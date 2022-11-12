Памятник Суворову в Измаиле временно перенесут на территорию водопроводно-канализационного хозяйства
Депутаты Измаильского горсовета решили временно перенести памятник Суворову на территорию КП "Измаильское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Суспільному стало известно из решения горсовета.
Памятник будет стоять на территории предприятия, пока депутаты не решат, где он будет постоянно храниться.
Ранее депутаты Измаильского горсовета проголосовали за перенос памятника российскому генералу Александру Суворову в музей.
Нам би з Луганською-Донецькою розібратися
та з Кримом...де кишить кацапами,як вошами...
Велике значення має політика України. Литва, Латвія і Естонія нам у приклад. І паспорти негромадян теж. Це звичайна політика, люди будуть тягнутися до України, оскільки там пропаганда за Росію по телевізору закінчиться.
Але є одне АЛЕ! Це ЛОХторат зезидента і слуг урода.
Подейкують що Залужний її з архіву в ГШ повісив.
Ну щоб кордони не переходити.
и установить на унитаз
Можна було ще гасло" верной дорогой идете" додати.
Абсолютно те ж саме стосується курви катерини в Одесі: створення з ініціативи міського керівника якогось "парку імперського минулого" буде супроводжуватися постійними зборищами і безладами кацапських виродків і закінчиться черговим "домом профсоюзов". На щебінь - і "закатать в асфальт"!