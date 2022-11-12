Памятник Суворову в Измаиле временно перенесут на территорию водопроводно-канализационного хозяйства

Депутаты Измаильского горсовета решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному стало известно из решения горсовета.

Памятник будет стоять на территории предприятия, пока депутаты не решат, где он будет постоянно храниться.

Ранее депутаты Измаильского горсовета проголосовали за перенос памятника российскому генералу Александру Суворову в музей.

