11.2022 16:07
Вітаю!
По церквах нині знаходяться ікони (найстаріші) 19 сторіччя. Більш старих практично немає, усі у приватних колекціях та за кордоном. Ікони на фото не є рідкісними (за школою, письмом). Масове виробництво. До того ж висока ступінь втрат. Серед колекціонерів максимальна оцінка була б у сто долярів.
Додам про себе: за фахом я художник, довгий час викладав іконопис, працював як реставратор.
10.11.2022 16:21
Доброго здоров"я...нічого собі...так мені відомо про Вашу літературну майстерність, а щоб таке...Браво...вражений. За темою - трохи доводилось відвідувати віоліті та й взагалі різних бариг таким, так би мовити, товаром - звідти і чув про ознаки, майстрів, часи...Так що, хіба групові написи не оцінюються вище за просто образ?
10.11.2022 16:36
і я вражена..цікаво б було про Алекса ще щось дізнатись
10.11.2022 16:45
А осьдо нижче й прочитаєте!
))
10.11.2022 16:50
Обіцяю, дізнаюсь... Я вже знаю, як підійти стройовим кроком .. Ну, а потім звичайно, по секрету тобі розповім із задоволенням...Зареєстрований я нещодавно, а читав Цензор з 14 року. Добре, що тут зустрічаються здебільшого нормальні співрозмовники, ну і з гумором, бо як ще такі періоди переживати...
10.11.2022 16:51
Чиста правда, шановний пане!
)
10.11.2022 16:58
Старі багатофігурні ікони (святкові) того ж самого майстра та того ж ступеню збереження самі по собі сьогодні не будуть дорожчими за персональні зображення. На ціну тут впливатимуть інші чинники.
Про ікону Покрова додам, що вона, скоріш за все Волинського походження, якась провінційна майстерня, десь половина 19 сторіччя.
Про себе додам (це чиста правда), що іще я поет, у минулому бард, у минулому ж - журналіст. Був членом редакційної ради одного "товстого глянцю", писав на мистецькознавчі та навкололітературні теми.
10.11.2022 16:48
то Ви офігенно цікава людина..крім мистецтвознавства..поет..журналіст..капець..бард..
10.11.2022 16:54
Я ж не спеціяльно, даруйте вже...
))))))
10.11.2022 16:55
то і я не спеціяльно..але вельми цікаво..
10.11.2022 16:59
Куди, я перший!
10.11.2022 16:57
Добре вже, скрізь встигла, дамам поступлюся
10.11.2022 16:59
та то тю..давайте вже будемо випросювати ссиль може на історичний канал майстро..мені цікаво!
10.11.2022 17:01
Нема такого каналу. Журнали існують лише у папері.
Хіба що от...
Це одна з моїх ікон:

10.11.2022 17:08
А це одна з капличок за моїм проектом.

10.11.2022 17:11
дуже все гарно..
10.11.2022 17:15
10.11.2022 17:18
, ну це для мене забагато.... , "не потягну"...А питання ж дозволите по ходу стріму?
10.11.2022 16:56
Прошу!
10.11.2022 17:02
Ні, я взагалі...Відверто кажучи в свої п"тдесят трохи розгубився...хай, зберуся, доки марія атакуватиме
10.11.2022 17:06
10.11.2022 17:09
то ми всі, походу, однолітки
10.11.2022 17:17
Я Вас про це не запитував
10.11.2022 17:18
10.11.2022 17:27
Мені 65-й минає...
10.11.2022 17:19
ну то я до 50 доповзаю..якщо вік всіх скласти..потім на всіх розділити - то ми однолітки)

а взагалі, мені цікаво..стільки можна інформації надибати, читаючи форум...я про історію)
10.11.2022 17:26
...От молодець, тобто якщо ти поснідала, а я повечеряв - виходить Алекс в середньому пообідав
10.11.2022 17:28
10.11.2022 17:37
я тільки кофе на сніданок)) Алексу кофе на вечерю?? навіть філіжаночка забагато
10.11.2022 17:38
Люблю спілкуватися на форумах - так ліньки посувати уперед свій геніальний романій, а тут така поважна причина!
)))
10.11.2022 17:40
Одного разу мені обридло відчувати себе дерев"яним у темі організації та структурі служби православної церкви. Років з десять тому "притиснув" одного отця і замотав його питаннями про сани, приходи, підпорядкування і встановив для себе, що все те дещо нагадує військову організацію ? Чи можна так вважати з урахуванням призначення монастирів?
10.11.2022 17:27
Наприклад ієрей, але ж є протоієрей з більшим приходом, або територіально, або за кількістю вірян? так?
10.11.2022 17:29
Зазвичай так. Але протоієрей (старший ієрей), що чіпляється за місто і не хоче їхати на село, запросто може мати прихід менший, ніж у сільського батюшки.
10.11.2022 17:42
люто плюсую..я не притискала..трошки у Паланку гуляв хлопчина..і я на богословськи його розвела..одне не здав - чому ченців у Паланку гуляє стільки
10.11.2022 17:30
Думаю, що давно поділяю Ваші думки.
Вже років з шість, як я "пішов з кінцями" з офіційної Церкви. Не стало сили дивитися на жирних владик (єпископат) с попами. "Інаф!", як кажуть англійці.
Ось цитата, яка повністю передає моє сьогоднішнє ставлення до Церкви:

