Оккупанты накрыли огнем Никопольщину, выпущено более 50 снарядов, есть разрушение, - ОВА. ФОТО
Прошлой ночью оккупанты снова били по Никопольщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне ночью снова издевались над Никопольщиной. Держали под прицелом три громады - Марганецкую, Красногригорьевскую и Никопольскую. Били "Градами" и тяжелой артиллерией. Направили на ночные города и села более 50 снарядов", - говорится в сообщении.
По словам Резниченко, предварительно люди не пострадали.
Есть разрушения жилых домов. Детали обстрелов уточняются.
В остальных районах ночь прошла без тревог и чрезвычайных ситуаций и в эту минуту спокойно.
Сергій Петренко #529600
Ivan Livliv
Вася Шевченко #371210
