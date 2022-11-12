РУС
26 192 23

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, "гуманизм" русского народа. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ".

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Где-то в бункере

Читайте также: Путин посмертно наградил орденом предателя Стремоусова

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Это план такой был...

Читайте на "Цензор.НЕТ": О бегстве россиян из Херсона

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

На переправе

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Организованное отступление

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Ни один не доплывет...

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Слава ВСУ!

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Пора ко дну!

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Депутинизация

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Борьба с сатаной

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

"Гуманизм" российского народа

Читайте также: Папа Римский Франциск заявил о большом почете к российскому гуманизму и вспомнил Достоевского

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Показалось?

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Встреча в аду

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 13

...из Херсона к Кобзону

Бегство россиян из Херсона, встреча в аду, гуманизм русского народа. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 14

Новости из Омерики

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Медведев Дмитрий (4132) россия (96963) фотожаба (14687) Кирилл Стремоусов (16)
Топ комментарии
+35
12.11.2022 07:59 Ответить
+34
12.11.2022 07:58 Ответить
+31
12.11.2022 10:06 Ответить
12.11.2022 07:58 Ответить
12.11.2022 09:53 Ответить
Якби з 14 мільярдів доларів ,які були потрачені на дороги, виділили б 1 мільярд на дрони-камікадзе,то ми мали б 10 тисяч дронів.А так,ні доріг,ні дронів,ні розуму.
12.11.2022 09:54 Ответить
12.11.2022 10:06 Ответить
12.11.2022 10:08 Ответить
12.11.2022 10:18 Ответить
12.11.2022 07:59 Ответить
12.11.2022 08:03 Ответить
Франциск-Пригожин супер вийшло.
12.11.2022 08:12 Ответить
відправити італійцям фото
12.11.2022 08:18 Ответить
Як Кирило патріарх- бандюк япончик. Може вони брати?
12.11.2022 08:23 Ответить
12.11.2022 08:30 Ответить
Кацапи біснуються.
12.11.2022 10:25 Ответить
https://ibb.co/7Y0C6WX
https://imgbb.com/ free pics x
12.11.2022 09:03 Ответить
12.11.2022 09:03 Ответить
Со Стиксом супер! И большой лайк за "не каждый орк доплывает до середины Днепра".)
12.11.2022 09:29 Ответить
Zашли Отсосали Vышли
12.11.2022 09:30 Ответить
12.11.2022 09:48 Ответить
12.11.2022 09:50 Ответить
12.11.2022 10:19 Ответить
12.11.2022 10:20 Ответить
 
 