Памятник Суворову в Измаиле временно перенесут на территорию водопроводно-канализационного хозяйства

Депутаты Измаильского горсовета решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному стало известно из решения горсовета.

Памятник будет стоять на территории предприятия, пока депутаты не решат, где он будет постоянно храниться.

Ранее депутаты Измаильского горсовета проголосовали за перенос памятника российскому генералу Александру Суворову в музей.

Також смотрите: Российские корабли, находящиеся в Измаиле, принудительно изъяты в пользу Украины. ВИДЕО

+20
ого як заспівали
12.11.2022 11:16 Ответить
+16
В колекторі встановіть.
12.11.2022 11:14 Ответить
+8
так-бо саме там йому і місце...
12.11.2022 11:16 Ответить
Александр Васильевич как великий руZZкий полководец "сманеврировал жестом доброй воли передислокацией" на задворки канализационного коллектора
12.11.2022 12:43 Ответить
еще с памятниками носитесь, больше нечем заняться.
12.11.2022 11:16 Ответить
Все эгрегоры рашки должны быть уничтожены
12.11.2022 11:46 Ответить
лапотнікі-всьо ідьот па плану,по українському плану...
12.11.2022 11:18 Ответить
Правильна карта, а всіх кацапів за урал - хай їх китайці до порядку привчають
12.11.2022 11:18 Ответить
Щоб вони потім каламутили нам воду в парламенті через прорашистські партії?
Нам би з Луганською-Донецькою розібратися
та з Кримом...де кишить кацапами,як вошами...
12.11.2022 11:47 Ответить
В Україні заборонені проросійські партії. Також згадайте Харків, Зароріжжя, Херсон і т.д. у 2014 році і порівняйте, наскільки сильно там виросла підтримка України на цей час.
Велике значення має політика України. Литва, Латвія і Естонія нам у приклад. І паспорти негромадян теж. Це звичайна політика, люди будуть тягнутися до України, оскільки там пропаганда за Росію по телевізору закінчиться.
12.11.2022 12:17 Ответить
Паспорт негромадян
12.11.2022 12:58 Ответить
Є багато політичних засобів купувати такі прояви! Посвідка на проживаня,паспорт не громадянина.
Але є одне АЛЕ! Це ЛОХторат зезидента і слуг урода.
12.11.2022 13:25 Ответить
Після деокупації Криму 800 000 понаєхів відправити в двогодинний термін за поребрик. А нащадків всіх кого на Слобожанщині переселили під час Голодомору з Расєї відправити назад на Родіну. Їх не перевиховаєш. Бо вони звикли до Вєлікой Расєї
12.11.2022 15:09 Ответить
Згідно карти України 1918р.
Подейкують що Залужний її з архіву в ГШ повісив.
Ну щоб кордони не переходити.
12.11.2022 13:21 Ответить
Ну а шо? Норм ІПСО. Скажуть, що здають Крим щоб зберегти Кубань.
12.11.2022 14:30 Ответить
Надеюсь без населения ?
12.11.2022 15:07 Ответить
Депутати Ізмаїльської міськради вирішили тимчасово перенести пам'ятник Суворову на територію КП "Ізмаїльське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства".

