Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, "гуманизм" русского народа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".
Где-то в бункере
Это план такой был...
На переправе
Организованное отступление
Ни один не доплывет...
Слава ВСУ!
Пора ко дну!
Депутинизация
Борьба с сатаной
"Гуманизм" российского народа
Показалось?
Встреча в аду
...из Херсона к Кобзону
Новости из Омерики
