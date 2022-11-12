Оккупанты накрыли огнем Никопольщину, выпущено более 50 снарядов, есть разрушение, - ОВА. ФОТО

Прошлой ночью оккупанты снова били по Никопольщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три громады - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов", - говорится в сообщении.

По словам Резниченко, предварительно люди не пострадали.

Есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.

В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.