"Что же такое теперь с нами происходит? Знаешь, друже-отче, мне иногда думается, что эти лоснящиеся проповедуют одно Евангелие, а исповедуют другое, новое да потаенное. В котором вымараны слова Христовы о богаче, вельбуде да ушах игольных. Их новый мессия отныне об иных ушах говорит. Коих, как и Царствия Небесного, не видать нищете смрадной. Их новый господь не похваляет скромную лепту вдовицы паче кичливой жертвы фарисея - он его, родимого, нынче под толсты локотки угодливо ловит, обхаживает да облизывает. И в Иерусалим не на осляти убогом въезжает, а на золоченой колеснице фараоновой..."
10.11.2022 17:34
та ну..Ви реально? Ви святоче?
10.11.2022 17:40
Боже збави! То просто цитата, співзвучна мені.
Звичайний "мірянин", що покинув ходити до храму.
Хоча добрих знайомих і друзів маю досі і серед римокатоликів, і грекокатоликів (і тим, і другим, до речі, теж писав ікони), і протестантів.
10.11.2022 17:46
Так от, продовжуючи наведений приклад, того самого отця я запитав простою мовою рядового українця - чому ж, кажу ви (церква) не вчите елементарним знанням та поняттям молодь інші категорії, чому ви ухиляєтесь від того? Адже зараз до церкви йдуть, бо так годиться (ну щоб сусідка не сказала чогось такого або усі ж ходять, то і я піду). Поряд з цим хибна думка у більшості - піду, то буде мені благодать...Нє, ну що це таке? По-перше релігія - насамперед неймовірно великий набір традицій, звичаїв простих, людських..А ні, ******* люди в силу своєї темноти думають, що то є щось майже оккультне, майже забобонне, тому відносяться не з повагою, а з острахом, боячись не гріхів своїх, тобто вад, а того, що про це набере розголосу..."нічого схожу в церкву і буду прощений". от що це таке? А це деградація...Тобто елементарний набір традицій ми невзмозі виконати?
10.11.2022 17:57
Не виконує сьогоднішня Церква того, що покладено на неї Христом. Та й пішов з неї Христос...
А запити сьогодення їй байдужі. Швидше-бо треба свої калитки натоптувати, на все інше їй - просто висратися.
10.11.2022 18:02
Потім ще. при нагоді, зайшов поставити "за упокой", бачу - не протовплюся, аааа...он що - вичитка...бекають -мукають -качаються. Ну, думаю, ні дочекався...Іду, звертаюсь : "Отець Григорій, скажіть мені - навіщо оці вистави, що вони дають реально? (знаю, що подібні молитви дозволено читати на сьогоднішній день одиницям у світі, з дозволу синоду і не кожному, а тільки обраним) " Відповідь була достойна - Сину, якщо навіть від вистави хтось побачить і задумається (про наркоту, горілку, тощо), то я вже не дарма це зробив. ну що - нічого й сказати, може і так.
10.11.2022 18:10
Бог є. Біси існують. Як і нікому не потрібна нині Церква, яка все більше і більше скидається на сніговбиральну машину.

10.11.2022 18:16
Про це і мова, виходить ні церква не потрібна прихожанам, бо вони темні - і церкві не потрібні віряни, бо й так усе гут.
10.11.2022 18:27
До якоїсь міри потрібні: в ідеалі б переказували свої грошики на церковний рахунок - та й усе на тому! А самі по собі - страх як заважають Бога славити!
10.11.2022 18:30
Уточнення:
На обох фото - та сама ікона, одна. Це образ Покрова Пресвятої Богородиці.
10.11.2022 16:32
Московіти ***** ВЕСЬ ЧАС КРАДУТЬ ІСТОРІЮ УКРАЇНИ, а потім свою сову натягують на наш глобус!!!
московітам вірити, себе занапастити!!!
Смерть рашистам за смерть Українців!
10.11.2022 16:15
Так в них найстаріша ікона на московії вкрадена і вивезена їхнім виродком Андрієм"Боголюбським" після розграбування Києва ще у 1169 році. Вкрали її у Вишгороді. Чудотворна ікона Пресвятої Богородиці.
Зараз це їхня головна святиня.
То чому тут дивуватись. Вони нас тисячу років грабують.
10.11.2022 16:21
Коли б цю ікону та повернути назад до Вишгорода РФія розвалиться протягом місяця. Цю ікону Сталін поставив на параді у листопаді 1941 р. Він добре знав як і чим підняти дух вояків ЧА
10.11.2022 16:52
Ну і знищити мавзолей леніна
11.11.2022 11:05
Сверхбомжатня.У них нет настоящей веры,как у нас,им и 100 икон не помогут.Злыднями были и будут
10.11.2022 16:36
 
 