ВСУ нанесли удар по месту дислокации оккупантов в Меловатке на Луганщине, - СтратКом. ФОТО
Минувшей ночью защитники Украины нанесли удар из РСЗО по месту дислокации оккупантов в селе Меловатка в Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Луганской ОВА.
"Село Меловатка Сватовской городской территориальной громады. Сегодня ориентировочно в 04:40 ВСУ из РСЗО нанесли удар по месту дислокации оккупантов, - сообщают в Страткоме ВСУ", - говорится в сообщении.
Александр Чуднивец
12.11.2022 11:29
Валентина Саюн
12.11.2022 11:42
юрий Шмалько
12.11.2022 11:39
Viktor Lisenko
12.11.2022 11:41
Sav UA
12.11.2022 11:41
Максім ХОЙ
12.11.2022 11:50
