В последние дни в оккупированном Мариуполе фиксируется увеличение российских военных и техники, - Андрющенко. ФОТО

Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе фиксируют рост движения вражеских военных колонн как с техникой, так и с БК, а также увеличение числа военных РФ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "днревцев". Также наблюдается очередной рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК. По меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков в количестве 40-60 автомобилей двигаются по направлению Мангуш на выезд в направлении Волноваха/Донецк", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, ранее захватчики двигались мимо города, сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе, расквартируются в пустых домах и квартирах местных жителей. В Мариуполе увеличивается количество техники, которую частично паркуют по привычке прямо в жилых кварталах, недалеко от собственного размещения.

"Можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов", - заявил Андрющенко.

В последние дни в оккупированном Мариуполе фиксируется увеличение российских военных и техники, - Андрющенко 01
В последние дни в оккупированном Мариуполе фиксируется увеличение российских военных и техники, - Андрющенко 02В последние дни в оккупированном Мариуполе фиксируется увеличение российских военных и техники, - Андрющенко 03

у велику купі гівна легше попасти хаймерсу
12.11.2022 11:41 Ответить
по скоплениям нужно бить, там что ни скопление, то оккупант или предатель
12.11.2022 11:43 Ответить
з правого берега херсонщини..щось дивного?
12.11.2022 11:46 Ответить
от ..якраз ті що драпанули ,будуть тепер воювати проти ЗСУ на донецькому напрямку..Бахмут.Вугледар Сватово. та ін...
Так як вже це було з під київщини, були перекинуті на донецький та харківський напрямки.
12.11.2022 11:49 Ответить
Все вірно, випустили кацапів з щуроловки на радість ворогу. Брехня зелених підерів про провокації в Херсоні - спрацювала.
12.11.2022 13:50 Ответить
..по усих можливих каналах попередити залишки українців Маріуполя (тб, радіо, інтернет, смс...) - і "валити" по усьому кацапському лайну - нехай кацапдри кучкуються вже у Ростові (поки що - кацапському )
12.11.2022 11:51 Ответить
Не надолго. Хаймарсам теперь не нужно сотни ракет тратить на антоновский и каховские мосты и переправы. Теперь все будет лететь по рашистам в Марике и донецке
12.11.2022 12:15 Ответить
 
 