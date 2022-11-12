РУС
ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом. ФОТО

Минувшей ночью защитники Украины нанесли удар из РСЗО по месту дислокации оккупантов в селе Меловатка в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.

"Село Меловатка Сватовской городской территориальной громады. Сегодня ориентировочно в 04:40 ВСУ из РСЗО нанесли удар по месту дислокации оккупантов, - сообщают в Страткоме ВСУ", - говорится в сообщении.

ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом 01
ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом 02

ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом 03

Мілота то какая-да лапатнікі...
12.11.2022 11:29 Ответить
Мілуватка, так називають селище,що під Сватове. Значить таки Сватове надалі, хоч там є і туди і сюди ситуації
12.11.2022 11:42 Ответить
У цій ізбушкє дислокувались орки?!
12.11.2022 11:39 Ответить
для них это дворец
12.11.2022 11:41 Ответить
В школі навіть вікна не вибило Звільнили нарешті орків від кошмарних снів про Бандеру
12.11.2022 11:41 Ответить
ЗСУ прям!!!😘
12.11.2022 11:50 Ответить
 
 