В последние дни в оккупированном Мариуполе фиксируется увеличение российских военных и техники, - Андрющенко. ФОТО

Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе фиксируют рост движения вражеских военных колонн как с техникой, так и с БК, а также увеличение числа военных РФ.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Два дня подряд в Мариуполе фиксируем последствия Херсонского отступления россиян. Стремительно увеличилось присутствие военных оккупантов как российских военных, так и "днревцев". Также наблюдается очередной рост движения военных колонн как с техникой, так и с БК. По меньшей мере, дважды в день колонны грузовиков в количестве 40-60 автомобилей двигаются по направлению Мангуш на выезд в направлении Волноваха/Донецк", - говорится в сообщении.

По словам Андрющенко, ранее захватчики двигались мимо города, сейчас прибывают и останавливаются непосредственно в Мариуполе, расквартируются в пустых домах и квартирах местных жителей. В Мариуполе увеличивается количество техники, которую частично паркуют по привычке прямо в жилых кварталах, недалеко от собственного размещения.

"Можно утверждать, что после Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов", - заявил Андрющенко.

