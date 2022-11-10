Россияне украли старинные иконы из украинской церкви в Энергодаре, - Центр национального сопротивления. ФОТО

Российские оккупанты ограбили церковь ПЦУ в оккупированном Энергодаре. Военные преступники вывезли семь православных икон конца XVIII - начала XIX века под предлогом "предотвращения попытки" их вывоза.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, найденных в Энергодаре в православной церкви Украины. Церковные ценности, принадлежащие религиозной общине, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII – начале XIX века", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вывоз икон "в музей", по факту означает дальнейший их вывоз в РФ.

