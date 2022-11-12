За прошедшие сутки оккупанты убили двух гражданских в Донецкой области, обнаружены тела 5 погибших во время оккупации, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
11 ноября стало известно о 2 гражданских, убитых россиянами в Донецкой области.
Смерть гражданских зафиксирована в Бахмуте и Авдеевке. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 5 убитых россиянами во время оккупации: 4 в Ямполе и 1 в Яровой.
"Еще 4 человека в области получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!", - отметил Кириленко.