и установить на унитаз
12.11.2022 11:20 Ответить
Пам'ятник Суворову краще перенести у відстійник стічних вод.
12.11.2022 11:20 Ответить
А чого це вони з ним носяться наче з писаною тайстрою? Чи сподіваються ще на місце поставити?
12.11.2022 11:25 Ответить
Метал,до того ще й кольоровий!
12.11.2022 13:26 Ответить
Звісно сподіваються, ось у Маріку теж у водоканалі зберегли 2 шт , тепер орки свого сифілітика лєніна ставлять на ті ж самі місця.
18.11.2022 16:17 Ответить
скоро, в. суриков "переход суворова через канализацию" ))
12.11.2022 11:26 Ответить
не вспів ..випередили
12.11.2022 11:27 Ответить
тут таке часто бува ))
12.11.2022 11:35 Ответить
А що, урод був ударником водопровідно-каналізаційного господарства ?
12.11.2022 11:30 Ответить
Генералісимус говна і пари.
12.11.2022 11:32 Ответить
Та знищити його нахрен разом з іншими пам'ятниками імперії.
12.11.2022 11:34 Ответить
для чого ? треба бути хитрішими . поставити Суворова на якийсь важливий об'єкт і хай охороняє , а якщо кацапи туди вдарять назнімати роликів і крутити в ТБ та інтернеті ... пропаганда це велика сила !
12.11.2022 12:34 Ответить
Вони орків тисячами гроблять, а кусок металу і поготів
12.11.2022 12:56 Ответить
хай гроблять ! ця війна почалась завдяки пропаганді і виграє її той хто виграє інформаційну війну .
12.11.2022 13:11 Ответить
Полный дебилизм.
12.11.2022 11:35 Ответить
обменять на наших пленных... суворова 1:100 (ещё один точно такой-же есть ещё в ОДЕССЕ на Молодой Гвардии (ПосКот), катюху-п0таскуху-2 1:1000, памятник потёмкинцам на Польском Спуске 1:200
12.11.2022 11:36 Ответить
Обісцяти його можна і перед перенесенням.
12.11.2022 11:36 Ответить
заднеприводного сашку суворова надо снести и разбить на куски...
12.11.2022 11:39 Ответить
біля параші ,його місце
12.11.2022 11:40 Ответить
якщо бронза то наробити дзиг, якщо бетон то просто перетовкти та десь яму на дорозі засипати
12.11.2022 11:49 Ответить
Перенесут в канализацию. Го..ну там и место.
12.11.2022 11:52 Ответить
скиньте в каналізацію
12.11.2022 11:54 Ответить
Носяться з тими пам'ятниками орків, як дурні із ступою
12.11.2022 12:05 Ответить
А в Одесі?
12.11.2022 12:52 Ответить
Ще в 2014 пропонував пам'ятники леніну з простягнутою рукою (не металеві!) встановлювати біля смітевих полігонів,звалищ так,щоб вказував у той напрямок.
Можна було ще гасло" верной дорогой идете" додати.
12.11.2022 13:33 Ответить
А де на півдні в нас пам'ятники Гетьману Мазепі? Він там відступав до Бесарабії і за ним гналося кацапське військо, щоб розірвати на шматки? Де на сході йому пам'ятники? Слуги сатани і московитів риги, комуняки, єдуни, прогресивні соціалісти та інша гидота по всій країні пдодили пам'ятники імперцям і будували московські церкви і цими діями гальмували європейський рух і тягнули країну в "русский мир"..
12.11.2022 13:36 Ответить
Спустили б його прямо в каналізацію - це було б гідне місце в історії для цього персонажа!
12.11.2022 13:50 Ответить
Подарить полякам ,а конкретно в Варшаву.
12.11.2022 15:08 Ответить
В жодному разі не можна залишати (тим більше - десь зберігати!) цього ката у цілісному стані!. Куди б, у яку клоаку його не запхали - те місце перетвориться у гадюшник для зборів усякої ватної, кацапської і запроданської *******, для "підігріву " імперських і антиукраїнських настроїв у, і без того ватному Ізмаїлі. Цей "пам"ятник потрібно розтовкти на щебінь і використати для відбудови зруйнованого кацапськими виродками в України.
Абсолютно те ж саме стосується курви катерини в Одесі: створення з ініціативи міського керівника якогось "парку імперського минулого" буде супроводжуватися постійними зборищами і безладами кацапських виродків і закінчиться черговим "домом профсоюзов". На щебінь - і "закатать в асфальт"!
12.11.2022 15:48 Ответить
Вот где кубло сепаратюг в тылу....а вся страна ничего не может сделать....
12.11.2022 20:23 Ответить
 
 