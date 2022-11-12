ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом. ФОТО

Минувшей ночью защитники Украины нанесли удар из РСЗО по месту дислокации оккупантов в селе Меловатка в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

"Село Меловатка Сватовской городской территориальной громады. Сегодня ориентировочно в 04:40 ВСУ из РСЗО нанесли удар по месту дислокации оккупантов, - сообщают в Страткоме ВСУ", - говорится в сообщении.

